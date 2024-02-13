• إيرادات السنة المالية 2023 ترتفع إلى 1004.89 مليون درهم إماراتي مسجلة زيادة ملحوظة بالمقارنة مع 408.22 مليون درهم إماراتي في السنة السابقة

• مبيعات العقارات في عام 2023 تصل إلى 2.8 مليار درهم إماراتي، بفضل إطلاق المشاريع الجديدة والزيادة الملحوظة للمبيعات مقارنة عن السنة المالية 2022 والتي بلغت 511 مليون درهم إماراتي.

• صافي أرباح السنة المالية يصل إلى 201.82 مليون درهم إماراتي مقابل 30.79 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2022.

• النمو الملحوظ في إجمالي الدخل الشامل وإجمالي الملكية يكشف عن مستوى متميز من السلامة المالية والمصداقية للشركة.

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة والمدرجة في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز RAKPROP، اليوم عن تحقيق أداء مالي استثنائي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي شهدت وصول الشركة لمستويات نمو غير مسبوقة في الإيرادات وصافي الأرباح، مما يفسر الطلب القوي على مشاريعها في قطاعي العقارات والضيافة.

أبرز المؤشرات للسنة المالية 2023:

• ارتفعت الإيرادات إلى 1004.89 مليون درهم إماراتي، مقارنة بمبلغ 408.22 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

• ارتفع صافي الأرباح إلى 201.82 مليون درهم إماراتي، بفارق كبير عن العام السابق الذي شهد تحقيق 30.79 مليون درهم إماراتي.

• ارتفع إجمالي الدخل الشامل إلى 181.98 مليون درهم إماراتي، مقارنة بمبلغ 20.97 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

• ارتفع إجمالي الأصول إلى 6.46 مليار درهم إماراتي، في حين وصل إجمالي الملكية إلى 4.30 مليار درهم إماراتي، مما يدل على قوة الشركة ونموها.

وتتضمن إنجازات السنة المالية 2023 بيع المشاريع السكنية الضخمة بالكامل، مثل جلفار ريزيدنس، وإتمام المرحلتين الأولى والثانية من مشروع باي ريزيدنس. وعززت رأس الخيمة العقارية مشاريعها في قطاع الضيافة، بعد النجاح الكبير لمنتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، وافتتاح منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب.

وتعليقاً على النتائج، قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "شهد عام 2023 إنطلاقة قوية لشركة رأس الخيمة العقارية مع عملية التجديد الاستراتيجية للعلامة التجارية والأداء المالي الممتاز. واستطعنا ترسيخ ريادتنا في توفير تجارب نمط الحياة الفاخرة في رأس الخيمة، بفضل التزامنا بالتميز وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي. ويعد نجاح الشركة غير المسبوق في المبيعات السكنية وإضافة مشاريع الضيافة دليلاً واضحاً على قوة العلامة ومصداقيتها العالية في السوق".

وأضاف المهتدي: "نتطلع لمواصلة التزامنا بدعم إمارة رأس الخيمة، إلى جانب إرساء معايير عالية تفوق تطلعات عملائنا. وتشمل خططنا تنفيذ المشاريع المتميزة التي تجمع بين مفاهيم الراحة والجودة والفخامة والترفيه. كما نعمل على إقامة شراكات استراتيجية مع أشهر العلامات التجارية، بالتزامن مع سعينا للاستحواذ على أراضٍ جديدة وانطلاقاً من سعينا لدعم مشاريع التطوير المستقبلية في رأس الخيمة. والشكر موصول للقيادة الحكيمة على كافة الجهود والتسهيلات التي تتيح فرص تحقيق النجاحات و إرساء مستقبل مشرق للإمارة".



وتتطلع الشركة إلى مواصلة التوسع الاستراتيجي خلال العام القادم مع إطلاق المشروع المشترك مع إلينغتون العقارية، ومنتجع نيكي بيتش، مما يزيد من العروض الفاخرة للشركة ويعزز جاذبية ميناء العرب.

مشاريع التطوير العقاري الجديدة

شهدت رأس الخيمة العقارية في عام 2023 طلباً كبيراً على مشاريعها في رأس الخيمة وأبوظبي، مما يبرز الأداء القوي لعروضها في قطاع التطوير العقاري، ويسلط الضوء على محفظة الشركة التي تتمتع بجاذبية كبيرة في السوق.

المشاريع السكنية:

1. حظي إطلاق الوحدات البالغ عددها 266، والتي بيعت بالكامل، ضمن مشروع جلفار ريزيدنس على جزيرة الريم في أبوظبي بإقبال كبير في السوق.



