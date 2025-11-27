القاهرة: في إطار رؤية مصر للمدن الساحلية المستدامة والمتكاملة، أعلنت سوماباي عن خطوتها الرائدة بالافتتاح الرسمي لمدرسة جيمس الدولية في سوماباي GISS، والتي تُدار بالتعاون بين سوماباي ومنصة مصر للتعليم (EEP)، الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية وذات الشبكة الواسعة التي تضم 25 منشأة تعليمية على مستوى مصر. وتعد GISS أول مدرسة ضمن مجموعة مدارس جيمس العالمية على ساحل البحر الأحمر ضمن شبكة منصة مصر للتعليم، وتُضاف إلى مجموعة مدارس وروضات المنصة التي تخدم أكثر من 15,000 طالب على مستوى الجمهورية.

أقيم حفل الافتتاح في الحرم الجديد للمدرسة بسوماباي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، بحضور اللواء أحمد دنقل رئيس مجلس مدينه سفاجا نيابه عن محافظ البحر الأحمر السيد اللواء عمرو حنفي بالاضافه الى نخبة متميزة من قادة التعليم والشركاء الاستراتيجيين، من بينهم المهندس إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سوماباي ، المهندس محمد شحاتة، رئيس قطاع التطوير ، السيد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصة مصر للتعليم وSpark Education Platform (SEP) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد محمد خليفة، المدير العام لقطاع الاستثمار المباشر إيه إف جي هيرميس، والسيد عادل بدر، المدير المالي للمجموعة منصة مصر للتعليم الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد ديفيد بونتيتش، نائب الرئيس التعليمي بمنصة مصر للتعليم، الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد عمرو شريف، المدير الإقليمي للتسويق والتجارة بالمجموعة، والسيد عمر نظمي، المدير العام منصة مصر للتعليم، والسيد أمجد سرور، مدير العمليات منصة مصر للتعليم.

ويأتي هذا الإنجاز ليحول هذه الوجهة الساحلية إلى مجتمع متكامل نشِط على مدار العام، كما يوفر تعليمًا عالمي المستوى يجذب السكان والمستثمرين على المدى الطويل، ويعزز مكانة منطقة البحر الأحمر كمركز للخدمات المتميزة والبنية التحتية الحديثة.

وقد لاقى افتتاح مدرسة GISS استجابة مجتمعية متميزة، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين في السنة الأولى 120 طالبًا، بزيادة قدرها 340% عن التوقعات الأصلية. ويبرز هذا الطلب الكبير الحاجة إلى تعليم دولي عالي الجودة، ويؤكد على مكانة سوماباي كمركز سكني. ولتلبية هذا الطلب، تنفذ المدرسة توسعات مرحلية: المرحلة الأولى (K–9) تخدم حاليًا 260 طالبًا، وسترتفع إلى 330 طالبًا في المرحلة الثانية (K–12) بحلول 2027، بينما ستضيف المرحلة الثالثة مبنى جديدًا ليصل العدد إلى 660 طالبًا بحلول 2030.

كما تُعد GISS مدرسة مرشحة للحصول على اعتماد Cognia، وتقدم المنهج الدولي المعتمد من جمعية المناهج الدولية (ICA) وفقًا للمعايير الأمريكية. ويعتمد نموذج التعلم التجريبي على إشراك الطلاب في البحث، والاستقصاء، وتطبيق المعرفة على أرض الواقع داخل الفصول الدراسية وخارجها. ويحتوي الحرم المدرسي الحديث على تقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي لدعم التعلم المبني على الاستقصاء، وتعزيز مهارات حل المشكلات، والتفكير المنطقي، والبرمجة. وفي هذا البيئة الابتكارية، يتم تمكين الطلاب من الاستكشاف والإبداع وتنمية الكفاءات الأساسية لمستقبلهم.

وعلق المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوماباي، قائلًا: "يمثل إطلاق مدرسة جيمس الدولية خطوة استراتيجية في تحول سوماباي إلى وجهة متكاملة تعمل على مدار العام. ومن خلال التوافق مع خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024/2029، والتوجه الوطني لتفعيل المناطق الساحلية على مدار السنة، نساهم في رؤية تنموية أوسع تتجاوز مجتمعنا المباشر."

وأضاف: "وجدير بالذكر أن 50% من الطلاب الملتحقين بالمدرسة يأتون من خارج مُحيط سوماباي، مما يبرز دور المدرسة المتنامي كمركز تعليمي لمحافظة البحر الأحمر بأكملها. ويعكس هذا الالتزام طويل المدى لإنشاء بيئة مستدامة ذات جودة حياة مرتفعة وداعمة للنمو المستدام."

