رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأحد أبرز مطوري الواجهات البحرية في الإمارة، عن استضافة سوق رايب ماركت في وجهة "ميناء" الحيوية على الواجهة المائية، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات الشهرية الجديدة التي ستنطلق في 29 نوفمبر وتستمر حتى 19 أبريل.

ويقدّم رايب ماركت باقة واسعة من المنتجات الطازجة مباشرة من المزارع المحلية، إلى جانب أطباق مميزة من مختلف المطابخ العالمية. كما يتيح السوق للمشاريع المحلية الناشئة منصةً لتقديم منتجاتها الإبداعية من المجوهرات، والمشغولات اليدوية، وديكور المنزل، والألعاب، والملابس. وبفضل هذا التنوع، يُعدّ السوق من أكثر الفعاليات العائلية شعبية وإقبالاً في دولة الإمارات.

وترحب "ميناء" بزوار سوق رايب ماركت على ممشى البحيرة مجاناً، من الساعة 12 ظهراً حتى 8 مساءً. وتقدّم الفعالية تجربة متكاملة للزوّار تشمل 15 منصة للبيع بالتجزئة، وخمس محطات للطهي المباشر، إضافة إلى باقة واسعة من الأنشطة والألعاب المخصّصة للأطفال، وبرنامجاً متنوعاً من العروض الحيّة التي تستمر على مدار اليوم.

تنطلق أولى فعاليات رايب ماركت في "ميناء" من السبت 29 نوفمبر وحتى الثلاثاء 2 ديسمبر. كما ستقام فعاليات لاحقة من 31 يناير إلى 1 فبراير، ومن 21 إلى 22 فبراير. وسيشهد شهر مارس فعالية خاصة بمناسبة عيد الفطر خلال الفترة من 21 إلى 22 مارس، على أن تختتم سلسلة الفعاليات لهذا العام يومي 18 و19 أبريل.

ويتميز رايب ماركت بوصفه فعالية مجتمعية متفرّدة، حيث يمنح المزارع المحلية والشركات الناشئة وروّاد الأعمال الواعدين فرصة للتواصل مع عملائهم الحاليين والتعرّف إلى جمهور جديد، وذلك ضمن أجواء ودّية وممتعة وبأسعار مناسبة. ويُقام رايب ماركت بانتظام على مدار العام في مواقع متعددة في دولة الإمارات، ليحظى بمكانة ثابتة كوجهة مفضلة للعائلات والسياح على حدّ سواء.

ويأتي تنظيم رايب ماركت منسجماً مع رؤية شركة رأس الخيمة العقارية، المطوّر الرئيسي لوجهة "ميناء"، في ترسيخ هذه الواجهة البحرية كوجهة نابضة بالحياة تتمحور حول المجتمع، وتوفر مساحة تجمع بين السكان والزوار، وتفتح في الوقت نفسه آفاقاً أوسع لفرص اقتصادية جديدة.