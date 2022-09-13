دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "زووم"، سلسلة متاجر التجزئة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إبرامها شراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة - الجمعية غير الربحية الرائدة في دولة الإمارات- لتوسيع نطاق دعمها لمبادرات الجمعية البيئية في الحد من استهلاك البلاستيك.

ويأتي إبرام هذه الشراكة بين "زووم" وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة لدعم مبادرة الحد من استخدام البلاستيك، ضمن مساعي "زووم" لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وذلك بهدف خلق بيئة مستدامة تقود إلى مستقبل أكثر خضرة.

وكجزء من هذا الدعم، سيذهب قسم من عائدات بيع الأكياس البلاستيكية إلى حماية الحياة البرية والبيئة في دولة الإمارات وذلك بالشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، إذ ستفرض "زووم" ربع فلس على عملائها عن كل كيس بلاستيكي لتوعيتهم بخطر البلاستيك على البيئة وحثّهم على استخدام الأكياس الصديقة للبيئة وفقاً للسياسة الحكومية الجديدة. حيث توفّر "زووم" لعملائها أكياساً قابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، بسعر يبدأ من ثلاثة دراهم للكيس الواحد، وهي قابلة للتحلل البيولوجي بالكامل كونها مصنوعة من نبات الجوت لذا فهي لا تضر بالنظام البيئي.

وفي هذا السياق قالت ليلى مصطفى عبد الله، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة: "تؤثر الأكياس البلاستيكية ولا سيما أكياس التسوّق سلباً على البيئة في دولة الإمارات مما ينعكس على أمننا الغذائي والمائي. لذا فإننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تحرّك الشركات للحدّ من استخدام البلاستيك حيثما أمكن ذلك، ونحتاج لتحقيق ذلك إلى إجراء تغيير إيجابي في عاداتنا الاستهلاكية. والشركات هي أكثر من يستطيع إحداث هذا التغيير في طريقة تفكير العملاء وذلك بجعلهم أكثر حرصاً على تجنب استعمال الأكياس البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة. ويُضاف هذا الدور الذي يمكن أن تسهم به الشركات إلى جهودها لدعم مبادراتنا مما يحقق الركيزة التي سننطلق منها لتحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة."

ومن جهته، قال طالب آل صالح – مدير التسويق : “نحن في ’زووم‘ ملتزمون دائماً بالتعاون مع كافة الجهات ضمن اتفاقيات التعاون طويل الأمد أو الشراكات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، الأمر الذي يسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في سبيل تحقيق الرفاهية. ونحن فخورون بشراكتنا مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة للحد من استخدام البلاستيك، بشكلٍ يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح وجهة مستدامة. وكجزء من دعمنا لهذه الخطوة، فإننا نشجع العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على استخدام الأكياس الصديقة للبيئة بدلاً من الأكياس البلاستيكية علاوةً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمساهمة في حماية البيئة والحياة الطبيعية."

يُذكر أن إنتاج البلاستيك في الإمارات وحدها بلغ 8.3 مليار طن في عام 2019. في حين أن الاستهلاك السنوي للبلاستيك هو11 مليار كيس بلاستيكي أي ما يعادل 1,184 كيساً بلاستيكياً للفرد سنوياً في الإمارات، بينما يبلغ المتوسط العالمي 307 كيساً بلاستيكياً للفرد سنوياً. ويشار إلى أن عملية تحلل الأكياس البلاستيكية البالغ عددها 11 مليار المستخدمة في الإمارات ستستغرق 1000 عام. كما أظهرت دراسة حديثة أنه تم العثور على مواد بلاستيكية في 80٪ من السلاحف صقرية المنقار النافقة في أبو ظبي. كما تعد الأكياس البلاستيكية مسؤولة عن نفوق مليون طائر كل عام.

والجدير بالذكر أنه بعد إطلاق "زووم" في عام 2009، أصبحت سلسلة متاجرها مكوّناً هاماً من الحياة اليومية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتيح لهم مجموعة واسعة من المنتجات أثناء التنقل. كما تأتي متاجر "زووم" وفق عدة أشكال تتراوح بين متاجر محطات الخدمة إلى المتاجر الصغيرة، ومن متاجر محطات المترو إلى متاجر السوبرماركت المستقلة واسعة النطاق في العديد من المجتمعات السكنية والمواقع الراقية، مثل برج خليفة.

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نبذة عن "زووم"

تعد "زووم" لاعباً رائداً لمتاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحققت خلال السنوات الـ 25 الماضية نمواً كبيراً، مقدمةً للعملاء في كل من الإمارات مجموعة متميزة من المرافق والخدمات. وتوفر متاجر "زووم" باقة واسعة من منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية، ولديها حالياً أكثر من 253 متجراً في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إضافة إلى منافذ في محطات التزود بالوقود ومحطات المترو ومتاجر في المناطق السكنية والتجارية. وتمتلك "زووم" متاجر في وجهات راقية مثل "برج خليفة" و"روڤ للفنادق" و"سوفيتيل وسط مدينة دبي" و"برج السلام".

حول جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة

تعد جمعية الإمارات للطبيعة منظمة غير ربحية تأسست للحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبناء مستقبل يزدهر فيه الناس والطبيعة معاً تأسست المنظمة في عام 2001 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبو ظبي، كإرث من رؤية المغفور له الشيخ زايد. مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مدى عقدين من الزمن، كانت جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة شريكًا بارزًا ونشطًا في الحفاظ على البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة إحدى أكبر منظمات الحفظ المستقلة وأكثرها احترامًا في العالم. بصفتنا مؤسسة فكرية محلية في مجال الحفاظ على البيئة ورواد في برنامج قادة التغيير أول منصة عضوية رقمية للبيئة على الإطلاق - نقوم بتمكين المجتمع المدني، الهيئات الحكومية والشركات وحشدهم لدعم أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإحداث تأثير تحولي على نطاق واسع لصالح الناس والكوكب على حدٍ سواء. للحصول على معلومات إضافية قم بزيارة www.leadersofchange.ae