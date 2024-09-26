أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة هيلتون والدار العقارية اليوم عن إبرام اتفاقية لإنشاء أول فندق من فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا في أبوظبي، بتحويل فندق القرم الشرقي إلى منشأة فندقية فاخرة تقدم خدمات وتجارب ضيافة عالية المستوى، ليُقدم للضيوفه إطلالات خلابة على غابات أشجار القرم، ويُقدم لهم خدمات فاخرة وتجربة إقامة راقية ومميزة تشتهر بها العلامة.

وتقع غابات منتزه القرم الوطني الشاسعة على بعد مسافة قصيرة من الفندق، وتضم أكثر من 60 نوعاً من الطيور والحيوانات البرية مثل السلاحف وأبقار البحر والدلافين، ما يجعله وجهةً رائعة للباحثين عن الاستمتاع بالتنوع البيولوجي في أحضان الطبيعة. كما يمكن للزوار خوض تجربة ممتعة لا تنسى في هذه الغابة الوارفة من خلال ممارسة رياضة الكاياك أو التجذيف على الألواح أو ركوب القوارب في القناة المائية الرئيسية للمنتزه.

ويضم فندق والدورف أستوريا أبوظبي 167 غرفة وجناحاً فاخراً، يتمتع معظمها بإطلالات ساحرة على أشجار القرم، وخدمات ضيافة رفيعة المستوى تشتهر بها علامة والدورف أستوريا عالمياً، بما في ذلك تعيين بواب شخصي لكل نزيل ليهتم بجميع تفاصيل إقامته من لحظة وصوله حتى المغادرة. وسيزخر الفندق أيضاً بمجموعة متنوعة من المطاعم بما في ذلك «مطعم براسيري»، بنكهاته المميزة وموقعه على السطح وردهة طعام في حوض السباحة، ومطعم "بيكوك آلي" الشهير عالمياً. وتأتي هذه المطاعم كاستمرار لإرث والدورف أستوريا المميز في عالم المطاعم الفاخرة والمأكولات الشهية.

وقال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هيلتون: "يسعدنا إطلاق أول فندق والدورف أستوريا في أبوظبي، والذي يتمتع بموقع فريد وإطلالات خلابة على منتزه القرم الوطني. ونحن على ثقة بأنه سيكون وجهة رائدة للباحثين عن الفخامة العصرية في العاصمة، بما يزخر به من خدمات مميزة وأناقة فندقية، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد أبوظبي لاستقبال أكثر من 39 مليون زائر بحلول العام 2030، وتعزيز مكانتها كمقصد سياحي عالمي المستوى يقدم للمسافرين وجهات غنية مثل المتاحف والروائع المعمارية والجمال الطبيعي. كما يسرنا التعاون مع الدار العقارية لإطلاق هذا الصرح الفندقي الفريد في مدينة تزخر بعالم من الفرص."

يقدم الفندق، الذي يعد ملاذًا رائعاً في قلب أبوظبي، وسائل ومرافق راقية للراحة، بما في ذلك ثلاثة أحواض سباحة (للبالغين والعائلات والأطفال)، ونادي للياقة البدنية وسبا. كما سيتم تصميم قاعتين للحفلات وغرف الاجتماعات الخمس في الفندق بعناية فائقة لتضفي إحساساً بالفخامة والدفء على المكان، وسط أجواء عصرية ساحرة تتيح للضيوف الاستمتاع باجتماعات وفعاليات رفيعة المستوى. وعند افتتاحه، سيكون الفندق على مقربة من أبرز المعالم الثقافية في المدينة مثل مركز جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن الرئاسي، بالإضافة إلى قربه من كورنيش أبوظبي ووسط مدينة أبوظبي ومطار زايد الدولي.

سيثري الفندق محفظة هيلتون الحالية التي تضم أكثر من 35 فندقاً في دولة الإمارات، بما في ذلك ثلاثة فنادق تحت العلامة التجارية «والدورف أستوريا».

-انتهى-

#بياناتشركات