وزعت ست شركات مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية أرباحاً نقدية جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تصدرت آسياسيل الترتيب بعائد أرباح بلغ 11.8٪، وشركة آسيا سيل هي ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العراق، مع أكبر عدد من المشتركين والأكثر انتشاراً من حيث حصتها في السوق من الإيرادات.

ووفقاً لشركة ربيع للأوراق المالية، فإن العديد من الشركات العراقية المدرجة تتمتع بملاءة مالية جيدة، مع تدفق نقدي إيجابي لأسباب مختلفة، مثل زيادة القوة الشرائية والأسس الاقتصادية المتحسنة مع استقرار وارتفاع أسعار النفط، والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد العراقي.

وأعلنت شركة مشروبات بغداد الغازية عن توزيع أرباح بنسبة 5.3٪، والشركة تنتج وتوزع العلامات التجارية للمشروبات الغازية PepsiCo في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق.

وبدورها وزعت العراقية لإنتاج البذور أرباحاً بنسبة 5.2٪، فيما أعلن فندق بغداد، الذي افتتح عام 1958 ويضم 160 غرفة، عن توزيع أرباح بنسبة 3.2٪، كما وزع مصرف الثقة الدولي الإسلامي أرباحاً بعائد 2.9٪، وأعلنت شركة المعمورة للاستثمارات العقارية عن توزيع أرباح بنسبة 2.0٪، بين عامي 2019 و2021، قامت آسياسيل شركة مشروبات بغداد الغازية بتوزيع أرباح نقدية سنوية بنطاق عائد من 7.4٪ إلى 14.3٪ و2.9٪ إلى 5.6٪ على التوالي.

#بياناتشركات

- انتهى -