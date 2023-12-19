أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن مشاركتها في منصة سوق دبي المالي التجريبية التطوعية لتداول أرصدة الكربون التي أُطلقت بالتزامن مع فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية "سالك" التي تهدف إلى المساهمة بفعالية في تعزيز الممارسات المستدامة في دولة الإمارات ومواكبة هدف الدولة الطموح في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وفي إطار هذه المنصة، استحوذت سالك على 715 من حقوق تقاعد أرصدة الكربون (CRRs) بقيمة 3.5 دولار أمريكي لكل منها، عن مشروع محطة التبريد "L" التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهو مشروع معتمد عالمياً يقع في جبل علي. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة ثلاث توربينات غازية من خلال تنفيذ نظام مبتكر لتبريد الهواء، وتحقيق المستوى ذاته من إنتاج الكهرباء مع استخدام كميات أقل من الوقود الأحفوري. ويُتوقّع أن يؤدي هذا المسعى إلى توفير نحو 26,800 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتُشارك سالك في هذه المنصة بهدف تعويض انبعاثات الكربون الناتجة عن نقاط التشغيل المختلفة، مثل بوابات التعرفة المرورية، من خلال شراء أرصدة الكربون للمشاريع التي تُسهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتسعى سالك من خلال هذه المنصة لتقديم مساهمة ملموسة في رفع مستوى الوعي حول التغيّر المناخي وتعزيز التزامها بممارسات الأعمال المستدامة.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "نُعرب عن فخرنا بالتعاون مع منصة سوق دبي المالي التجريبية التطوعية لتداول أرصدة الكربون بالتزامن مع فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ما يؤكّد على التزامنا بدعم رؤية الدولة ودفع عجلة التغيير البيئي. ويُعدّ هذا التعاون خير دليل على التزامنا بالاستدامة، ما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. ومن خلال المشاركة النشطة في تداول أرصدة الكربون، نسعى جاهدين لتقليل بصمتنا البيئية، والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتمهيد الطريق نحو مستقبل صديق للبيئة وأكثر استدامة".

وشهدت منصة سوق دبي المالي التجريبية التطوعية الجديدة عملية تداول تجريبية في الفترة من 5-11 ديسمبر. وتؤدي المنصة دوراً جوهرياً في تعزيز الوعي بالتغير المناخي في الدولة بصفتها أداة ً فعّالة تُتيح لشركة "سالك" والمشاركين الآخرين المشاركة في شراء وبيع أرصدة الكربون المستمدة من مشاريع معتمدة تحدّ من الانبعاثات.

ويكتسب التزام المشاركين، ومن بينهم "سالك"، بمنصة سوق دبي المالي التجريبية التطوعية لتداول أرصدة الكربون أهمية كبيرة في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لخفض الانبعاثات. ويرمز كل رصيد إلى تعويض يعادل طناً واحداً مكافئاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتؤكد مشاركة سالك أيضاً على الدور المحوري لدولة الإمارات في العمل المناخي الدولي، ما يُجسّد الالتزام بالممارسات المؤسسية المستدامة. وحقّقت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في سعيها لتحقيق صافي انبعاثات صفري، لا سيما من خلال نشر أول تقنية لاحتجاز الكربون في المنطقة.

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- انتهى -

لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأوتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي عام 2022، تم تسجيل 539 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواء للسكان أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.