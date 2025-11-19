الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام"، الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "داتا فولت DataVolt " الرائدة عالمياً في تطوير مراكز البيانات واسعة النطاق وحلول البنية التحتية المتكاملة، لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

بموجب هذه المذكرة، ستعمل الشركتان السعوديان على استكشاف حلول متكاملة مواءمة لقدراتهما في مراكز البيانات والشبكات، من خلال شبكات الألياف البصرية، وخدمات الاتصال، والبوابات الدولية التي تتميز بها "سلام" على مستوى المملكة، مع منصات مراكز البيانات المتطورة التي تقدمها شركة "داتا فولت".

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم تطوير حلول البنية التحتية المستقبلية لمزوّدي الخدمات السحابية الضخمة، ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية، والعملاء في الشركات، وتمكينهم من الاستفادة من بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع، وآمنة، وعالية الأداء تغطي جميع مناطق المملكة.

مجالات التعاون الرئيسية

خدمات الاستضافة المشتركة ومراكز البيانات: ستستفيد شركة "سلام" من قدرات شركة "داتا فولت" في خدمات الاستضافة المشتركة، بما يشمل المساحة، والطاقة، وأنظمة التبريد، وخدمات الدعم الفني (Smart-Hands) في مرافق مخصصة بالمملكة. مثل موقع الرياض الشرقي (RUH-E) المرتقب، وهو مركز بيانات متطور ومجهز بالذكاء الاصطناعي، المقرر أن يبدأ تقديم خدماته في الربع الرابع من عام 2026.

خدمات الشبكات والاتصال: ستتمكّن شركة "داتا فولت" من الاستفادة من شبكة الألياف البصرية الوطنية الواسعة التي تمتلكها "سلام"، بالإضافة إلى خدمات نقل البيانات عبر بروتوكول الإنترنت (IP Transit)، ومنصات تبادل الإنترنت (IX Peering)، وخدمات الاتصال الدولي لتعزيز خيارات الربط المتاحة للعملاء داخل مراكز البيانات المحايدة لمزودي الخدمات التابعة للشركة.

استراتيجية مشتركة لدخول السوق: ستعمل الشركتان على استكشاف مبادرات تسويقية مشتركة، وتطوير حلول عروض متكاملة مثل "مركز بيانات + الشبكة"، مستهدفتين العملاء من قطاعات الأعمال، ومقدمي الخدمات السحابية، والقطاع العام.

الرؤية الاستراتيجية

تعزز هذه الشراكة الطموح المشترك للشركتين في تعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً للبنية التحتية الرقمية والسحابية، بما يسهم في تمكين نشر مزوّدي الخدمات السحابية الكبرى، وتعزيز الاتصال السحابي، وتوسيع أنظمة البيانات المهمة.

وقال المهندس أمجد عرب، الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين في شركة اتحاد سلام للاتصالات، في تصريح بهذه المناسبة: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بين "سلام" و"داتا فولت" خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة في بناء بنية تحتية رقمية عالمية المستوى. وسنعمل معاً على تمكين بيئات بيانات قابلة للتوسع وآمنة، تسهم في تعزيز الابتكار والتحوّل الرقمي في جميع القطاعات."

ومن جانبه، قال الأستاذ قاشف رانا، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالية في شركة "داتا فولت DataVolt": "تؤكد شراكتنا مع "سلام" التزامنا الراسخ في بناء منظومة مراكز البيانات مستدامة، وفائقة الاتصال، وجاهزة لمتطلبات المستقبل. ومن خلال دمج قدرات "سلام" القوية في مجال الاتصال مع خبرتنا المتميّزة في تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية المستدامة ، سنسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية المرنة والقوية التي تحتاجها المملكة لتسريع نمو اقتصادها الرقمي، واستقطاب شركاء التكنولوجيا العالميين."

نبذة عن شركة «اتحاد سلام للاتصالات»

تُعد شركة «اتحاد سلام للاتصالات» احدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتُعرف «سلام» بأنها العلامة التجارية الاسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مجال الاتصالات في المملكة، حيث تدير واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة منذ عام 2005.

تقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين محلياً ودولياً، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها أحد أهم ممكّني رؤية المملكة 2030، توفر «سلام» أحدث خدمات الاتصالات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية. ولشركة سلام شركتين تابعتين لها هما؛ شركة «سلام» للاتصالات المتنقلة، وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات (TLS)، مما يضمن توفير حلول مبتكرة واتصالات سلسة في جميع أنحاء المملكة.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.salam.sa

