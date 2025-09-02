قامت روتشيلد اند كو بتوقيع اتفاقية مع بنك ليختنشتاين الوطني لضمّ أعماله في دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها المستمر تجاه منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت وحدة إدارة الثروات التابعة لها في دبي نمواً ملحوظاً منذ انطلاق أعمالها في عام 2024.

أعلنت شركة روتشيلد اند كو عن توقيع اتفاقية نقل أعمال مع بنك ليختنشتاين الوطني لضمّ موظفي البنك وعملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشركة، في خطوةٍ سترسّخ حضورها في قطاع إدارة الثروات على مستوى المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، سينضم نحو 20 موظفاً إلى وحدة إدارة الثروات لدى روتشيلد اند كو، إضافة إلى أصول مدارة تقدَّر قيمتها بنحو مليار فرنك سويسري. وبالاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي وما تمتلكه من إمكانات نمو واعدة، تتيح هذه الخطوة التوسعية ضم قاعدة عملاء إضافية من شريحة أصحاب الثروات الفائقة للشركة مما يسهم في ترسيخ حضورها في السوق وتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر، إلى جانب تعزيز محفظة خدماتها في الأسواق العامة والخاصة وفي مجال استشارات الشركات. ويسهم دمج المنصتين في ترسيخ مكانة روتشيلد اند كو كمزوّد شامل لحلول إدارة الثروات بما يعزز القيمة المقدمة للموظفين والعملاء على حد سواء.

وبهذه المناسبة، قال ألكسندر دي روتشيلد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة روتشيلد اند كو: "شهدنا خلال السنوات الأخيرة نمواً قوياً ومتواصلاً في أعمال إدارة الثروات على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط بالتحديد. ويُعد ضمّ أعمال بنك ليختنشتاين في دولة الإمارات خطوة مهمة تدعم استراتيجيتنا في إحدى قطاعاتنا العالمية الرئيسية وفي واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، كما تعكس هذه الصفقة ثقتنا الكبيرة بالإمكانات الواعدة والمتنامية لدولة الإمارات، في ظل تنامي دورها كمركز رئيسي لتركّز الثروات الإقليمية والعالمية."

بدوره، قال لوران غانيبان، الشريك والرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الثروات لدى روتشيلد اند كو في سويسرا: "منذ إطلاق أعمال إدارة الثروات في دبي قبل أقل من عام، نجحنا في بناء شبكة قوية بدعم من وحدة الاستشارات العالمية في دبي. وتمثل الاتفاقية مع بنك ليختنشتاين حافزاً قوياً سيمكننا من ترسيخ مكانتنا في السوق. ونثق بأننا من خلال محفظة حلولنا القوية، سنتمكن من دعم عملائنا الحاليين والجدد بالمنطقة في هيكلة وإدارة ثرواتهم في ظل بيئة عالمية متقلبة، ونتطلّع إلى الترحيب بعملاء بنك ليختنشتاين في شبكة روتشيلد اند كو العالمية."

من جانبه، قال سعيد العور، شريك ورئيس روتشيلد اند كو الشرق الأوسط: "على مدار عقدين، رسخنا حضورنا في المنطقة وواصلنا النمو والاستثمار عبر مختلف الدورات الاقتصادية. ونحن على ثقة بإمكانات النمو المتنامية لدولة الإمارات والمنطقة عموماً. وتدعم هذه الصفقة تعميق جودة حلولنا في مجال إدارة الثروات، كما ترتقي بخدماتنا المقدمة للعملاء محلياً، وترسخ نوعية علاقاتنا مع عملائنا في المنطقة، وكل ذلك مهم بحكم ما نشهده من تحول المنطقة إلى مركز رئيسي للثروات ورواد الأعمال. نتطلّع إلى الترحيب بعملاء وموظفي بنك ليختنشتاين في شبكة وفريق روتشيلد اند كو."

يُذكر أنّ شركة روتشيلد اند كو ستضم جميع موظفي بنك ليختنشتاين الحاليين إلى فريقها، مع الاحتفاظ بمكتبه في دبي، ليصل بذلك إجمالي عدد موظفي وحدة إدارة الثروات إلى نحو 25 موظفاً، تحت قيادة ساشا بنز، رئيس أعمال إدارة الثروات في روتشيلد اند كو الشرق الأوسط.

-انتهى-

#بياناتشركات