"سايج إينتاكت" و "سايج أكتيف" يتيحان للعملاء الوصول إلى برنامج محاسبة حاصل على جوائز في البيئة السحابية المفضلة لهم عبر "مايكروسوفت أزور"

دبي: أعلنت اليوم شركة سايج، رائدة تكنولوجيا المحاسبة والشؤون المالية والموارد البشرية والرواتب للشركات الصغيرة والمتوسطة، عن توفير إمكانات محسّنة مدمجة في "مايكروسوفت تيمز" لعملائها، مما يساعدهم على تبسيط وأتمتة مختلف مسارات العمل. يمكن الآن للعملاء ضمان سلاسة المهام اليومية عبر تسليم عمليات المحاسبة وإدارة الأفراد والموافقة عليها بشكل مباشر عبر "تيمز"، بدلاً من تطبيق "سايج إينتاكت" أو "سايج بيبول"، مما يقلص ضرورة الانتقال بين مختلف الحلول. ويعني ذلك أن العملاء يمكنهم الموافقة ببساطة وأمان على النفقات ومراجعة طلبات الإجازات عبر إشعار ضمن برنامج "تيمز".

وستمنح إتاحة "سايج إينتاكت" و "سايج أكتيف" عبر "مايكروسوفت أزور" لعملاء مايكروسوفت الوصول إلى حلول سايج المالية السحابية الحاصلة على عدة جوائز ضمن بيئة سهلة الاستخدام وآمنة. يقدّم ذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة الاستفادة من المرونة وقابلية التوسع التي توفرها برامج مايكروسوفت السحاببة عند اختيار منتجات سايج.

وأشار وليد أبو هدبة، رئيس قسم المنتجات لدى سايج: "يعد الوصول عبر البرامج السحابية المتعددة إلى أهم منتجات سايج ركناً أساسياً لاستراتيجيتنا. وتعد ملاقاة العملاء حيثما يعملون مفتاح تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بطرق جديدة ومبتكرة لتحقيق إنتاجية أكبر. وفي وقت سابق من العام الجاري، رفعنا مستوى علاقتنا مع مايكروسوفت عبر الالتزام باستضافة "سايج إينتاكت" و "سايج أكتيف" على مايكروسوفت أزور. يمكن لعملاء مايكروسوفت الآن الوصول إلى حلول سايج مباشرةً عبر "أزور كلاود"، إلى جانب اكتساب الإنتاجية التي يوفرها تطبيق "سايج إينتاكت" وتطبيق "سايج بيبول" لبرنامج "تيمز". نتشرف بالابتكار لأجل عملائنا وإضافة القيمة عبر عقد الشراكات. وهذه مجرد بداية".

بينما قال سكوت غوثري، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لدى مايكروسوفت: "تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية لكل مجتمع، ونلتزم بتزويدها بالمنصات والأدوات التي تحتاج إليها لتحقيق الازدهار في البيئة الاقتصادية العامة حالياً. لذا، تجمع شركتا سايج ومايكروسوفت تطبيقي "سايج إينتاكت" و "سايج أكتيف" مع "مايكروسوفت كلاود" بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط مسارات العمل، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة".

وتلتزم سايج بتوفير الإمكانيات للعملاء عبر تطبيقات "تيمز" التي تضمن تبسيط وأتمتة مسارات عمل تشمل:

باستخدام تطبيق "سايج إينتاكت" عبر "مايكروسوفت تيمز"، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التالي:

إدارة النفقات دون متاعب : تبسيط إدارة النفقات للموظفين. يرشد المساعد الرقمي في تطبيق سايج المستخدم خلال عملية إدخال النفقات بسهولة ضمن "مايكروسوفت تيمز".

: تبسيط إدارة النفقات للموظفين. يرشد المساعد الرقمي في تطبيق سايج المستخدم خلال عملية إدخال النفقات بسهولة ضمن "مايكروسوفت تيمز". تسليم النفقات أثناء التنقل: إنشاء مدخلات للنفقات من تطبيق جوال وتحميل صور الإيصالات من التجار، وإضافة معلومات النفقات تلقائياً.

إنشاء مدخلات للنفقات من تطبيق جوال وتحميل صور الإيصالات من التجار، وإضافة معلومات النفقات تلقائياً. توفير الوقت وتحسين الكفاءة: تحرير الفرق من العمليات اليدوية المتعلقة بالنفقات، مع قدرة فورية على الاطلاع على النفقات بمجرد إرسالها.

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باستخدام "سايج بيبول"، يساعد تطبيق الموارد البشرية والرواتب عبر "مايكروسوفت تيمز" الشركات الصغيرة والمتوسطة على:

تبسيط مسارات العمل: يمكن للمديرين اتخاذ قرارات حول طلبات الإجازات بسهولة، ويصدُر تنبيه تلقائي بالقرارات لأعضاء الفريق، ضمن "مايكروسوفت تيمز".

يمكن للمديرين اتخاذ قرارات حول طلبات الإجازات بسهولة، ويصدُر تنبيه تلقائي بالقرارات لأعضاء الفريق، ضمن "مايكروسوفت تيمز". التعاون دون عناء: طلبات غياب الموظفين المسجلة في "سايج بيبول" تنبه القادة تلقائياً عبر إشعارات "مايكروسوفت تيمز".

طلبات غياب الموظفين المسجلة في "سايج بيبول" تنبه القادة تلقائياً عبر إشعارات "مايكروسوفت تيمز". الاطلاع الدائم بلمحة سريعة: يمكن للمديرين وأعضاء الفريق إدراج أرصدة إجازاتهم عبر مايكروسوفت تيمز، لتحسين الوعي ودعم التخطيط عبر الفرق.

كما تربط الشراكة عملاء سايج بشبكة المطورين الشركاء مع مايكروسوفت، مما يوفر فرصاً لتوسيع القيمة للعملاء عبر الوظائف المضافة للمنتجات.

وصدر هذا الإعلان خلال فعالية "سايج ترانسفورم" السنوية، المصممة لمجتمع "سايج إينتاكت" من العملاء والشركاء، والتي عُقدت في أورلاندو بولاية فلوريدا، بين يومي 10 و 14 أكتوبر 2022.

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