وقّعت شركة "رقيم للحلول الذكية"، الذراع الرقمية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، مذكرة تفاهمٍ استراتيجية مع شركة "توري هاريس" لحلول الأعمال الخاصة، لإطلاق منصة بيئة أعمال رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الصناعي واستقطاب استثماراتٍ جديدة إلى المملكة العربية السعودية.

وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال معرض "التحوّل الصناعي في المملكة العربية السعودية" الذي عُقد في العاصمة الرياض مؤخراً، بما يُرسّخ مكانة "رقيم" كمُمكّن لتكنولوجيا المعلومات والابتكار للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ويتيح تشغيل منصةً مدعومة من قبل الحكومة، تربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، واللاعبين الرئيسيين في القطاع الصناعي، والمستثمرين العالميين عبر منظومةٍ رقمية موحدة.

وقال بدر عبدالله العنزي، مدير إدارة المبيعات والتسويق في شركة "رقيم للحلول الذكية" في منشورٍ على منصة لينكد: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والمساهمة في دعم التحول الرقمي ضمن القطاع الصناعي".

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، تصبح "توري هاريس" شريك التحول الرقمي لشركة "رقيم"، مقدّمة لها منصة أعمال رقمية معدة ومهيئة خصيصاً للطرح تحت علامتها التجارية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكامُل واجهات البرمجة التطبيقية لمطابقة العرض والطلب بشكل فوري عبر مختلف القطاعات الصناعية. وتتيح المنصة أيضاً إمكانية الوصول إلى الأدوات الرقمية المتقدمة التي كانت تقتصر على المؤسسات الكبرى سابقاً، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات وزارة الصناعة ضمن رؤية السعودية 2030.

وقال شيفديال شاران، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة توري هاريس: "تهدف هذه الشراكة إلى سدّ الفجوة التقنية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبيانات الفورية ، وقدرات التكامل السلس ذاتها التي تعتمد عليها الشركات العالمية، مما يمكّن الشركات الأصغر حجماً من المنافسة والابتكار وتحقيق النمو في ظل المشهد الحالي للاقتصاد الرقمي."

وخلال الحدث، استعرضت "رقيم" دورها بصفتها الذراع الرقمية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، من خلال تقديم حلول ذكية وقابلة للتوسُّع تتماشى مع أجندة التحول الرقمي الوطنية. كما سلطت الشركة الضوء على ركائز السوق الرقمي الثلاث، والمتمثلة في: سدّ الفجوة التقنية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء منظومات قائمة على الذكاء الاصطناعي وتأثيرات الشبكة، وإنشاء بوابة رقمية تعمل على مدار الساعة لاستقطاب الاستثمارات العالمية إلى التجمعات الصناعية السعودية.

وصُمّمت منصة الأعمال الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتكون بوابةً عالمية تعمل على مدار الساعة، تتيح للمستثمرين إمكانية البحث والتصفية والمطابقة باستخدام الخوارزميات مع شركاء سعوديين مؤهلين للمشاريع المشتركة، إلى جانب التعاون التقني والحصول على خدمات صناعية متخصصة. كما توفّر للمستثمرين محرك توصيات موحّد، يستعرض الشركات المحلية وفق تخصصها وطاقتها الاستيعابية ومستوى جاهزيتها، من أي مكان في العالم. أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الصناعية المحلية، فتمنح المنصة مساحةً مدعومة حكومياً لاستعراض قدراتها والتواصل مع كبار المصنّعين. وكلما ازداد عدد المشاركين، تعزّزت تأثيرات الشبكة، ما يرفع جودة عمليات المطابقة ويُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للتجمعات الصناعية السعودية.

وتتميّز المنصة أيضاً بكونها قابلةً لإعادة التهيئة والطرح تحت أي علامة تجارية، ما يتيح اعتماد حلول مماثلة عبر قطاعات متعددة تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، والمدن الذكية، والخدمات التكنولوجية. وفي إطار هذا النموذج، تصبح منصة الأعمال الرقمية بوابةً موحّدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة، بما يعزز القدرة التنافسية الوطنية ويحفّز نمو ريادة الأعمال.

وتؤكد مذكرة التفاهم المُبرَمة في الرياض الآفاق الكبيرة للتعاون بين الجهات الحكومية والشركات المتخصصة في خدمات التكامل، مثل "توري هاريس"، وقدرة هذا التعاون على إحداث تحول نوعي في المنظومة الصناعية، بحيث يتكامل رأس المال العالمي مع الابتكار المحلي والسياسات الصناعية في مسار واحد.

وتعد هذه الشراكة بين "رقيم" و"توري هاريس" خطوةً نوعية كفيلة بتحويل المستهدفات الرقمية إلى منصات تشغيلية تعمل على مدار الساعة، بما يعود بالنفع على المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد ككل.

نبذة عن "توري هاريس" لحلول الأعمال الخاصة المحدودة (المملكة العربية السعودية)

"توري هاريس" هي شركة رائدة عالمياً في مجالات التحوّل الرقمي القائم على واجهات البرمجة، وهندسة المنصّات، وبناء المنظومات الرقمية. وتهدف الشركة إلى تمكين المؤسسات من تسريع وتيرة تحولها الرقمي، واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات، وتوسيع عملياتها عبر منصّات تقنية مواكبة لمتطلبات المستقبل.

نبذة عن "رقيم للحلول الذكية"

أسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع شركة "رقيم للحلول الذكية" كمزوّد للحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية، بهدف تسهيل التحوّل الرقمي وتسريع وتيرته. وتعمل "رقيم" عن كثب مع الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية لتقديم حلول تقنية عالمية، بما يتماشى مع مستهدفات التحوّل الرقمي الوطنية.

