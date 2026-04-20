تعزز ستيلانتيس مركزها العالمي للدفاع السيبراني بتحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف منع التهديدات الإلكترونية وحماية المركبات والعملاء والعمليات في جميع أنحاء العالم.

يسهم تحديث أنظمة الحوسبة السحابية القابلة للتطوير في تعزيز المرونة والأداء وبناء منظومة رقمية مترابطة، مع الحد من مساحة مراكز البيانات بنسبة 60% بحلول عام 2029.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركتا ستيلانتيس ومايكروسوفت عن تعاون استراتيجي يمتد على مدار خمسة أعوام ويهدف إلى تسريع التحول الرقمي لشركة ستيلانتيس من خلال تطوير القدرات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسة.

وبفضل التحالف طويل المدى بين الشركتين، يجمع التعاون بين خبرة ستيلانتيس الهندسية في صناعة السيارات وعمليات علاماتها التجارية العالمية مع قدرات مايكروسوفت في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بهدف تسريع العمليات الرقمية وتعزيز قوتها ومرونتها وترابطها عبر منظومة ستيلانتيس بأكملها.

وقال نيد كوريك، الرئيس التنفيذي للهندسة والتكنولوجيا في ستيلانتيس: "نواصل الابتكار منذ أكثر من 100 عام بهدف واحد يتمثل في تقديم منتجات وخدمات وتجارب تنال رضا العملاء. ومع التطور المتسارع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، كانت ستيلانتيس في مقدمة الشركات التي اعتمدت هذه التقنية في مختلف أعمالها بدءاً من الهندسة والتصنيع وصولاً إلى التصميم والتفاعل مع العملاء، حيث جهزنا سياراتنا بأنظمة الذكاء الاصطناعي سواء في المقصورة الرقمية المبتكرة أو نظام التشغيل الأساسي. ويسهم تعاوننا مع مايكروسوفت في دعم نهجنا لتبنّي الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة وتوفير الوسائل اللازمة لموظفينا لتحسين الابتكار وتقديم المنتجات والخدمات والتجارب التي يتوقعها عملاؤنا".

من جانبه قال جودسون ألتوف، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في مايكروسوفت: "يعكس تعاوننا مع ستيلانتيس طموحنا المشترك لتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة في قطاع السيارات بشكل مسؤول وآمن. ومن خلال الجمع بين حضور ستيلانتيس العالمي وخبرتها الهندسية ومنصات مايكروسوفت التي يمكن الاعتماد عليها في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني، نسهم في تحقيق القيمة للسائقين حول العالم".

ابتكار أسرع وأذكى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات

تعمل ستيلانتيس ومايكروسوفت بموجب هذا التعاون على تطوير أكثر من 100 مبادرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات خدمة العملاء وتطوير المنتجات والعمليات وتشمل:

تطوير المنتجات والتحقق من كفاءتها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

الصيانة التنبؤية وعمليات الاختبار.

طرح الميزات والخدمات الرقمية الجديدة بسرعة أكبر.

ومن خلال الاستفادة من رؤى آمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يهدف التعاون إلى تحسين تجربة الاستخدام اليومية للمركبات عبر دعم أكثر تفاعلي وفوري، مثل تقديم توصيات قيادة موفرة للطاقة لسائقي بيجو، وتحديثات استباقية لحالة المركبة لتعزيز سهولة الاستخدام.

تعزيز الأمن السيبراني في المركبات والعمليات

تطلق ستيلانتيس مركزاً عالمياً للدفاع السيبراني بالاعتماد على بالذكاء الاصطناعي وتشرف على تشغيله. ويشمل المركز أنظمة تقنية المعلومات والسيارات المتصلة ومواقع التصنيع والمنتجات الرقمية، حيث يسهم هذا النهج الموحد في تمكين ستيلانتيس من:

توقع التهديدات الإلكترونية واكتشافها بسرعة أكبر باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ضمان حماية الخدمات المتصلة وبيانات العملاء بكفاءة.

تعزيز المرونة وقدرات الاستجابة في جميع العمليات على مستوى العالم.

كما يدمج هذا النهج الأمن السيبراني ضمن التجارب الرقمية للمركبات، لضمان اتصال آمن وحماية البيانات للسائقين، بما في ذلك عملاء Jeep® حتى في البيئات النائية.

موثوقية قائمة على السحابة ونطاق عالمي

ستعمل ستيلانتيس على تحديث بنيتها التحتية باستخدام Microsoft Azure، مع استهداف تقليل البنية التحتية لمراكز البيانات بنسبة 60% بحلول عام 2029، بما يدعم بناء منظومة أكثر ترابطًا وقابلية للتوسع، ويتيح تقديم الخدمات الرقمية والمتصلة بسلاسة على مستوى العالم.

تسريع البرامج الاستراتيجية

ستواصل ستيلانتيس ومايكروسوفت العمل من خلال فرق مختصة، إلى جانب شركاء معتمدين من مايكروسوفت عند الحاجة، لتسريع البرامج ذات الأولوية ودعم التقدم المستمر في الذكاء الاصطناعي عبر مجالات الهندسة والتصنيع وسلاسل الإمداد.

كما ستقوم ستيلانتيس بتزويد موظفيها حول العالم بأدوات ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات لتعزيز الإنتاجية والتعاون، حيث يتوفر حاليًا Copilot Chat، مع طرح أولي لـ20,000 رخصة Microsoft 365 Copilot، إلى جانب برامج تدريبية لدعم الاستخدام.

