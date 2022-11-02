عزز البنك السعودي البريطاني (ساب) ، باقة الحلول التجارية الرقمية الهادفة لتطوير اجراءات الاعتمادات والضمانات الخاصة بالعمليات التجارية الدولية للشركات. وذلك باعتماد التعاون مع منصتي "كونتور" و "بوادل" الرقميتين باستخدام تقنية .blockchain

ومن خلال التعاون مع منصة "كونتور" يصبح ساب أول بنك في المملكة يتيح إمكانية تبادل الوثائق التجارية رقمياً، وتسهيل إجراءات خطابات الاعتماد باستخدام تقنية لامركزية ، ما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية ، وتقليص وقت تسوية المستندات في المعاملات التجارية. كما أن استخدام منصة كونتور يجعل المعاملات أكثر أمانًا. حيث أن البيانات التي يتم مشاركتها على الشبكة تحظى بقدر عالي من الحماية والخصوصية ، مما يقلل من مخاطر الاحتيال.

كما سيسهم التعاون مع منصة "بوادل" المقدمة من قبل شركة بواتك، في أتمتة الضمانات البنكية. وتهدف هذه الخدمة إلى استبدال الإجراءات الورقية بأساليب تقنية متطورة عبر ربط البنوك المصدرة لهذه الضمانات بالمستفيدين منها لتسهيل تنفيذ عمليات الإصدار والإجراءات اللاحقة لها.

وعلق الأستاذ ياسر البراك ، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب، قائلاً: "نحن فخورون بالدور الكبير الذي يقدمه بنك ساب لنمو وتطوير التجارة العالمية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتجارية لمملكتنا في ظل رؤية 2030. ونحن عازمون على مواصلة التقدم في تنفيذ خطط البنك للتحول الرقمي والاستفادة من أحدث التقنيات المتقدمة مثل blockchain و Fintech بفاعلية أكبر، والتي من شأنها تحسين العديد من جوانب التجارة الدولية لجعل التجارة العالمية أسرع وأكثر أمانًا وسهولة ، لذلك يهمنا أن نكون في الطليعة بقيادة هذه التطورات لصالح عملائنا والاقتصاد ".

ومن الجدير بالذكر ، أن بنك ساب يلتزم بتسريع رقمنة التجارة من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، ويعد أول بنك في المملكة يكمل معاملة تجارية دولية عبر تقنية Blockchain ويسعى دائماً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية ودعم المشاريع الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة مع تعزيز النمو الاقتصادي والتحول الرقمي.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.