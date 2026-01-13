يستند المشروع إلى الزخم القوي الذي شهده السوق في الربع الرابع من عام 2025، واستمرار الطلب على المشاريع السكنيّة ذات العلامات التجاريّة في جزيرة الريم.

يدعم هذا التعاون تنفيذ المزيد من المشاريع السكنيّة ذات العلامات التجارية، بما ينسجم مع تطلعات العملاء التي برزت بوضوح في المشاريع التي أُطلقت مؤخراً.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري وإحدى الشركات التابعة لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADX:ESG)، عن توقيع اتفاقية تعاون مع روتانا، إحدى شركات إدارة الفنادق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وذلك لتطوير أبراج سكنية فاخرة في جزيرة الريم بأبوظبي تحت علامة روتانا ريزيدنس، بما يرسّخ إطار التعاون الرسمي بين الطرفين.

وتقدّر القيمة الإجمالية للمشروع بـ 900 مليون درهم ويأتي هذا التطوير ضمن خطة رويال للتطوير القابضة لتوسيع محفظة أعمالها في أبوظبي، ليجمع بذلك بين الخبرات التطويريّة والقوة الراسخة للعلامة التجاريّة بهدف تطوير مشروع يتسم بالفخامة ويرتقي بالمشهد العمراني في أبوظبي.

يقع المشروع في جزيرة الريم، إحدى أبرز الوجهات السكنيّة المتميّزة في أبوظبي، وقد صُمّم ليطل على مساحات خضراء واسعة وإطلالات داخليّة خلّابة. ويتميّز المشروع بموقعه الاستراتيجي وقربه من المناطق التجاريّة الرئيسيّة ووجهات التسوّق والمساحات التي تعكس أسلوب الحياة، إلى جانب نخبة من المؤسسات التعليميّة المرموقة في الجزيرة، من بينها جامعة السوربون أبوظبي، وأكاديمية جيمس العالمية، ومدرسة نورد أنجليا الدولية، ومدرسة ريبتون أبوظبي. كما يوفّر اتصالاً سلساً مع مركز العاصمة عبر شبكة من الجسور الرئيسية مما يعزّز عوامل الراحة والجاذبية السكنيّة على المدى الطويل.

ويضم المشروع أبراجاً سكنية فاخرة تقدّم مجموعة مختارة بعناية من الشقق السكنية والبنتهاوس، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. يأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم القوي الذي حقّقته رويال للتطوير القابضة خلال عام 2025، حيث شهدت أحدث مشاريعها السكنية في جزيرة الريم بأبوظبي إقبالاً متزايداً مما عكس تنامي ثقة المشترين بما تقدمه الشركة من مشاريع سكنية مبتكرة. وهذا ما دفع رويال للتطوير القابضة لمواصلة رحلتها في تطوير مشاريع سكنيّة راقية في أهم أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبي بذلك تطلعات ومتطلبات المستثمرين. وتشهد المشاريع حالياً مراحل التطوير والتخطيط، مع توقّع إطلاقها في مطلع عام 2026.

وقال طارق نزاّل، الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير القابضة: "يواصل سوق العقارات السكنيّة نموّه في أبوظبي ليرسخ مكانته بتكامل البنية التحتية المتقدمة، والمؤسسات التعليمية الرائدة، ومقومات أسلوب الحياة العصري، مما يعزّز الطلب المستدام على المدى الطويل. ويجسّد هذا الإعلان ثقتنا الراسخة بجزيرة الريم كإحدى أبرز الوجهات السكنية في الإمارة، والتزامنا بتطوير مشاريع ذات قيمة مستدامة، تندمج مع المشهد الحضري المتجدد للمدينة وترتقي بحياة ساكنيها."

وبدوره قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: "يعكس تعاوننا مع رويال للتطوير القابضة نهج روتانا القائم على إقامة شراكات انتقائية وطويلة الأمد تنسجم مع قيم علامتنا التجارية ونهجنا التطويري. ويستند هذا المشروع إلى قوة علامة روتانا ريزيدنس وخبرتنا في ابتكار بيئة سكنيّة تعكس الجودة والتناغم. وفي ظل استمرار أبوظبي في تعزيز أسسها العقاريّة، نحن واثقون من قدرة هذا التعاون على خلق قيمة مستدامة للمستثمرين والسكان على حد سواء."

