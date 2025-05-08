"ستون بيك" أكبر شركة مستقلة عالمياً في مجال الاستثمار في البنية التحتية، وتدير أصولاً بقيمة تقارب 73 مليار دولار، وتسعى لترسيخ مكانتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال تعيين عدد من كبار المسؤولين لقيادة عملياتها في المنطقة

الرياض ونيويورك – أعلنت شركة "ستون بيك"، أكبر شركة مستقلة عالمياً في مجال الاستثمار في البنية التحتية وإحدى أبرز الشركات الأمريكية المستثمرة في هذا القطاع، اليوم عن افتتاح مكتب لها في المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة التوسعية وترسيخ التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط. كما قامت الشركة بتعيين اثنين من كبار المسؤولين في مجال الاستثمار، وهما معالي ستيفن تشوبو والسيد فادي كرباج، لقيادة أنشطة الشركة في الرياض.

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على الالتزام الاستراتيجي للشركة تجاه منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تأسيس مكتبها في الرياض والحصول على موافق وزارة الاستثمار لمزاولة أنشطة تجارية غير متعلقة بالأوراق المالية في المملكة. وتركز الشركة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وتحديد واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البنية التحتية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال مايك دوريل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "ستون بيك": "تعتبر المملكة إحدى أبرز الوجهات العالمية للابتكار والاستثمار في البنية التحتية، مدعومة برؤية قيادية طموحة وملهمة، وموارد غنية، وشريحة متنامية من الشباب المثقف. وبصفتها شركة رائدة في تطوير مشاريع البنية التحتية ضمن الاقتصادات سريعة النمو، نتطلّع في ‘ستون بيك‘ إلى تعزيز دورنا كشريك فاعل وموثوق لأصحاب المصلحة في المملكة".

من جانبه، قال هاجر نغدي، المدير الإداري الأول ورئيس قسم آسيا والشرق الأوسط في "ستون بيك": "يسعدنا أن نعزز التزامنا تجاه المملكة من خلال تعيين ممثلين عن الشركة في الرياض. وتُشكل هذه الخطوة محطة هامة ضمن استراتيجيتنا لمنطقة الشرق الأوسط، إذ تتيح لنا المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. نتطلّع لدعم قطاع البنية التحتية في المملكة عبر توظيف خبرة ’ستون بيك‘ العالمية في هذا القطاع مع رؤيتنا الاستراتيجية وقدرانا الإقليمية".

ويُذكر أن ستيفن تشوبو قد انضم إلى شركة ستون بيك في عام 2020، ويمتلك مسيرة حافلة في البرلمان الأسترالي امتدت لما يقرب من عقدين من الزمن، تولّى خلالها عدداً من المناصب الوزارية الرفيعة، من بينها وزير التجارة والسياحة والاستثمار، ووزير الصناعات الدفاعية. وخلال هذه الفترة، قاد خطة التجارة والاستثمار لأستراليا، ونجح في إبرام اتفاقيات مع شركاء عالميين، شملت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وسنغافورة، وإندونيسيا، وهونغ كونغ، والمملكة المتحدة، إلى جانب مباحثات مع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وانطلاقاً من خبراته الكبيرة وشبكة علاقاته الواسعة، سيركز ستيف على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة علاقات الشركة في المنطقة.

وانضم فادي كرباج إلى شركة "ستون بيك" في عام 2025 بمنصب مدير ضمن فريق الاستثمار، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في مجال الاستثمار بالبنية التحتية، إلى جانب شبكة علاقات إقليمية واسعة. وأمضى فادي معظم مسيرته المهنية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تولّى مناصب استثمارية واستشارية متنوعة في هذا القطاع الحيوي، كان أحدثها منصب رئيس شركة "ترايب للبنية التحتية" في المملكة العربية السعودية، حيث أشرف على مجموعة من الصفقات الاستراتيجية في قطاعات تبريد المناطق، والمياه، وإدارة النفايات، والبنية التحتية الاجتماعية. وقبل ذلك، استثمر في قطاعات مماثلة في أنحاء مختلفة من المنطقة من خلال منصبه في شركة "ماكواري".

بالإضافة إلى حضورها في المملكة، يضم فريق شركة "ستون بيك" أكثر من 300 موظف في مكاتبها حول العالم، بما في ذلك نيويورك، وهيوستن، ولندن، وهونغ كونغ، وسول، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو، وأبوظبي. وتدير الشركة أصولاً بقيمة تقارب 73 مليار دولار من المراكز المالية الخاضعة للرقابة التنظيمية لصالح شركائها.

نبذة عن ستون بيك

ستون بيك شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة، متخصصة في البنية التحتية والأصول العقارية، وتُدير أصولًا بقيمة تقارب 73 مليار دولار. ومن خلال استثماراتها في شركات الأصول الدفاعية حول العالم، تسعى ستون بيك إلى تقديم قيمة حقيقية لمستثمريها وشركات محفظتها الاستثمارية، مع التركيز على الحماية من المخاطر وتحقيق عوائد قوية معدّلة حسب المخاطر. وبصفتها راعية لصناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة والائتمان، توفّر ستون بيك رأس المال والدعم التشغيلي والشراكات طويلة الأمد لتنمية استثماراتها في القطاعات التي تستهدفها، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية، والطاقة والتحول في مجال الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والعقارات. ويقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك، ولها حضور عالمي في كل من هيوستن، وواشنطن العاصمة، ولندن، وهونغ كونغ، وسول، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو، وأبوظبي، و[الرياض].

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