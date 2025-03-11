أعلنت سنوفليك، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية لبيانات المؤسسات (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SNOW)، اليوم عن إبرام شراكة موسعة مع مايكروسوفت لتمكين الشركات من بناء تطبيقاتها الخاصة بسهولة وإنشاء منظومة موثوقة وفعالة من وكلاء بيانات الذكاء الاصطناعي مباشرة على منصة سنوفليك كورتيكس للذكاء الاصطناعي، خدمة الذكاء الاصطناعي المُدارة بالكامل. من خلال تسخير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، ستدمج سنوفليك كورتيكس للذكاء الاصطناعي خدمات مايكروسوفت آزور للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في خدمة فاوندري للذكاء الاصطناعي (Azure AI Foundry)، لتوفير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر الحديثة للاستخدام في مناطق مايكروسوفت آزور ضمن منظومة سنوفليك، وترقية هذه النماذج للتعامل مع الصوت ومقاطع الفيديو والنصوص بشكل لحظي.

ستدمج سنوفليك كورتيكس للذكاء الاصطناعي خدمة مايكروسوفت آزور للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في حل آزور فاوندري للذكاء الاصطناعي (Azure AI Foundry) لتمكين الشركات من الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر داخل منظومة سنوفليك في مناطق مايكروسوف آزور. ضمن هذا التكامل، ستتعامل النماذج بشكل لحظي مع النصوص والفيديوهات والمقاطع الصوتية، مما يسمح للمؤسسات بإنشاء وكلاء بيانات آمنين ومدعومين بالذكاء الاصطناعي داخل سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يوفر الوقت والمال للشركات في النهاية.

يقول كريستيان كلاينرمان، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات في سنوفليك: "نهدف من وراء توسيع نطاق الشراكة مع مايكروسوفت إلى تقديم أفضل ابتكارات الذكاء الاصناعي مفتوح المصدر لعملائنا مباشرة على المدى الطويل، وتحقيق رسالة ألتيريكس الرامية لتوفير الذكاء الاصطناعي السهل والفعال والموثوق به للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. إنها لشهادة نعتز بها أن يتمكن عملاؤنا من استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر مباشرة على منصة سنوفليك الآمنة وفتح المجال لاستخدامات الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط ووكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرات الذكاء الاصطناعي للمحادثة، مما يحقق أكبر تأثير ومنفعة."

من خلال جلب نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر إلى منصة كورتيكس للذكاء الاصطناعي عبر دمجها في المنصة وتكاملها مع خدمات آزور للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، تعمل سنوفليك على تعزيز ريادتها في تزويد المستخدمين بنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة ضمن إطار موحّد للحوكمة مع بياناتهم. كما تساهم ميزة سنوفليك لتسخير المخرجات والاستدلالات عبر المناطق المختلفة والسحابة بتمكين العملاء حول العالم من الوصول بسلاسة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر من أي سحابة أو منطقة، دون الحاجة إلى التعقيدات المرتبطة بتحقيق التكامل أو الإعدادات اليدوية. تقدم سنوفليك ضمانات أمنية قوية لتأمين الوصول إلى هذه النماذج من خلال التكامل التام مع مايكروسوفت آزور، مما يوفر للعملاء الحماية للعمل عبر أي مزود سحابي. توفر نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر إمكانات متقدمة للتفكير والتوجيه، مما يسمح للمستخدمين ببناء تطبيقات ووكلاء بيانات الذكاء الاصطناعي بسرعة مع إمكانات تطويرها لتقديم رؤى دقيقة وواقعية باستخدام بياناتهم المؤسسية. كل هذا ممكن لأن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر تعمل ضمن الحدود الأمنية لسحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن قدرات الامتثال والأمان والخصوصية والاكتشاف والتعاون القوية التي يقدمها كاتالوج هورايزون من سنوفليك Snowflake Horizon Catalog على مستوى المؤسسة والمدمجة في حل كورتيكس للذكاء الاصطناعي المستخدمين من التركيز على تحقيق أكبر تأثير باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.