من جانبه، صرح السيد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصة مصر للتعليم وSpark Education Platform SEP)): "يمثل هذا الافتتاح محطة رئيسية في مسيرة منصة مصر للتعليم لتعزيز حضورها المحلي والإقليمي، وتقديم نموذج تعليمي قائم على الابتكار وتمكين الطلاب، بما يعكس التزامنا المستمر بتطوير التعليم في مصر وتلبية تطلعات الأسر الباحثة عن تعليم دولي متميز."

وتتماشى GISS بشكل متناغم مع استراتيجية سوماباي المحورية لتطوير مجتمعها، والتي تركز على توفير بنية تحتية اجتماعية وتعليمية متكاملة إلى جانب عروض الضيافة والترفيه المتميزة. ويُعد إضافة مؤسسة تعليمية عالمية المستوى أمرًا محوريًا لتعزيز الإقامة الدائمة ونمو المجتمع المستدام.

نبذة عن سوماباي:

تُعد سوماباي وجهة سياحية رئيسية في مصر، تتمتع بموقع مميز على ساحل البحر الأحمر(على بعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من مطار الغردقة الدولي و4 ساعات بالطائرة من أوروبا الوسطى).

تقع سوماباي على مساحة 10 ملايين متر مربع، ويحيط بها البحرمن ثلاث جهات. تضم سوماباي 5 منتجعات فندقية فاخرة بالإضافة لمجموعة مميزة من المباني السكنية. يعد موقع سوماباي الاستثنائي بالإضافة لوسائل الراحة المتميزة تجربة فريدة للأصدقاء والعائلة.

يتميز موقع المنتجع ببعض الشواطئ الرملية في البحر الأحمر وإطلالات بانورامية على الجبال الصحراوية والسماء الزرقاء. الفنادق الفاخرة وملعب غاري بلاير لبطولات الغولف وسبا شامل ومركز ثالاسو ومركز للغوص وركوب الأمواج بالطائرة الورقية كلها تجعل من سوماباي المكان المثالي للاسترخاء والاستجمام.

نبذة عن منصة مصر للتعليم ( EEP )

انطلقت منصة مصر للتعليم (EEP) عام 2018، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن ترسخ مكانتها كقوة تطويرية رائدة بفضل انتشارها الاستراتيجي في القاهرة والإسكندرية والجونة وسوماباي.

تعمل المنصة في السوق المصري من خلال ستة قطاعات تعليمية وعلامات تجارية مختلفة، من بينها مدارس جيمس الدولية، مدارس حياة، مدارس برايم ناشيونال، سلاح التلميذ، حضانات تريليوم وبتالس، إلى جانب استثمارات في خدمات مساندة مثل نقل الطلاب التي تُقدم عبر شركة "أوبشن ترافيل" التابعة للمنصة، إضافة إلى مقدم المحتوى التعليمي الرائد "سلاح التلميذ". وتشمل شبكة المنصة 12 مدرسة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر تضم 15 ألف طالب، إلى جانب 12 حضانة تضم 1600 طفل.

تلتزم منصة مصر للتعليم بالتميز الأكاديمي عبر المتابعة المستمرة لأحدث الاتجاهات العالمية في مجال التعليم لضمان تقديم تعليم بمعايير عالية. وترتكز استراتيجيتها على تبني التنوع من خلال توفير مجموعة واسعة من الأنظمة التعليمية التي تلبي احتياجات السوق، بما في ذلك:

المنهج البريطاني

المنهج الأمريكي/البكالوريا الدولية

نظام برايم ناشيونال

المنهج المصري

نظام مونتيسوري

وتتميز EEP ببرنامج شامل لبناء القدرات التعليمية في مختلف مدارسها، يركز على تعزيز الابتكار والتقنيات التعليمية داخل الفصول وخارجها، وضمان سلامة الطلاب ورفاهيتهم، ودعم التطوير المهني للمعلمين، وفتح مسارات نجاح متنوعة للطلاب تتجاوز سنوات الدراسة المدرسية.

كما تُولي المنصة أهمية كبيرة للتفاعل المجتمعي، إذ تعمل كشريك تعليمي لمؤسسة "رايت تو دريم مصر"، بما يضمن للطلاب الرياضيين تجربة تعليمية متكاملة لا مثيل لها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع منصة مصر للتعليم:

https://egypteducationplatform.com

-انتهى-

#بياناتشركات