دبي، الإمارات العربية المتحدة، تعمل شركة سويس لوج، المزود الرائد في مجال تقنية أتمتة المستودعات استناداً إلى البيانات، على التوسع في محفظة التخزين والاسترجاع الآلي لحلول منصات التحميل الخاصة بها بتقديم "أجايل ستور" وهي مركبة مكوكية متنقلة من الجيل القادم لمنصات التحميل (تتحرك في أربعة اتجاهات)، حيث تم تصميم النظام لتحقيق أقصى كثافة تخزينية واستغلال المساحات وتحقيق المرونة وتدفقات المواد بنظام آلي متكامل.

ومن خلال تقديم نظام "أجايل ستور" تتمم سويس لوج محفظة نظام التخزين والاسترجاع الآلي لمنصات التحميل الخاصة بها، حيث تعزز الشركة منتجاتها من أنظمة التخزين والاسترجاع الآلي بإضافة نظام مكوكي متنقل لمنصات التحميل بجانب النظام المكوكي "باور ستور" المعتمد والمخصص لنقل المنصات في اتجاهين ورافعة "فيكتورا" التي تستخدم لتكديس المنصات.

المرونة والأداء العالي لأتمتة المستودعات

يتيح نظام "أجايل ستور" حركة المركبة المكوكية في عدة اتجاهات، إلى الأمام وإلى الخلف وعبر الممرات ورأسياً؛ وهكذا فإنه يسمح لكل مركبة بالتحرك بشكل مستقل عبر النظام ويحسن من إدارة حركة منصات التحميل.

ويدعم النظام المكوكي الذي يتحرك في أربعة اتجاهات مرونة تخزين المنصات والتكيف مع التغيرات في الطلب، كما يحقق الفاعلية تحديداً في المستودعات ذات التصاميم الهندسية غير المنتظمة، حيث تحد الأنظمة التقليدية لتصميم الممرات من تحقيق المرونة في التشغيل. وكذلك يتيح هذا النظام التخزين بكميات كبيرة مع إمكانية الوصول الديناميكية عبر الممرات العميقة وأنظمة وحدات حفظ المنتجات المختلطة بدون الحاجة لإجراء تغييرات هيكلية عليها.

وتكون المركبات المكوكية المتنقلة مزودة بأنظمة رفع متكاملة تعمل على نقل المركبات ومنصات التحميل بين مستويات أرفف التخزين وتدعم نقل الأحمال وتخزينها بكفاءة. وهكذا يمكن أن تصل كل مركبة مكوكية إلى أي موقع في النظام مما يؤدي إلى تقليل التدخلات اليدوية ودعم المسارات الديناميكية وموازنة حجم العمل، ويساهم أيضاً في تحقيق أقصى استغلال للمساحات المتوفرة في المستودع.

وباعتباره جزءاً من نظام التخزين والاسترجاع الآلي لمنصات التحميل، يعتمد نظام "أجايل ستور" على برمجيات الأتمتة والتحكم لإدارة التخزين والاسترجاع وتقليل استخدام الرافعات الشوكية والحفاظ على دقة المخزون.

وفي هذا السياق أوضح السيد ألكساندر لايتنر، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والأسواق بشركة سويس لوج، قائلاً "تحتاج المستودعات اليوم لأنظمة أتمتة تتجاوز حدود الأنظمة المكوكية التقليدية". وأضاف قائلاً "يمكن للمكوك المتنقل لمنصات التحميل التحرك عبر الممرات والمستويات المختلفة حيث يقوم بمناولة المنصات بكفاءة وأداء قابل للتطوير مع تطور احتياجات التخزين".

إمكانات وتطبيقات النظام

تتعاون سويس لوج مع شركة "يورو فورك" لتوريد تكنولوجيا نظام المكوك المتنقل لمنصات التحميل وأنظمة الأتمتة. وقد قامت شركة "يورو فورك" بالفعل بتوزيع العديد من التجهيزات على مستوى العالم والتي تم اعتمادها بقوة في الأسواق بفضل قدرتها على تنفيذ عمليات المستودعات بكفاءة وموثوقية وتقديم أداء مثبت لنظام الأتمتة.

