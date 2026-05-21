أعلنت اليوم شركة "ريد هات" (Red Hat)، المزود الرائد عالمياً للحلول مفتوحة المصدر، وشركة "باناسونيك كونيكت" (Panasonic Connect) عن تعاونٍ عالمي لإعادة صياغة قدرات الحوسبة الطرفية للأجهزة المتينة (Ruggedized edge computing). وبهذه الخطوة، تقدم "باناسونيك كونيكت" منصة موحدة لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي وجاهزة للاستخدام الفوري (Out-of-the-box)، وذلك من خلال التحميل المسبق لمنصة "ريد هات ديفايس إيدج" (Red Hat Device Edge) على أجهزة "باناسونيك تاف بوك" (Panasonic TOUGHBOOK)، مما يدعم الأتمتة الصناعية، والتصنيع الذكي، وقدرات قطاع الدفاع.

وتعدُّ أجهزة "باناسونيك تاف بوك"، المقترنة بمنصة "ريد هات ديفايس إيدج" (Red Hat Device Edge)، سلسلةً من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية المتينة المُحسّنة للحوسبة الطرفية المتخصصة، والمصممة لتلبية متطلبات الأمان والامتثال الصارمة، والتي تغطي حالات الاستخدام المتنوعة في القطاعات الحكومية والدفاعية والصناعية. وتجمع منصة "ريد هات ديفايس إيدج" بين توزيعٍ مدعوم وجاهز للمؤسسات من مشروع المجتمع مفتوح المصدر الذي تقوده "ريد هات" والمسمى "مايكرو شيفت" (MicroShift) - وهو توزيع "كوبرنتس" (Kubernetes) خفيف مستمد من القدرات الطرفية لمنصة "ريد هات أوبن شفت" (Red Hat OpenShift) - إلى جانب نظام التشغيل "ريد هات إنتربرايز لينوكس" (Red Hat Enterprise Linux) ومنصة "ريد هات أنسيبل للأتمتة" (Red Hat Ansible Automation Platform).

باستخدام منصة "ريد هات ديفايس إيدج"، يمكن لأجهزة "باناسونيك تاف بوك" أن توفر:

نشر أسرع وأبسط: حل مختبر مسبقاً وجاهز للاستخدام الفوري لتسريع تحقيق القيمة التشغيلية مع تلبية المتطلبات الأمنية للمهام الحرجة.

تعزيز المرونة والتخصيص: توفر منصة "ريد هات ديفايس إيدج" بصمة موثوقة قائمة على نظام "لينوكس" ( Linux ) لدعم أعباء العمل الطرفية الأكثر تطلباً.

مرونة تشغيلية في الظروف القاسية: توفر المتانة المادية المجَّمعة لأجهزة "باناسونيك تاف بوك" مع قدرات الأمان المدمجة في "ريد هات ديفايس إيدج" موثوقية عالية في البيئات النائية أو غير المتصلة بالشبكة أو النائية.

ستتمتع المؤسسات بالمرونة لاختيار مستوى دعم "ريد هات ديفايس إيدج" اللازم لمتطلباتها التشغيلية المحددة. تتوفر منصة "ريد هات ديفايس إيدج" على أجهزة "باناسونيك تاف بوك" الآن على نطاقٍ عام في الأسواق.

تعليقات داعمة

كيلي سويت، مدير أول للأعمال الصناعية لدى شركة "ريد هات"

"من خلال هذا التعاون، تساعد ريد هات شركة باناسونيك كونيكت على التحول لتتجاوز أجهزة الحوسبة المتينة التقليدية إلى عُقد (Nodes) ذكية ومكتفية ذاتياً، تزدهر في أكثر البيئات تحدياً وبُعداً. وبفضل دعم منصة ريد هات ديفايس إيدج، توفر أجهزة باناسونيك تاف بوك الأساس المتين المطلوب للقيادة والتحكم المتنقلين، والاتصالات التكتيكية، والتحكم في الطائرات بدون طيار، وجمع المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي، ومعالجة البيانات بشكل آمن حتى في أقسى الظروف، مما يحقق النتائج الإيجابية في المجالات الأكثر أهمية".

كوجي هيغاشيتاني، مدير أول لقسم أعمال حلول الأجهزة المحمولة لدى شركة "باناسونيك كونيكت"

"يتيح لنا تعاوننا مع ريد هات تقديم خيارات إضافية لحلول الحوسبة الطرفية الآمنة والجاهزة للاستخدام الفوري، ما يُمكّن عملاءنا في القطاعات الحكومية والدفاعية والصناعية من تحقيق معالجة البيانات في الوقت الفعلي والأتمتة الصناعية بمرونة معززة ووقت تشغيل مستدام، حتى في أصعب الظروف".

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحولية والأتمتة الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وتجعل خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة والحاصلة على جوائز عدّة. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

نبذة عن "باناسونيك كونيكت"

تأسست شركة "باناسونيك كونيكت المحدودة" (Panasonic Connect Co., Ltd) في 1 أبريل 2022 كجزء من انتقال "مجموعة باناسونيك" إلى نظام الشركات التشغيلية. وتلعب الشركة دوراً مركزياً في نمو أعمال حلول الشركات (B2B) التابعة لمجموعة باناسونيك، ويضم فريق عملها قرابة 29,700 موظف حول العالم، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 1,333.2 مليار ين ياباني (للسنة المالية المنتهية في مارس 2025). وتقدم الشركة قيمة مُعزَّزة لعملائها من خلال الجمع بين الأجهزة المتقدمة، وحلول البرمجيات الذكية، والثروة المعرفية الهائلة في الهندسة الصناعية المتراكمة على مدار تاريخ المجموعة الممتد لأكثر من 100 عام. ويتمثل هدف الشركة في "تغيير العمل، والارتقاء بالمجتمع، والاتصال بالمستقبل". وتهدف "باناسونيك كونيكت" إلى المساهمة في تحقيق مجتمع مستدام وضمان الرفاهية للجميع، من خلال دفع عجلة الابتكار في سلاسل التوريد، والخدمات العامة، والبنية التحتية وقطاعاتٍ أخرى.

