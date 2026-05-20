رأس الخيمة: اكتملت أعمال الإنشاء الرئيسية في مجمع "راك سنترال سكوير"، أول مجمع فاخر للمكاتب من الدرجة الأولى في رأس الخيمة، حيث تسير أعمال البناء وفقاً للجدول الزمني للتسليم. وسيوفر المشروع 2.27 مليون قدم مربعة من مساحات العمل عالية الجودة موزعة على خمسة مبانٍ، وتضم مكاتب عصرية ومتعددة الاستخدامات صممت لتلبية احتياجات الشركات الرائدة.

ويستمر تنفيذ أعمال الهيكل العلوي وفقاً للجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع اكتمال البناء (الوصول إلى الارتفاع الإنشائي الكامل للمشروع) في الربع الأخير من عام 2026، ليحقق بذلك إنجازاً هاماً يمهد لافتتاحه المخطط له في الربع الأخير من عام 2027. ويأتي هذا التقدم الإنشائي بالتزامن مع تنامي الطلب على المساحات المكتبية الفاخرة من الدرجة الأولى في رأس الخيمة من قبل الشركات الإقليمية والعالمية.

وسيقدم مجمع "راك سنترال سكوير" جيلاً جديداً من المساحات المكتبية الفاخرة من الدرجة الأولى في رأس الخيمة، وسيوفر مساحات واسعة وعالية الكفاءة تمتد على مساحة تصل إلى 16,000 قدم مربعة إلى جانب أنظمة بناء حديثة ومساحات عمل بمواصفات عالية تلبي متطلبات الشركات العالمية. وصُمّم المشروع، الذي يضم خمسة مبانٍ، لتلبية احتياجات الشركات الرائدة، مدعوماً بمرافق متكاملة تشمل المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة، فضلاً عن تصميم حاصل على شهادة LEED الذهبية للريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي.

وفي تعليق له، قال سعادة المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مرجان: "يجسّد مجمع "راك سنترال سكوير" رؤيتنا لجيل جديد من المساحات المكتبية ذات الجودة العالية، ومن الفئة الأولى في رأس الخيمة. يتميز المجمع بموقعه في قلب راك سنترال، الوجهة المتكاملة التي تجمع بين الشركات الإقليمية والعالمية، ومرافق الضيافة، وأسلوب الحياة العصري، لتشكّل مركزاً مُهيّأً للمستقبل. ومع إنجازنا لهذا المشروع الرائد، فإننا نضع الأسس لمدينة تُنافس على الساحة العالمية، وتستقطب شركات عالمية المستوى، وتُعزّز جودة الحياة، وتدعم طموحات الإمارة في النمو على المدى الطويل".

وكجزء من المخطط الرئيسي الأوسع نطاقاً لمشروع راك سنترال، يأتي تطوير المجمع ليشكل مشروعاً متعدد الاستخدامات يضم مكاتب من الدرجة الأولى ووحدات سكنية ومطاعم ومتاجر في بيئة متصلة يسهل التنقل فيها سيراً على الأقدام. كما أن تطوير المخطط الرئيسي بمختلف تفاصيله، يدعم مشاريع جديدة في قطاعي الضيافة والسكن، ويوفر أماكن إقامة وخدمات إضافية للمستأجرين من الشركات والوفود الزائرة. وتشمل الإعلانات الأخيرة ضمن المنطقة كلاً من فندق راديسون بلو وراديسون بلو ريزيدنسز من تطوير شركة بي إن دبليو للتطوير العقاري، إلى جانب مشاريع أخرى مثل ون راك سنترال من تطوير شركة بانثيون للتطوير العقاري، وكوليبيري فيوز من تطوير شركة ميجور للتطوير العقاري، وجونا من تطوير شركة دارا للتطوير العقاري.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): "يمثل مجمع "راك سنترال سكوير" خطوة محورية لتلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية المتميزة في رأس الخيمة. ومع تسارع وتيرة النشاط الاستثماري وتوجه المزيد من الشركات الإقليمية والعالمية إلى تأسيس حضور لها في الإمارة، ستسهم هذه المشاريع في دعم نمو الأعمال وتعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية تنافسية. ويأتي هذا الزخم في وقت تواصل فيه الإمارة استقطاب استثمارات كبيرة في قطاعات السياحة والضيافة والصناعة، ما يسهم في زيادة الطلب على البنية التحتية التجارية عالية الجودة."

يوفر مشروع راك سنترال سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات في الإمارة، بما في ذلك نادي الحمرا للجولف والحمرا مول وفندق ريتز كارلتون شاطئ الحمرا ومنتجع وين جزيرة المرجان. كما يرتبط المجمع ببوابات إقليمية ودولية مثل مطار رأس الخيمة الدولي ومطار دبي الدولي، بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية والسياحية للإمارة على نطاق أوسع، والتي تشمل الهدف المتمثل في استقطاب 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

نبذة عن مرجان:

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي شركة تُعنى بالاستثمار والضيافة في الإمارة، وتعمل على إعادة تعريف وتطوير الوجهات من خلال الجمع بين التخطيط العمراني المبتكر والضيافة العالمية ودمجها مع المجتمعات النابضة بالحياة. وبصفتها المطور الرئيسي لمشاريع أيقونية مثل "جزيرة المرجان"، و"شاطئ مرجان"، و"راك سنترال"، ومشروع "منتجع وين جزيرة المرجان"، تساهم "مرجان" في تحويل رأس الخيمة إلى واحدة من أكثر الوجهات العالمية حيوية واستدامة وملاءمة للعيش، سواء للمستثمرين أو السكان أو الزوار، وتعزز مكانتها كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

