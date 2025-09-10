الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت شركة سال للخدمات اللوجستية الشركة الرائدة في تقديم الحلول اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد بالمملكة، مذكرة تفاهم مع "معهد الإدارة العامة" @IPAConnect، لتعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل المتخصص في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد عبر "أكاديمية سال".

وبموجب هذه الاتفاقية، يتضمن التعاون بين الجانبين آفاقًا تمكينية واسعة تشمل تصميم وتنفيذ برامج ومسارات تدريبية متخصصة تُعقد باتفاق منفصل لضمان أعلى معايير التميّز، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بما يعزز تطوير استراتيجيات التدريب، بالإضافة إلى ابتكار حلول لوجستية ذكية لدعم المناهج التدريبية، وتشكيل فريق عمل مشترك لتطوير وتحديث منظومة التدريب في القطاع اللوجستي بما يواكب تطلعات المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ صالح الديني، إن هذه الاتفاقية تجمع بين الابتكار والخبرة العملية في سال والتميز الأكاديمي لمعهد الإدارة العامة، بما يعكس التزامنا بتطوير الكوادر السعودية وتقديم أفضل البرامج التدريبية التي تعزز من قدراتهم وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير تنمية القدرات البشرية.

من جانبه، أعرب الأستاذ عبد العزيز اليوسف، عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع شركة سال، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية لتزويدها ببرامج تدريبية وتأهيلية متطورة، والعمل على استحداث برامج ومسارات تدريبية في القطاع اللوجستي تسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال الخدمات اللوجستية، وترتقي بمستوى إدارة سلاسل الإمداد بالمملكة؛ مما يدعم الطموحات الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتؤكد هذه الاتفاقية الجهود البارزة التي تبذلها شركة سال لتعزيز تعاونها الهادف والمثمر مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وفقاً لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً، وتطوير القطاع اللوجستي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