تقول آشا شارما، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المنتجات في منصة الذكاء الاصطناعي، مايكروسوفت: "تتطلع الشركات بشكل متزايد إلى الاستفادة من بياناتها الخاصة لتحقيق التمييز في مجال الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب متميزة ترتقي بالعالم ككل، وستمكّن شراكة سنوفليك مع خدمة آزور للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر من خلال حل آزور فاوندري للذكاء الاصطناعي عملاءنا من تقديم تجارب سلسة وجديرة بالثقة مع تطبيقاتهم بشكل أسرع. يساهم نهجنا المشترك القائم على البيانات في مجال الذكاء الاصطناعي بكسر أي حواجز قائمة قد تُعيق إنتاجية الشركات من جميع الأحجام."

تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر لتعزيز سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي مع خدمات آزور للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر

وفقاً لتقرير استراتيجيات البيانات لقادة الذكاء الاصطناعي الذي أصدره معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) موخراً، يرى 59% من المستجيبين أن حوكمة البيانات، الأمان، والخصوصية تتصدّر قائمة التحديات الرئيسية أمام نشر استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي. بالنسبة للشركات، تعد الثقة والأمان أمرين بالغي الأهمية لنجاح الذكاء الاصطناعي. من خلال دمج نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في منصة كورتيكس للذكاء الاصطناعي عبر خدمات آزور للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، تضمن سنوفليك حوكمة قوية للبيانات وضوابط راسخة لتمكين الوصول والمراقبة، مما يساعد الشركات على حماية بياناتها الحساسة

الآن، ومع وجود نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان عملاء سنوفليك ومايكروسوفت الجمع بسلاسة بين البيانات المنظمة وغير المنظمة لتقديم تجربة أكثر ثراءً وتفاعلاً للمستخدمين. ستتوفر نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في مناطق محددة لمايكروسوفت آزور في الولايات المتحدة، مع خطط للتوسع عالمياً.

بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، تقدّم سنوفليك نماذج مختلفة من نخبة من أبرز مقدمي الخدمات الرائدين بما في ذلك "أنثروبيك"، "ديب سيك"، "ميتا"، "ميسترال"، وغيرها الكثير، إلى جانب لغة آركتيك مفتوحة المصدر من سنوفليك (Snowflake’s Arctic) ونماذج التضمين الخاصة بالمنصة. تلتزم سنوفليك بتسهيل الوصول السلس إلى النماذج ذات الأداء الأفضل ضمن منصة كورتيكس للذكاء الاصطناعي، مما يتيح للعملاء الاختيار والمرونة لاختيار أفضل نموذج لاستخداماتهم الخاصة.

سنوفليك تقدم خدمات وكلاء البيانات إلى مايكروسوفت 365 كوبايلوت ومايكروسوفت تيمز

من خلال هذه الشراكة الموسعة، تعمل سنوفليك مع مايكروسوفت لجلب وكلاء كورتيكس من سنوفليك إلى مايكروسوفت 365 كوبايلوت ومايكروسوفت تيمز (من المتوقع توفرها بشكل عام في يونيو 2025). وبفضل تقنية كورتيكس للذكاء الاصطناعي، سيمكن الوكلاء عملاء مايكروسوفت من التفاعل مع بيانات سنوفليك المنظمة وغير المنظمة باستخدام لغة طبيعية مباشرة داخل تطبيقات مايكروسوفت، مما يسهّل طرح الأسئلة والحصول على رؤى مستنيرة من الأدوات التي يستخدمونها كل يوم. يساعد هذا التكامل المستخدمين، بغض النظر عن مستوى مهاراتهم، على الوصول إلى رؤى مستنيرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الإنتاجية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. كما يمكن للمطورين استخدام واجهات برمجة تطبيقات "رست" (REST) لبناء واجهات آمنة ومخصصة بين تطبيقات مايكروسوفت 365 وبياناتهم على منصة سنوفليك، بينما ستتمكّن فرق البيانات والهندسة من الاستفادة من منصة كورتيكس للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت كوبايلوت لتسريع الوصول إلى رؤى قيمة لأعمالهم.

عن سنوفليك

سنوفليك تجعل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات سهل، فعال، وموثوق به. تستخدم آلاف الشركات حول العالم، بما في ذلك المئات من أكبر الشركات، سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي لمشاركة بياناتها وإنشاء التطبيقات وتعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي، إيماناً من الشركة بأن عصر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات قد حان بالفعل.

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