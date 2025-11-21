يضمّ هذا المجمّع السكني الفاخر مباني منخفضة الارتفاع و63 شقة سكنية.

يتميّز المشروع بتصميمه، حيث يجمع ما بين الحرفية الأوروبية العالية والديكورات الداخلية المعاصرة والمرافق عالمية المستوى.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة جرين هورايزون العقارية، بالتعاون مع شركة ريفاين الرائدة في إدارة تطوير العقارات، عن إطلاق مشروع ميريدن بيتش ريزيدنسز، وهو مجمّع سكني فاخر يضمّ مباني منخفضة الارتفاع ويتّخذ موقعًا مميّزًا في الجزيرة الوسطية (الجزيرة أ) من جزر دبي. وفيما تتجاوز قيمة التطوير الإجمالية 170 مليون درهم إماراتي، يقدّم المشروع مزيجًا جديدًا وغير مسبوق من الخصوصية والتصميم الفريد في واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في دبي.

المشروع الجديد هو عبارة عن مجمّع سكني فاخر يتألّف من مبانٍ منخفضة الارتفاع ويضمّ 63 شقة سكنية راقية تتنوّع ما بين الشقق بغرفة نوم واحدة والشقق بثلاث غرف نوم، مع مساحة تتراوح من 774 إلى 2,501 قدم مربع وأسعار تبدأ من 1.8 مليون درهم إماراتي. تستمدّ الوحدات السكنية الجديدة وحيها من أسلوب الحياة الخالد على الجزر وتجسّد الحرفية الأوروبية الراقية، حيث تتميّز جميعها بالإضاءة الطبيعية والألوان المحايدة والمساحات الشاسعة. وقد صُمّمت كل شقة بدقة متناهية لتوازن ما بين الرقي والبساطة وتضفي السكينة والتناغم من خلال عناصر الديكور المميّزة، سواء أرضيات البورسلين الإيطالي أو التفاصيل الخشبية المصمّمة حسب الطلب أو ورق الجدران المزخرف بمجموعة ألوان طبيعية ناعمة. بالنسبة إلى المطابخ، فتأتي مجهّزة بأسطح من الكوارتز الإيطالي وخزائن فاخرة وأجهزة متكاملة من علامتي "ميلي" (Miele) و"بوش" (Bosch)، بينما تتميّز الحمامات بتجهيزات ألمانية باللون الذهبي الوردي، مع جدران من الكوارتز وإنارة محيطة. كذلك، تضم ​​كل شقة نظام المنزل الذكي ونظام قفل رقمي، بما يوازن بين الراحة العصرية والفخامة البسيطة. وعند الطلب، يمكن للمهتمّين الاختيار من باقات الأثاث والمفروشات المتوفّرة عند الطلب.

في هذا السياق، قال إرني باليت، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة جرين هورايزون العقارية: "لطالما ركّز عملنا على ابتكار مشاريع عقارية تصمد أمام اختبار الزمن. ومن خلال مشروع ميريدن بيتش ريزيدنسز، صمّمنا مساحات هادئة ومتوازنة تتميّز بالإضاءة الطبيعية التي تنير زواياها وتحتفي بالتناغم والمواد الطبيعية وأناقة التصميم الأوروبي البسيطة".

يتّخذ مشروع ميريدن بيتش ريزيدنسز موقعًا له في الجزيرة أ من جزر دبي التي تم تشييدها حديثًا، بما يضمن للسكان توازنًا فريدًا ما بين الخصوصية من جهة والقدرة على الوصول في غضون دقائق إلى أبرز الوجهات في المدينة، مثل مطار دبي الدولي وديرة سيتي سنتر وشاطئ الممزر. وقد خصّص المشروع تركيزًا كبيرًا على العافية، حيث يضمّ مرافق فاخرة أبرزها أحواض السباحة، والتراس المخصّص لممارسة اليوغا، وغرف علاجات البخار والساونا، هذا إلى جانب مناطق لعب الأطفال، والأكواخ الخاصة (الكبانات)، وملعب الجولف المصغّر، وكرة الطاولة. أمّا على السطح، فالتجربة من نوع آخر، حيث يمكن الاستمتاع بحوض السباحة اللامتناهي والجاكوزي ومنطقة الشواء والمقاعد المطلّة على مناظر بانورامية على الجزر.

