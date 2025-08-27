تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات، الاستجابة الفورية، وضمان الامتثال للتشريعات المحلية .

مصممة خصيصًا لتعزيز أمن بيئات الحوسبة السحابية والهجينة .

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت زين تك، المزود المتكامل للحلول الرقمية التابع لمجموعة زين، عن الإطلاق الرسمي لخدمة عمليات الأمن السيبراني المدارة AI Powered SecOps ، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير حماية مستمرة ومتكاملة لبيئات الحوسبة السحابية والهجينة، بما يتماشى مع متطلبات الامتثال الإقليمي وسيادة البيانات.

وتوفر الآن زين تك خدمة عمليات الأمن السيبراني المدارة للمؤسسات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل مراكز عمليات الأمن السيبراني التابعة لها (SOCs) في الإمارات والسعودية والأردن، إلى جانب مساعٍ مستمرة لتوسيع هذه البصمة إلى أسواق إقليمية إضافية مثل الكويت والبحرين. وتُعد زين تك من بين الشركات القلائل الذين يمتلكون بصمة إقليمية لمراكز عمليات أمن سيبراني خاصة بها، الأمر الذي يمكّنها من تقديم خدمات محلية بالكامل، يتم فيها التعامل مع بيانات العملاء وسجلاتهم ضمن حدود المنطقة، مما يضمن الامتثال، الأمان، والشفافية التشغيلية.

كما تم تصميم هذه الخدمة لدعم المؤسسات بمختلف أحجامها ومستويات نضجها الرقمي، حيث تقدم عمليات أمنية شاملة ومدارة بالكامل من خلال نموذج البرمجيات كخدمة SaaS ، مما يلغي الحاجة للبنية التحتية التقليدية ويوفر وضوحًا في التكاليف بدون أية رسوم خفية. وتجمع بين كشف التهديدات في الوقت الفعلي، التقييم المستمر للثغرات، تعقّب التهديدات المتقدمة، إدارة التصحيحات التلقائية، واكتشاف ومعالجة الهجمات على الأجهزة المتصلة بالشبكات، عبر خدمة موحدة. علاوة على ذلك، سيستطيع عملاء زين تك الحصول على الخدمة بسرعة وسهولة في غضون عشرة أيام فقط.

الخدمة قيد التشغيل حاليًا وتُستخدم من قبل عملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك التأمين، التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، الصرافة، التجزئة، والضيافة. كما تتكامل الخدمة بسهولة مع البيئات القائمة لتقليل التعقيد وتعظيم الاستفادة من تراخيص البرامج الحالية.

وتعليقا على إطلاق الخدمة، قال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة زين تك": يتطلب مشهد التهديدات اليوم ما هو أكثر من الدفاعات التقليدية. ونحن اليوم ومن خلال خدمتنا المدارة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، نساعد عملاءنا في المنطقة على مواكبة التهديدات المتطورة من خلال حلول أذكى، أسرع، وتراعي السيادة الوطنية في البيانات. إن إطلاق هذه الخدمة يمثل محطة مهمة في إتاحة حلول الأمن السيبراني المتقدمة لجميع المؤسسات، على اختلاف أحجامها، مع الحفاظ على الكفاءة في التكاليف، الامتثال، والمرونة التشغيلية."

وتتكامل هذه الخدمة مع مجموعة واسعة من منصات SIEM ومنصات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات، بما يتيح سيرالأعمال بشكل أكثر ذكاء ومرونة، والحصول على استجابات مؤتمتة عبر البيئات المحلية والهجينة والسحابية، وذلك ضمن نموذج خدمة SaaS سيادي وإقليمي.

وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية مكانة زين تك الراسخة في تقديم برامج الأمن السيبراني كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تدعم استراتيجيتها المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، وتُسهم في تحقيق رؤيتها الأوسع لتوفير خدمات آمنة، قابلة للتوسع، ومواكبة لمتطلبات المستقبل، تمكّن العملاء من المضي بثقة في رحلتهم نحو التحول الرقمي.

زين تك ZainTECHهي مزود إقليمي للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يضم أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجموعة زين لتقديم عرض قيمة فريد للحلول والخدمات الرقمية الشاملة تحت سقف واحد.

تقود الشركة التحول الرقمي للعملاء في المؤسسات والمؤسسات العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير مركز للتميز والحلول المدارة عبر العديد من قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك السحابة ، الأمن السيبراني ، البيانات الضخمة ، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الدرونز، الروبوتات، والتقنيات الناشئة.

تستفيد زين تك من الانتشار العالمي لمجموعة زين، وبصمتها الدولية الفريدة، والبنية التحتية عبر عملياتها في الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في الأسواق الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط.

تشكل شركة زين تك ركيزة أساسية في تطور أعمال شركة زين الجوهرية في قطاع الاتصالات، لتعزز من موقعها وتبني على نقاط قوتها المتعددة مما يمكنها من الابتكار والاستثمار والنمو في مجالات تتخطى نطاق خدمات الاتصالات المتنقلة؛ الامر الذي يساهم بتحقيق رؤية شركة زين كمزود اسلوب حياة رقمي متطور معاصر ورائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zaintech.com