نبذة عن رويال للتطوير القابضة

شركة رويال للتطوير هي شركة عقارية ذات رؤية طموحة تتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها. وبصفتها جزءًا من مجموعة ستاليونز الإمارات التابعة للشركة العالمية القابضة (المُدرجة ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت مُسمّى ESG)، تستند رويال للتطوير القابضة على الإرث العريق والخبرة الواسعة والبصمة العالمية لشركة رويال للتطوير التّابعة لها.

مستفيدةً من هذه المسيرة الطويلة، تُسخّر رويال للتطوير القابضة الخبرات التي راكمتها شركة رويال للتطوير في إدارة أكثر من 60 مشروعًا نوعيًّا في أكثر من 15 دولة بقيمة مبيعات تفوق 10.2 مليار درهم إماراتي، لخدمة رؤيتها الرّامية للمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري. وتضمّ شركة رويال للتطوير أكثر من 100 محترف ومُتخصّص من ذوي الجنسيات والخبرات العالميّة المتنوّعة، الذين يقدّمون حلولاً متكاملة تشمل إدارة تطوير المشاريع؛ تطوير مشاريع واستراتيجيات الضيافة؛ إدارة الاستثمارات العقارية والتمويلية؛ فضلًا عن حلول المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء.

وبالإضافة إلى شركة رويال للتطوير، تضمّ رويال للتطوير القابضة عدّة شركات أخرى توسّع نطاق خدماتها في قطاع العقارات، من بينها: رويال اركتكت لإدارة المشاريع (RAPM)، أبوظبي لاند للمقاولات العامة ذ.م.م، شركة إي إس جي للضيافة، رويال ديونز العقارية، رويال هاربر، وشركة رويال لكجري لإدارة الفنادق.

ونظرًا لمقاربتها المبنيّة على الابتكار والمرونة والتفرّد في التصميم، تتميّز رويال للتطوير القابضة بإنشاء مجتمعات استثنائيّة توفّر لساكنيها أسلوب حياةٍ مميّز ومتكامل، متجاوزةً مفهوم البناء التقليدي لتقدّم قيمة حقيقية ورفاهية مستدامة وأثراً طويل الأمد، مع التزام ثابت بتطوير المساحات والارتقاء بجودة الحياة. كما تُعيد الشركة تعريف مفهوم العيش الحضري في الأسواق المحلية والدولية، لتُرسّخ مكانتها كشريكٍ رائدٍ وموثوق في التنمية المستدامة والنمو الطموح لمستقبلٍ مزدهر.

للمزيد من المعلومات حول رويال للتطوير القابضة، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني www.rdhuae.com

نبذة عن "روتانا":

تُعد "روتانا" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وقد تأسست في أبوظبي عام 1992، تدير الشركة محفظة تضم أكثر من 120 فندقاً ومنشأة قيد التشغيل والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. وتُعرف بالتزامها بالجودة ورضا الضيوف، حيث تدير ست علامات تجارية متميزة هي: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو، فنادق ومنتجعات ريحان، شقق أرجان الفندقية، إيدج من روتانا، وذا ريزيدنس من روتانا.

وبصفتها عضواً في التحالف الفندقي العالمي (GHA)، أكبر تحالف للعلامات الفندقية المستقلة في العالم، تعد روتانا جزءاً من برنامج الولاءGHA DISCOVERY وتقدم للضيوف مزايا حصرية في أكثر من 950 فندق في 100 دولة.

وبفضل وعد علامتها التجارية "معنا، للوقت معنى"، تواصل روتانا توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية مع تقديم تجارب ضيافة موثوقة تعكس جوهر علامتها الأصيلة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.rotana.com

نبذة عن مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات والتابعة لـ الشركة العالمية القابضة هي مجموعةً إماراتية رائدة تمتلك محفظة متنوعة تضم أكثر من 45 شركة تعمل في مجالات القوى العاملة والإسكان، التطوير العقاري، التصميم والتصنيع، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة. وبحضور يمتد الى أكثر من 15 دولة، وقوة عاملة تتجاوز 15,000 فرد، تقدم المجموعة حلولاً متكاملة في مختلف القطاعات تعزز المنظومة الاقتصادية الوطنية وتُسهم في توسيع حضورها الإقليمي والدولي.

ومنذ تأسيسها في عام 2008، نجحت المجموعة في ترسيخ أسس مالية وتشغيلية قوية، إذ بلغت قيمة أصولها 3.93 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2025. وبفضل التزامها بالابتكار والتكامل والمرونة، تواصل مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات تعزيز قدراتها وتحقيق قيمة مضافة مستدامة، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

www.esguae.com

