زازين غاردنز تساهم في خفض حوالي 470 طن متري من انبعاثات الكربون سنوياً

عدد صفقات البيع وصل خلال شهر أكتوبر إلى 8816 صفقة بقيمة 25.8 مليار درهم إماراتي

قطاع البيع على المخطط يسجل نمواً بنسة 130% خلال النصف الأول من عام 202​​​​​​​​​​​​​​

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن بدء مرحلة البيع العقاري في مشروع زازين غاردنز، أحدث مشاريعها العقارية حالياً، اعتباراً من الأسبوع القادم. وما يزال المشروع الواقع في منطقة الفرجان والحاصل على شهادة لييد للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تتبع المبيعات مساراً مشابهاً لمشروع زازين ون، المشروع الرائد للعلامة التجارية والذي انتهت منه في يناير الماضي وتم بيعه بالكامل خلال أشهر.

وساهم الطلب المرتفع على المشاريع العقارية قبل التشييد في تعزيز نمو قطاع البيع على المخطط في دبي بنسبة 130% خلال النصف الأول من عام 2022. كما سجلت الصفقات البيع في شهر أكتوبر أعلى قيمة لها منذ عشر سنوات، حيث وصل عددها إلى 8816 صفقة بقيمة 25.8 مليار درهم إماراتي. ويشكل إطلاق مشروع زازين غاردنز، بالتزامن مع إقامة بطولة العالم لكرة القدم في قطر وبداية موسم الأعياد، رافداً لقطاع الاستثمار في دولة الإمارات وخصوصاً مع تحول دبي إلى وجهة رئيسية لعدد غير مسبوق من الزوار في الوقت الراهن.

ويُعد زازين غاردنز أول مشروع تطوير عقاري من نوعه حاصل على شهادة لييد للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، حيث يهدف إلى تقديم أعلى مستويات الرفاه والراحة للسكان. ويضمّ المشروع، المقرر تسليمه في شهر أبريل عام 2024، 159 وحدة سكنية. وتتراوح الشقق بمساحات بين 824 و1612 متر مربع، بالإضافة إلى متجرين في الطابق الأرضي لتلبية جميع احتياجات سكان مجمع الفرجان. وينسجم مشروع زازين غاردنز مع جميع ممارسات الاستدامة، كما يتماشى مع تطلعات بعض المبادرات الرئيسية في دولة الإمارات بما فيها خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المرتقب، والذي يحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث وصفه بأنه أهم فعالية تستضيفها الدولة في عام 2023.

ويساهم المشروع عند انتهائه في خفض حوالي 470 طن متري من انبعاثات الكربون سنوياً، أي ما يعادل زراعة 12,147 شجرة. ويمتد المشروع على مساحة 35 ألف قدم مربع ويمتاز بمرافقه عالمية المستوى والعديد من المساحات الطبيعية ومحطات إعادة التدوير ومحطات شحن السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية على السطح، ما يساهم في تخفيض رسوم خدمة المساحات المشتركة على المالكين. وتعمل شركة زازين على إقامة مشروع زازين غاردنز بالاعتماد على مبادئ الاستدامة للحد من بصمتها الكربونية وتوفير أكثر بيئات السكن سلامة وصحة للعائلات، إلى جانب تفرده بتصاميم مميزة عالية الجودة ووسائل راحة فاخرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز:"يسرّنا الإعلان عن إطلاق المبيعات في مشروعنا الثاني اعتباراً من الأسبوع المقبل. ونواصل النجاح الذي بدأناه مع مشروعنا الرائد زازين ون، والذي يراعي مبادئ الاستدامة ويوفر بيئة سكنية فسيحة وعالية الجودة ومجموعة من المرافق عالمية المستوى. وتُعد زازين بروبرتيز أول شركة في السوق تنجح بتطوير مثل هذا المشروع، ونعتزم مواصلة الريادة في السوق من خلال مشروع زازين غاردنز وتوفير الخيارات السكنية الفاخرة التي ترتقي بحياة السكان وتساعدهم على النمو. ونؤكد أن هذه الجهود تساهم في توفير قيمة أكبر للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدٍ سواء، إذ لطالما شكل قطاع بيع العقارات على المخطط أحد خيارات الاستثمار الذكية والناجحة، ويتجلى ذلك بشكل واضح في دولة الإمارات وخصوصاً خلال الأشهر الأخيرة. ويواصل سوق العقارات في الدولة تحقيق مستويات نمو ملموسة على الرغم من انخفاض قيمته بالمقارنة مع المدن العالمية المماثلة. وأرى أنه قد حان وقت الاستثمار بالنسبة للراغبين في دخول القطاع العقاري في دبي، حيث نتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأشهر القادمة بالتزامن مع بطولة العالم لكرة القدم في قطر واقتراب موسم الأعياد والتسهيلات المستمرة التي توفرها الحكومة للأفراد والعائلات للحصول على الإقامة في دولة الإمارات، ما يساهم في تعزيز القيمة التي يقدمها مشروع زازين غاردنز في الفرجان على الصعيدين المالي والبيئي.“

ويمكن طرح الاستفسارات حول المبيعات في مشروع زازين غاردنز من خلال وكالة ون بروكر جروب، شريك المبيعات الرئيسي. وتُعد وكالة ون بروكر جروب شركة وساطة عقارية رائدة تقدم خدماتها الاحترافية والشفافة والمخصصة في جميع أنحاء دولة الإمارات. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل من خلال الواتساب أو الاتصال بالفريق على الرقم 971501709376+

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لمحة عن زازين بروبرتيز:

تسعى شركة زازين بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.

وأنهت الشركة زاين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022 الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازين ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.

وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. وبدأت الشركة تصميم مشروعها السكني والتجاري التالي في مجمع الفرجان بالقرب من محطة مترو ديسكفري غاردنز، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثالث من عام 2022.

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