بالإضافة إلى استخدام مواد أوروبية عالية الجودة، سيتم تصميم الديكورات الداخلية والعناصر الخشبية حسب الطلب من خلال منشأة حديثة لأعمال النجارة والديكور في رأس الخيمة، حفاظًا على أعلى معايير الدقة والجودة.

من جهته، أضاف توماس وان، الشريك الإداري في شركة ريفاين: "يمثّل مشروع ميريدن بيتش ريزيدنسز أسلوبًا جديدًا للعيش الفاخر في جزر دبي، وعنوانًا للجودة والحرفية والراحة. ولا بدّ من القول إنّ اهتمام جرين هورايزون العقارية بأدق التفاصيل وحس التصميم الأوروبي الراقي يتماشى تمامًا مع رؤية ريفاين لتصميم مشاريع ترتقي بأسلوب الحياة وتعزّز القيمة المقدّمة للعملاء على المدى الطويل".

جديرٌ بالذكر أنّ إطلاق مشروع "ميريدن بيتش ريزيدنسز" يشكّل أيضًا خطوة أولى لجرين هورايزون العقارية نحو التوسّع في جزر دبي، دعمًا لمساعيها المتواصلة في تعزيز محفظتها الاستثمارية ومشاريعها التطويرية في دبي والإمارات والمملكة المتحدة. وتمتلك الشركة خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في القطاع العقاري، وسجلًا حافلًا بإنجاز وتسليم أكثر من 1,000 وحدة سكنية. كما تمتلك منشأة تصنيع داخلية لإنتاج أعمال التشطيبات والأثاث تمتد على مساحة 200 ألف قدم مربعة في رأس الخيمة، بما يمنحها قدرة كاملة على مراقبة جودة المواد ومستوى التشطيب داخل الشركة.

من جهتها، تواصل شركة ريفاين لإدارة تطوير العقارات ترسيخ حضورها في أبرز المناطق الرئيسية في دبي، حيث تضمّ محفظتها أكثر من 3,000 وحدة سكنية قيد التنفيذ وتتجاوز قيمة مشاريعها الإجمالية 19.2 مليار درهم إماراتي.

مع بدء أعمال البناء في عام 2025، من المتوقّع اكتمال مشروع ميريدن بيتش ريزيدنسز في الربع الأوّل من عام 2028. وقد تم إطلاق المشروع رسميًا بخطة دفع جذابة 35/65، مع دفعة أولى بنسبة 10% عند الحجز وأقساط مرحلية حتى التسليم. وتبدأ الأسعار من 1.8 مليون درهم إماراتي. تجدر الإشارة إلى أنّ شراء الوحدات السكنية في مشروع ميريدن بيتش ريزيدنسز أصبح ممكنًا عبر شركاء المبيعات المعتمدين.

أصبح بإمكان المهتمّين الآن شراء الوحدات من خلال شركاء المبيعات المعتمدين. للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://meridenbeachresidences.com/

نبذة عن جرين هورايزون العقارية:

تتمحور فلسفة جرين هورايزون العقارية حول ابتكار مشاريع خالدة توازن ما بين الطابع المعماري المميّز وأسلوب الحياة الفاخر والقيمة الاستثمارية الاستثنائية. وانطلاقًا من مبدأ التميّز، تصمّم الشركة مشاريع تواكب الأجيال وتجسّد أعلى مستويات الرقي والاستدامة والابتكار. وبفضل سجلها الحافل في امتلاك عقارات فاخرة وترميمها وتجديدها في جميع أنحاء المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، تتمتّع جرين هورايزون العقارية بخبرة واسعة في طرح وحدات سكنية عالية الجودة وإدارتها. ودائمًا ما تلتزم الشركة بالحفاظ على أعلى معايير التصميم وأداء الأصول، بدءًا من الفنادق الصغيرة الخاصة والشقق المجدّدة في لندن وصولًا إلى المنازل التي يمكن الاستثمار فيها في الإمارات

نبذة عن ريفاين

تواصل " ريفاين" ترسيخ مكانتها بوصفها الشركة الرائدة في مجال إدارة التطوير المتكامل في دولة الإمارات، إذ تقدم خدمات شاملة لمطوّري المشاريع داخل الدولة وخارجها في منطقة الخليج والعالم. وتتبنّى الشركة مفهوم «التطوير كخدمة» (DaaS)، الذي يهدف إلى تمكين المطورين والمستثمرين عبر تبسيط عمليات التطوير وتحقيق نتائج أكثر كفاءة وفعالية. وللمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة www.refinedubai.com