2. يجري العمل وفق الجدول الزمني لإنشاء برجين سكنيين على الواجهة البحرية ضمن المرحلة الأولى من مشروع باي رزيدنس على جزيرة الحياة في ميناء العرب برأس الخيمة. وقد تم بيع جميع الوحدات في البرجين.



3. تم خلال الربع الأول من عام 2023 إطلاق وبيع كامل الوحدات السكنية البالغ عددها 324 ضمن البرجين السكنيين على الواجهة البحرية ضمن المرحلة الثانية من مشروع باي رزيدنس على جزيرة الحياة في ميناء العرب برأس الخيمة، مع استمرار أعمال البناء وفقاً للخطة المحددة.



4. تم إطلاق مشروع نسيم لوفتس في باي ريزيدنس على جزيرة الحياة في ميناء العرب، ولا تزال عمليات البيع مستمرة في المشروع الأحدث ضمن المشاريع السكنية المطلة على البحر.



5. تم بيع كامل وحدات مشروع جيت واي ريزيدنس 2 على جزيرة الحياة في ميناء العرب برأس الخيمة، والبالغ عددها 146 وحدة، مع استمرار أعمال البناء وفقاً للخطة المحددة.



6. يضم مشروع فلل ماربيلا - المرحلة الثانية في ميناء العرب 89 من الفلل الفاخرة ومنازل التاونهاوس. وانطلقت مبيعات المشروع في الربع الأول من عام 2023 مع بيع 90% من وحداته حتى الآن، ولا تزال أعمال البناء مستمرة وفق الخطة المحددة.



7. شهد مشروع باي فيوز على جزيرة الحياة بيع برجين سكنيين يضمان 344 شقة مع نهاية الربع الثاني من 2023، مع انطلاق أعمال البناء في الربع الأخير من عام 2023.



8. انطلقت عمليات بيع 678 شقة في أربعة أبراج سكنية ضمن مشروع كيب حياة على جزيرة الحياة في ميناء العرب في نهاية الربع الثالث من عام 2023، حيث تم بيع 80% بحلول نهاية العام. وبدأت أعمال البناء في المشروع نهاية عام 2023.



9. أطلقت رأس الخيمة العقارية أحدث مشاريعها كواترو ديل مار ضمن موقع رئيسي على جزيرة الحياة في ميناء العرب. ويتألف المشروع من أربعة أبراج سكنية، ويمثل مركزاً متكاملاً يضم مجموعة من المرافق الترفيهية عالمية المستوى.

الضيافة:

1. نجح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب في عام 2023 بتحقيق نسبة إشغال ونتائج مالية تتفوق على منافسيه، ليتجاوز التوقعات خلال العام الأول من تشغيله.



2. افتتح منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب في رأس الخيمة، ثاني أفخم منتجع من فئة الخمس نجوم في رأس الخيمة والذي يتكون من 174 وحدة، في يناير 2024 بعد اختتام السنة المالية.



شراكات استراتيجية:

a) تتعاون رأس الخيمة العقارية مع شركة إلينغتون العقارية لتطوير مشروع سكني فاخر على الواجهة البحرية في جزيرة الحياة. وتسجل هذه الشراكة دخول إلينغتون العقارية إلى سوق الإمارة، وإطلاق أول مشروع سكني مشترك يقدم مفهوماً جديداً وحصرياً للمعيشة على الواجهة البحرية.



b) تتعاون رأس الخيمة العقارية مع علامة نيكي بيتش العالمية لافتتاح أول منتجع علامة تجارية في ميناء العرب برأس الخيمة.



#بياناتشركات

-انتهى-



لمحة حول رأس الخيمة العقارية



تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة. وتلتزم الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بتوفير وجهات استثنائية ومستدامة. وتعمل على إرساء أنماط حياة غنية تواكب تطلعات المستقبل من خلال تطوير مشاريع تراعي أدق التفاصيل وتجمع بين التميز والتصميم العصري والابتكار والعناصر الطبيعية.



وحصلت الشركة على العديد من الجوائز بفضل رؤيتها المستقبلية ونجاحها ومستويات التميز التي حققتها، بما في ذلك جائزة "أفضل مطور عقاري للعام 2023" التي تقدمها كونستركشن ويك الشرق الأوسط. كما حاز باي فيوز ريزيدنسز جائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، وذلك لكونه أحد أبرز مشاريع التصميم والعمارة في المنطقة.



وتلعب شركة رأس الخيمة العقارية دوراً محورياً في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، وتركز على تقديم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف تحسين جودة الحياة ومساحات العيش والعمل، والمساهمة في مسيرة ازدهار رأس الخيمة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

حليمة الظنحاني

شركة رأس الخيمة العقارية

haleima@rakproperties.ae

بنان سليمان

هانوفر للعلاقات العامة

البريدالإلكتروني: bsouleiman@hanovercomms.com

