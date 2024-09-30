الدار البيضاء، المغرب، وقّع كل من خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و سعيد إبراهيمي، المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء سوق طوعي للكربون على الصعيد الإقليمي بما يتماشى مع اتفاقية باريس. ويدعم هذا المشروع المبتكر، الذي يتوافق مع الأهداف العالمية للحد من غازات الدفيئة، جهود المغرب الرامية إلى ترسيخ مكانته الرائدة في مجال التنمية المستدامة في العالم والتمويل المستدام في أفريقيا. ويتماشى هذا المشروع مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس التي تؤكد على أهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

سوق الكربون لمواجهة التحديات المناخية

تماشياً مع اتفاقية باريس، التزمت الدول بالمساعي المبذولة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال المساهمات المحددة وطنياً. وسيساعد سوق الكربون الطوعي المغرب على تطوير منظومة بيئية فعالة في خفض انبعاثات الكربون، ودعم الالتزامات العالمية لإزالة الكربون، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

وقد سلط سعيد إبراهيمي الضوء على إمكانات السوق قائلاً: "يساهم سوق الكربون الطوعي في تعزيز مكانة المغرب وأفريقيا كمركز ريادي في مجال التمويل المستدام. وتمثل شراكتنا مع صندوق الإيداع والتدبير خطوة هامة باتجاه بناء منظومة بيئية مبتكرة تتسم بالكفاءة في استخدام الكربون بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ".

من جانبه، أكد السيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، على أن "إطلاق سوق طوعي للكربون يعكس رغبة المؤسستين في دعم تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون، وتقديم حلول ملموسة لمشاريع إزالة الكربون على المستويين الوطني والإقليمي. مثل هذه المبادرة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية، وتعكس التزام المملكة القوي للتخفيف من التغيرات المناخية."

رؤية مشتركة للمغرب وأفريقيا

لهيئة القطب المالي للدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير هدف مشترك يتمثل في قيادة المبادرات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. فالموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا تجعلها بيئة مثالية لتوليد أرصدة الكربون العالية الجودة والمنخفضة التكلفة، مما يجعل القارة في الطليعة لناحية الجهود الحثيثة المبذولة لإزالة الكربون.

لمحة عن القطب المالي للدار البيضاء

يعد القطب المالي للدار البيضاء مركزاً مالياً رائداً في عموم أفريقيا، إذ يعمل على تعزيز الاستثمار ودعم توسع الشركات في جميع أنحاء أفريقيا منذ العام 2010. وبفضل انضمام أكثر من 200 شركة إلى المركز، أصبح القطب المالي للدار البيضاء المركز المالي الأول في أفريقيا الذي يوفر إطاراً تنظيمياً قوياً وخدمات متخصصة للمستثمرين.

لمحة عن صندوق الإيداع والتدبير

يُعد صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة مالية عمومية تُعنى بجمع المدخرات المنظمة وحمايتها، مع توجيه هذه المدخرات طويلة الأجل نحو استثمارات مستدامة ومربحة تسهم في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي. على مدار السنين، طوّر الصندوق خبرة فريدة في تنفيذ المشاريع الهيكلية الكبرى في المغرب.

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