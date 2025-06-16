دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سبيس بوينت"، الشركة الناشئة في مجال التعليم التقني والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتعتبر جزءاً من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أدفانسد روكيت تكنولوجيز (آرت)" البريطانية، تهدف إلى تعزيز المنظومة التعليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودفع عجلة تطوير تكنولوجيا الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتعاون "سبيس بوينت"، الشركة الناشئة التي تعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العلمي والتقني في دولة الإمارات، مع "آرت" البريطانية، المتخصصة في تطوير وإطلاق الصواريخ الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام في منطقة الشرق الأوسط، لتنفيذ مشاريع تشمل تجارب علمية وتقنية متقدمة في الفضاء، على أن تشمل الخطط المستقبلية إطلاق أقمار صناعية لصالح "سبيس بوينت" باستخدام صواريخ دون مدارية تابعة لشركة "آرت".

وقال عبد الله السلماني، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس بوينت": "ينسجم تعاوننا مع ’آدفانسد روكيت تكنولوجيز‘ مع رؤيتنا طويلة المدى، والرامية إلى أن تصبح دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في التعليم العملي بمجال الفضاء. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة ليصبحوا من المهندسين ورواد الأعمال الذين يسهمون في تطوير تكنولوجيا الفضاء في المنطقة وخارجها. وستتيح لنا هذه الشراكة إمكانية الاستفادة من تقنيات متطورة من شأنها تسريع تطور منظومة التعليم الفضائي، وإعداد الجيل القادم من مهندسي الفضاء الذين سيتركون بصمتهم في سعي دولة الإمارات لاستكشاف الفضاء، وتوسيع الأثر الإيجابي لهذه الخطوات ليشمل باقي أنحاء المنطقة".

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الطرفين لتأسيس إطار عمل للتعاون وتحديد المهام والمسؤوليات الرئيسية.

من جانبه قال مروان محيي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أدفانسد روكيت تكنولوجيز": "تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو هدفنا الرئيسي المتمثل في إطلاق أقمار صناعية وتجارب علمية تم تطويرها داخلياً في الشركة على متن صواريخ يتم تصنيعها في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال موانئ فضائية إقليمية، بما يسهم في بناء منظومة فضائية متكاملة وموثوقة لدعم مستقبل استكشاف الفضاء من داخل المنطقة. وعلاوة على ذلك، تساهم هذه الشراكة في تزويد الجيل القادم بالموارد والأدوات المناسبة التي تمكّنه من الإسهام بشكل فعّال في جهود توسّع البشرية في الفضاء، من خلال توفير خبرات عملية تشمل دورات تطبيقية وفرصاً عملية للإطلاق".

وفي إطار جهودها لتعزيز التعلم الأكاديمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وسد الفجوة بين المعارف النظرية والمهارات التطبيقية، تقدم شركة "سبيس بوينت" فرصاً للطلاب لاكتساب خبرات واقعية وتجارب غامرة. وتقدّم برامج عملية لتطوير الأقمار الصناعية من خلال مجموعة الأدوات التعليمية SatKit المصمّمة خصيصاً لهذا الغرض، بهدف تمكين الطلاب من تعلّم كيفية بناء واختبار الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية، بما يؤهلهم لمسارات مهنية في قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة.

وتوفر SatKit من "سبيس بوينت" للطلاب دليلاً عملياً خطوة بخطوة لبناء الأقمار الصناعية واختبارها، مما يتيح لهم تطبيق ما تعلموه من مفاهيم نظرية. وبفضل تركيزها المتخصص على الأقمار الصناعية الأنظمة الواقعية للمركبات الفضائية، وتحت إشراف مهندسين لديهم خبرات مباشرة في مهام فضائية إماراتية، تقدم "سبيس بوينت" تدريباً عملياً متكاملاً يتجاوز النظريات، ويغطي جميع المراحل من التجميع الميكانيكي مروراً بالتوصيل الكهربائي إلى تطوير البرمجيات واختبارها، بما يعكس العمليات الهندسية المعتمدة في الواقع العملي.

وتعتبر شركة "سبيس بوينت" إحدى أعضاء الدفعة التاسعة لبرنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي يلعب دوراً محورياً في دعم أبرز المبتكرين ورواد الأعمال. ويمثل البرنامج رافداً لنمو القطاعات الرئيسية المحددة وفقاً للاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، ويهدف إلى تمكين المبتكرين من تطوير قدراتهم وتحقيق تأثير فعّال في مجالاتهم، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستقبلي على نطاق أوسع.

-انتهى-

#بياناتشركات