ويدعم النظام مجموعة متنوعة من أنواع منصات التحميل، بما فيها منصات يورو وإندستري وسي إتش إي بي بلوك وسي بي 1 وسي بي 2 وسي بي 3 وجي إم أي، ويمكنه مناولة أحمال بأوزان تصل إلى 1,500 كجم، مع ضمان التخزين الآمن للمنتجات والتحكم الكامل في الأحمال.

ويستطيع نظام "أجايل ستور" أن يعمل في بيئات التخزين بدرجة الحرارة المحيطة والبيئات الباردة التي تصل درجة الحرارة فيها إلى -30 درجة مئوية، وهو الأمر الذي يجعلها مناسبة تماماً لمزودي المأكولات والمشروبات ومنتجات البقالة ومزودي الخدمات اللوجستية من الأطراف الثالثة الذين تتطلب عملياتهم الكفاءة في تخزين منصات التحميل ودقة المخزون. وفي بيئات التخزين الباردة يستطيع النظام التحكم في المرور وتسلسل الأحمال وتدفق المنصات لحماية السلع والحفاظ على معدل التشغيل وتقليل حركة الرافعات الشوكية وتقليل المناولة اليدوية.

وتعليقاً على هذا الأمر صرح السيد ماوريزيو ترافيرسا، الرئيس التنفيذي لشركة يورو فورك قائلاً "من خلال الأداء الموثوق في البيئات بدرجات الحرارة المحيطة ودرجات الحرارة المتجمدة، يوفر نظام "أجايل ستور" التنوع الذي تحتاجه عمليات المستودعات المتنوعة حالياً".

برمجيات متكاملة وتصميم قابل للتطوير

يندمج نظام "أجايل ستور" بسلاسة مع منظومة البرمجيات الخاصة بشركة سويس لوج، ليدعم أتمتة المستودعات والتحكم في الوقت الحقيقي لتخزين منصات التحميل وتتبع المخزون.

ويعزز برنامج التحكم في نظام المكوك المتنقل لمنصات التحميل والذي يتميز بقدرة متطورة على إدارة المرور من أداء النظام للمركبات المكوكية والمصاعد، في حين يتم تنفيذ استراتيجيات التخزين والاسترجاع عن طريق واجهات التحكم على منصة اللوجستيات الداخلية "SynQ" الخاصة بشركة سويس لوج (أو أي برنامج معياري لأنظمة إدارة المستودعات). وتحقق هذه البرمجيات ذات الإمكانات المتطورة دقة التحكم في المخزون بالمستودع، وتعزز من استغلال المساحات واعتمادية التشغيل.

ويكمن وراء ذلك كله تصميم معياري يستند إلى الأرفف المصممة لغرض معين والمصاعد ذات السرعات العالية والمركبات المكوكية المتنقلة، والتي يكون كل منها على اتصال بشبكات الواي فاي باستمرار للتشغيل الآمن والمنسق. وهكذا يمكن تعديل هذا التصميم بسهولة مع تطور احتياجات التخزين، وهو ما يجعل نظام "أجايل ستور" مناسباً لحجم الطلب الحالي والنمو المتوقع في المستقبل معاً.

للمزيد من المعلومات حول نظام "أجايل ستور" وتقنيات الأتمتة الخاصة بشركة سويس لوج، يرجى التفضل بزيارة الرابط https://www.swisslog.com/agilestore.

نبذة عن سويس لوج

سويس لوج هي شركة متخصصة في تصميم وتصنيع وتعزيز حلول اللوجستيات الآلية المستخدمة في سلاسل الإمداد، والتي يتم تشغيلها عبر منصة برمجيات "SynQ" القياسية الخاصة بنا. ومن خلال فريق عالمي يضم موظفين يتمتعون بروح الحماسة والشغف ومحفظة تقنيات هي الأفضل على مستوى العالم، تتعاون سويس لوج مع عملائها بدءاً من مرحلة تصميم الحلول وصولاً إلى كافة مراحل التشغيل. www.swisslog.com | www.kuka.com

-انتهى-

#بياناتشركات