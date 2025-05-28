شراكة جديدة تجلب روابط عالمية، وشركات ناشئة حائزة على جوائز، وبناء الخبرة، ودعم الاستعداد للاستثمار، وتمويل خال من الأسهم للشركات الناشئة التي تقودها النساء في مصر.

القاهرة، مصر – أعلن كل من بنك ستاندرد تشارترد، وحاضنة الأعمال التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab، وVillage Capital عن إطلاق الدورة الأولى من برنامج "المرأة والتكنولوجيا" في مصر، كجزء من مبادرة "صنّاع المستقبل" العالمية التي يقودها البنك. وتمثل هذه الشراكة انطلاقة قوية لبرنامج تسريع يمتد على مدار ثلاثة أشهر، يستهدف للمرة الأولى دعم رائدات الأعمال الطموحات في مصر، من خلال تعزيز الابتكار وتسريع النمو في القطاعات المدعومة بالتكنولوجيا. ويُعد هذا البرنامج خطوة نوعية نحو تمكين المرأة في ريادة الأعمال التكنولوجية، ودفع عجلة التنوع والشمول في القطاع الرقمي المتطور.

وبهذه المناسبة، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر: "إطلاق برنامج صنّاع المستقبل 'المرأة والتكنولوجيا' في مصر لحظة نفخر بها. نحن نؤمن بأن رائدات الأعمال هنّ محركات الابتكار والنمو الشامل. ومن خلال هذا البرنامج، نفتح أبوابًا لأفكار جريئة ومستقبل أكثر إشراقًا، ونتطلع لرؤية المواهب المصرية تتألق وتقود التغيير."

على مدار السنوات الثلاث المقبلة، سيوفر البرنامج دعمًا متكاملًا للشركات الناشئة التي تقودها نساء، من خلال تزويدهن بالأدوات والمعرفة وشبكات العلاقات الضرورية للنجاح في بيئة ريادة الأعمال المتسارعة. ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل المتخصصة، والإرشاد الفردي المكثّف، وتجهيزًا شاملاً للاستثمار، بالإضافة إلى فرصة قيّمة للتنافس في نهايته على تمويل يصل إلى 10,000 دولار أمريكي بدون التنازل عن أي حقوق ملكية.

"منذ عام 2013 ، التزمنا بمناصرة رواد الأعمال المصريين، ويعد برنامجنا الجديد مع ستاندرد تشارترد وفيلدج كابيتال شهادة أخرى على ذلك. وقد ساعدت برامجنا أكثر من 1,000 مؤسس حتى الآن، وسيساعد هذا المسرع العديد من النساء الأخريات على بناء مشاريعهن المدعومة بالتكنولوجيا وربطهن بفرص الاستثمار". قال أيمن إسماعيل، مدير مختبر المشاريع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتضمن حفل الإطلاق كلمات رئيسية ألقاها كل من رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، وشريف كامل، عميد كلية أونسي ساويرس للأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى حلقة نقاش ثرية حول مستقبل الشركات الناشئة التي تقودها النساء في المنطقة، وتضمنت: أيمن إسماعيل، مدير مختبر المشاريع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، محمد جاد، والدكتورة عزة الشناوي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة PortfolioTECH، فرح عمارة، مؤسسة Fresh Source، وأدارها مدير البرامج الأول فيVillage Capital ، أحمد فضل.

في حين أن هذه هي الدفعة الأولى في مصر، إلا أن برنامج صنّاع المستقبل من ستاندرد تشارترد يعمل منذ فترة طويلة في أسواق أخرى بما في ذلك البحرين وبوتسوانا وغانا وكينيا ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية* وجنوب إفريقيا *والإمارات العربية المتحدة وأوغندا وزامبيا. حتى الآن، دعمت المبادرة 4,000 مؤسسة في 17 سوقاً.

تمويل صانعي المستقبل "المرأة والتكنولوجيا" في المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا من ستاندرد تشارترد وليس مؤسسة ستاندرد تشارترد.

نبذة عن مؤسسة ستاندرد تشارترد مؤسسة ستاندرد تشارترد (SCF)

هي منظمة خيرية تعالج عدم المساواة من خلال تعزيز المزيد من الإدماج الاقتصادي للشباب المحرومين، وخاصة الشابات والأشخاص ذوي الإعاقة. وتركز برامجها على قابلية التوظيف وريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال الشباب والباحثين عن عمل على الوصول إلى المهارات والشبكات والفرص والدعم الذي يحتاجون إليه لتحقيق القوة الاقتصادية والمشاركة.

تأسست SCF في عام 2019 ، وهي مؤسسة خيرية مسجلة في إنجلترا وويلز (رقم المؤسسة الخيرية رقم 1184946) وهي الشريك الرئيسي لتسليم صانعي المستقبل من قبل ستاندرد تشارترد ، وهي مبادرة عالمية للتمكين الاقتصادي للشباب. www.sc.com/scfoundation

نبذة عن ستاندرد تشارترد:

ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

نبذة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة و حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة:

أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية معتمدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي. تعتبر الجامعة ملتقى لثقافات العالم ومنتدى للنقاش ومد أواصر التفاهم بين مختلف الثقافات كما تعد جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.

تقدم الجامعة 39 برنامجاً لطلاب البكالوريوس و52 برنامجاً لطلاب الدراسات العليا وبرنامجين للدكتوراه، حيث تستند المناهج الدراسية على التعليم المعتمد على النهج الليبرالي الذي يشجع الطلاب على التفكير بشكل نقدي وتحليلي لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.

حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة (اي يو سي فنتشر لاب - AUC Venture Lab) هي أول حاضنة جامعية للشركات الناشئة في مصر والحاصلة على 10 جوائز دولية كأفضل حاضنة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط. تساعد الحاضنة رواد الأعمال على إطلاق وتنمية شركاتهم الناشئة التكنولوجية وتهيئتها للاستثمار بينما توفر للمجتمع الجامعي فرصة للتواصل مع رواد الأعمال والاستفادة من خبراتهم.

منذ تأسيسها في ٢٠١٣، خرجت الحاضنة 400 شركة ناشئة استطاعت توفير أكثر من ١٢ ألف فرصة عمل وحشد استثمارات تجاوزت ٥ مليار جنيه ومن أبرز خريجيها: سويفل في مجال النقل، كوينز في مجال الغذاء، الجمعية في مجال التكنولوجيا المالية، رولوجي في مجال الصحة، دنتاكارتس في مجال التجارة الالكترونية، كليكيت في مجال المدفوعات، أوركاس في مجال التعليم.

نبذة عن فيليدج كابيتال

تعمل فيليدج كابيتال على تطوير وإعادة ھیكلة نظام ریادة الأعمال في العالم لدعم رواد أعمال المستقبل. والمعروف عنھا استخدام طرق رائدة لدعم المؤسسين الذين يبنون حلولاً للتحديات الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة، تقدم فيليدج كابيتال رأس المال الاجتماعي والمالي الضروري للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة لتعظيم نمو الأعمال والأثر المجتمعي.

تعمل فيليدج كابيتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام ٢٠١٨، حيث قدمت أكثر من ١١ برنامجًا لريادة الأعمال. وقد دعمت أكثر من ١٢٠ شركة ناشئة محلية تعمل في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والصحة المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والعدالة الصحية.

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