في كلٍ من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية

الرياض: وقعت شركة سواني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع شركة ذا شفز، المالكة والمطورة لأحد أبرز تطبيقات توصيل الطعام في المملكة، لاعتماد منتجات حليب الإبل التي تحمل علامتها التجارية "نوق" ضمن قوائم التطبيق، وتوفير خدمات توصيلها للزبائن في كلٍ من العاصمة الرياض ومدينة جدّة والمنطقة الشرقية.

الاتفاقية التي وقعها الأستاذ فيصل أبو ساق، رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة بشركة سواني، والأستاذ عبد الله الغامدي - رئيس التسويق بشركة ذا شفز، ستساهم في تحقيق مستهدفات "سواني" المتعلقة بإثراء المحتوى المحلّي، وتنمية قطاع منتجات حليب الإبل في المملكة، ورفع الوعي بالثقافة والتراث المحليين، باعتبار الإبل جزءاً أصيلاً منهما، حيث يتطلع الطرفان لتقديم منتجات "نوق" عالية الجودة في مختلف الأسواق الحلّية، وفي الأسواق العالمية مستقبلاً من خلال مفهوم الشراكات المستدامة.

وتسعى شركة سواني التي تأسست حديثاً لأن تصبح "نوق" العلامة التجارية الرائدة في منتجات ألبان الإبل على مستوى المملكة، وتطمح لدعم الثقافة والتراث المرتبط بالإبل في المملكة، وتقديم منتجات ألبان وطنية عالية الجودة إلى الأسواق المحلية والدولية. كما تهدف الشركة سواني إلى إطلاق العنان لإمكانات هذا القطاع وإنشاء صناعة قوية ومتماسكة عبر إقامة شراكات مستدامة واستراتيجية مع مختلف كيانات القطاعين العام والخاص.

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