رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "رأس الخيمة العقارية"، المطور العقاري الرائد المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة "هَب باي" (Hubpay) الرائدة بمجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات والخاضعة لرقابة سوق أبوظبي العالمي؛ وذلك بهدف تمكين العملاء الدوليين من شراء العقارات باستخدام الأصول الرقمية.

وبفضل هذا التعاون، بات بإمكان "رأس الخيمة العقارية" استقطاب فئة جديدة من المشترين الدوليين الراغبين بشراء العقارات باستخدام أصول رقمية مثل USDT وBTC وETH. وتوفر منصة "هَب باي" إمكانية تحويل المدفوعات بشكل فوري وآمن إلى الدرهم الإماراتي، وإيداعها مباشرةً في حساب الشركة، ما يضمن تجربة سلسة وعصرية للمستثمرين.

وتساهم الخدمة الجديدة في تعزيز جاذبية الاستثمار في مجمع "ميناء" المميز التابع للشركة، عبر استقطاب شريحة متنامية من المستثمرين الدوليين المتعاملين بالأصول الرقمية. ومن خلال تنويع خيارات الدفع، تُرسخ "رأس الخيمة العقارية" مكانتها كشركة رائدة ومبتكرة في إحدى أسواق العقارات الأكثر حيوية حول العالم.

وقال راهول جوغاني، المدير المالي لشركة رأس الخيمة العقارية: "تمثل شراكتنا مع "هَب باي" خطوة مهمة ضمن مساعينا للابتكار وتسهيل وصول العملاء، وبالتالي تعزيز جاذبية الاستثمار في مجمع ‘ميناء‘ ورأس الخيمة بشكل عام، مستهدفين قاعدة عملائنا الدولية المتنامية. ومن خلال تمكين استخدام الأصول الرقمية ودعمها، نفتح آفاقاً جديدة للعملاء ذوي الخبرة الرقمية والاستثمارية، ونُعزز في الوقت ذاته مكانة ’رأس الخيمة العقارية‘ كعلامة تجارية رائدة ومطور عقاري موثوق به."

من جانبه قال كيفن كيلتي، الرئيس التنفيذي ومؤسس "هَب باي": "تأتي هذه الشراكة لتمكين 'رأس الخيمة العقارية'، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، من جذب فئة جديدة من المشترين الدوليين الراغبين في شراء العقارات باستخدام الأصول الرقمية. ويوفر حلنا المنظم الثقة والبنية التحتية الضرورية للمعاملات القيّمة، مما يضمن أمان وسلاسة العملية والتزامها بالمعايير المطلوبة للعملاء الدوليين. ونحن فخورون بأن نكون المحرك المالي الذي يدعم هذه المعاملات المهمة لصالح علامة تجارية رائدة مثل ’رأس الخيمة العقارية‘".

وكجزء من هذه الشراكة، لن تتعامل "رأس الخيمة العقارية" مباشرة مع الأصول الرقمية، حيث ستتم معالجة جميع المدفوعات عبر "هَب باي" وشركائها المرخصين من قِبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، مما يضمن توافق العمليات وشفافيتها التامة.

يتماشى هذا التعاون مع رؤية رأس الخيمة 2030، ويعزز تطلعات "رأس الخيمة العقارية" على المدى الطويل، خاصة في عام الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها. ويشهد مشروع "ميناء" تقدماً متسارعاً في أعمال البناء، مع توقع تسليم أكثر من 800 وحدة سكنية قبل نهاية العام، مما يعكس الجاذبية المتزايدة لهذا المشروع المميز والمطل على الواجهة البحرية لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

