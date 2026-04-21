رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2026.

منفتحون على الأعمال .. ونقدّم أداءً ثابتاً باستمرار

نواصل في راك بنك دعم عملائنا خلال التحديات قصيرة الأمد، مع تمكينهم من تحقيق النمو على المدى الطويل، عبر منتجات وخدمات مصرفية صُمّمت لتلبية احتياجات عملائنا من الشركات الكبرى، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد.

أعلى ربح ربعي على الإطلاق بعد الضريبة

مدعوماً بهامش صافي فائدة رائد على مستوى القطاع بنسبة 4.0%، ونسبة ودائع جارية وادخارية (CASA) رائدة على مستوى القطاع بلغت 65.6%، إضافةً إلى الأثر الإيجابي الناتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار بقيمة 473 مليون درهم.

نمو قوي في الميزانية العمومية مع مستويات سيولة وافرة

شهد الربع الأول 2026 زخماً قوياً في الأعمال، مدعوماً بنمو مزدوج الرقم في الأصول والإيداعات، حيث: بلغ إجمالي الأصول 107.3 مليار درهم (+18%)، وارتفعت الإيداعات إلى 74.3 مليار درهم (+22%) ، مع نسبةELAR عند 17.7%، مما يعزز قوة السيولة لدى البنك.

جودة أصول قوية وإدارة مخاطر منضبطة ورأس مال متين

تحسّنت نسبة القروض المتعثّرة إلى 1.9% مقارنةً بـ 2.4% على أساس سنوي، بما يعكس نهجاً ائتمانياً منضبطاً، ومدعوماً بإحدى أعلى نسب تغطية المخصصات في القطاع، والتي بلغت 277% حتى مارس 2026. وبلغ معدل كفاية رأس المال 18.7%، متجاوزاً بشكل مريح المتطلبات التنظيمية.

عوائد استثنائية للمساهمين

واصلت عوائد المساهمين تحسّنها في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ: العائد على حقوق الملكية العادية 29.9% مقارنةً بـ 22.4% في الربع الأول من عام 2025 ، وبلغ العائد على الأصول 3.9% مقارنةً بـ 3.2% في الربع الأول لعام 2025، مدفوعاً بالتخارج الاستراتيجي من نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار.

لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني

نحن في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) نؤمن بأن الخدمات المصرفية يجب أن تكون بسيطة، بلمسة إنسانية، ومفيدة. وهذا هو النهج الذي نتبناه كل يوم.

ومنذ تأسيسنا عام 1976، ونحن نرافق الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات في رحلتهم نحو النجاح، من خلال تزويدهم بالأدوات والدعم والثقة التي يحتاجونها لتحويل طموحاتهم إلى واقع. بدأنا كبنك مجتمعي صغير، وتطورنا لنصبح إحدى أكثر المؤسسات المالية حيوية وابتكاراً في الدولة. وما لم يتغير أبداً هو إيماننا الراسخ بأن الخدمات المصرفية وُجدت لخدمة الإنسان لا العكس.

واليوم، نحن نقود فصلاً جديداً من مسيرتنا يجمع بين الابتكار الرقمي الذكي والتواصل الإنساني الحقيقي نطلق عليه: رقميّ بلمسة إنسانية. نخدم عملاءنا عبر جميع القطاعات من خلال مجموعاتنا الثلاث: الخدمات المصرفية للأفراد (PBG)، والخدمات المصرفية للأعمال (BBG)، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (WBG). وبصفتنا البنك المفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، نواصل دعم آلاف الشركات لتحقيق النمو والازدهار عبر حلول مصرفية رقمية سلسة ومتكاملة.

كما تضمّ مجموعتنا أيضاً تطبيق سكيبلي، المنصة الرائدة في المنطقة لمدفوعات المدارس، وبروتيغو، منصّة التأمين الرقمية من الجيل الجديد، إلى جانب راك إنشورنس، إحدى أكثر شركات التأمين موثوقية في الدولة؛ لتتكامل جميعها في منظومة شاملة تجعل حياة عملائنا أكثر سهولة وأماناً.

وبدءاً من تمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى إطلاق أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات، مروراً بمساعدنا الرقمي الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، نواصل رسم ملامح مستقبل العمل المصرفي، مع الحفاظ على جوهره الأصيل: الإنسان.

راك بنك — رقمي بلمسةٍ إنسانية.

