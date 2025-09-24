دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سوليتير (SolitAir) شركة الشحن الجوي الإماراتية المتخصصة في مجال خدمات الشحن للأعمال ومن المطار إلى المطار والتي تشغل رحلات شحن سريع يومية مجدولة وخدمات تأجير شحن جوي، وتقدم حلول الشحن الجوي المخصصة بين دبي وبعض أهم طرق التجارة الرئيسية في دول الجنوب العالمي، عن توسع كبير في شبكة رحلاتها إلى إفريقيا، كجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو.

وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية التزام سوليتير بإنشاء شبكة شحن موثوقة ومرنة تربط دولة الإمارات بمراكز التجارة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ما يساعد الشركات على النمو من خلال توافر منظومة توريد أسرع وأكثر كفاءة.

وتشمل الوجهات الإفريقية التي تم إضافتها حديثًا كلاً من دار السلام وزنجبار في تنزانيا، وإلدوريت ونيروبي في كينيا، وبنغازي في ليبيا، وجوهانسبرج في جنوب إفريقيا، ولوساكا في زامبيا، وهراري في زيمبابوي. وستربط هذه المسارات مطار آل مكتوم الدولي مباشرةً بالمراكز التجارية الحيوية في جميع أنحاء القارة السمراء، ما يُعزز ربط الشحن الجوي للشركات في المنطقة.

ويشير تقرير أصدرته شركة بوينج بشأن التوقعات العالمية للشحن الجوي، إلى أن حجم الشحن الجوي في إفريقيا سيتضاعف خلال العشرين عاماً القادمة، وذلك بسبب عدة عوامل مثل النمو الاقتصادي، وإصلاح السياسات، وتحرير حقوق النقل، ونمو معدلات التجارة التي يحفزها نمو قوي في قطاعات مثل السلع سريعة التلف والتجارة الإلكترونية. ويتوقع التقرير نفسه أن السوق المحلي في إفريقيا سيحتاج خلال العشرين سنة القادمة إلى سعة إضافية تبلغ حوالي 100 طائرة لتلبية هذا الطلب المتنامي.

وفي تعليقه على هذا التوسع، قال السيد حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير: "نهدف من خلال افتتاح ثماني وجهات جديدة في القارة الإفريقية، إلى استغلال الفرص التي توفرها هذه المنطقة التي يشهد فيها قطاع الشحن الجوي طفرة نمو مذهلة. وتشير بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي إلى أن الطلب على الشحن الجوي في إفريقيا سجل في أبريل 2025 نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي بنسبة 9.7%، ما يشير إلى الجاهزية الجيدة والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية في المنطقة. وعلاوة على ذلك، سجلت شركات الطيران الإفريقية في يوليو زيادة قوية بنسبة 9.4% في الطلب على الشحن، فضلاً عن تحسن ملحوظ في عامل الحمولة بنسبة 4.1 نقطة مئوية، ما ساهم برفع معدل الاستخدام إلى 46.8%. ويُؤكد هذا الاتجاه على تحول ديناميكي في مشهد الشحن الجوي في إفريقيا، بدءاً بمستويات السعة الكامنة وصولاً إلى حجم الطلب الملموس. وتتمتع سوليتير بمكانة مثالية لقيادة هذه الموجة، وربط الأسواق، وتحقيق قيمة في المجالات الأكثر أهمية في هذه الأسواق".

وتعمل سوليتير على دعم هذا التوسع من خلال اقتناء طائرتي شحن من طراز بوينج 737-800، تم بالفعل استلام واحدة منهما ووضعها في الخدمة، وسيتم استلام الثانية خلال الشهر المقبل، ليصل حجم الأسطول التشغيلي لشركة سوليتير إلى سبع طائرات شحن من طراز بوينج 737-800. وتسعى الشركة إلى توسيع أسطولها إلى 20 طائرة بحلول عام 2027، في سياق جهودها لربط أكثر من 50 مدينة ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها ست ساعات طيران من دبي.

هذا وتم تطوير أسطول سوليتير المتنامي والمتنوع لتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة، والنقل الآمن للبضائع المتخصصة، بما في ذلك الأدوية الحساسة للحرارة، وشحنات التجارة الإلكترونية والمواد الخطرة.

إلى ذلك، سيساهم أسطول الطائرات المعزز هذا في توسيع نطاق التغطية الإقليمية لشركة سوليتير، وسيعزز قدراتها على تغطية المسارات ذات الطلب المرتفع في إفريقيا، من خلال تشغيل هذا الأسطول المتنامي انطلاقاً من مركز الخدمات اللوجستية التابع لشركة الطيران والذي تبلغ مساحته 220 ألف قدم مربع في مطار آل مكتوم الدولي.

نبذة عن شركة سوليتير

تعد سوليتير، التي تتخذ من مطار آل مكتوم الدولي "دبي ورلد سنترال" (DWC) مقراً لها، شركة الطيران الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة المتخصصة في الشحن، التي تُشغّل خدمات يومية سريعة ومجدولة بين دبي وطرق تجارة رئيسية في دول الجنوب العالمي، لتلبي بذلك احتياجات النقل المُخصصة لشركات الشحن، وشركات الطيران المُتكاملة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التجارة الإلكترونية. وبفضل نموذج أعمالها المرن، الذي يركز على العملاء، والذي يتسم بالتطور التقني في مجال الأعمال التجارية بين الشركات، وخدمات الميل المتوسط، تضمن سوليتير نقلاً سريعاً وفعالاً وموثوقاً للسلع والمنتجات من المطار إلى المطار. وتجسد سوليتير، بصفتها شريكاً مُكمّلاً لمنظومة سلسلة التوريد العالمية، قوة الروابط الحيوية، وتُقدّم حلولاً مُصمّمة خصيصاً لضمان الوصول بسرعة إلى السوق.

تدير شركة سوليتير أسطولاً متناميًا من طائرات بوينج 737-800 الحديثة ضيقة البدن التي تربط مطار دبي وورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي) ببعض أهم أسواق الجنوب العالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية والصين ووسط آسيا، مع التزامها باللوائح العالمية والإقليمية والمحلية الصارمة.

وتضمن الشركة من خلال التزامها الراسخ بالموثوقية والسرعة والمرونة والكفاءة، تسليم البضائع الخطرة والأدوية والمواد القابلة للتلف (بما في ذلك اللحوم والدجاج والأسماك والسلع المجمدة) والسلع القيّمة والسلع المعرضة للخطر والشحنات كبيرة الحجم وبضائع التجارة الإلكترونية، بشكل سلس.

تأسست سوليتير في عام 2024، على يد حمدي عثمان الذي يتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد أن شغل سابقًا منصب نائب الرئيس الأول لشركة فيدكس إكسبرس في أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا.

