دبي، الإمارات العرية المتحدة: أعلنت شركة ذا لوكس ديفلوبرز، شركة التطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن بيع كامل وحدات مشروعها السكني الفاخر "أوشيانو"، البرجين التوأمين، الواقع في جزيرة المرجان، مما يؤكد جاذبية المشروع العالمية ويسلط الضوء على الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في رأس الخيمة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب البيع التاريخي لشقتي "ذا سيليست" و"ذا ستيلار"، وهما شقتان سكنيتان فاخرتان من نوع "سكاي فيلا" ضمن المشروع، بقيمة 180 مليون درهم إماراتي، حيث تُعد هذه الشقق أغلى الوحدات السكنية في رأس الخيمة، وتُحدث نقلة نوعية في المشهد العقاري في الإمارة، إذ تمتد هذه الشقق السكنية الحصرية من "سكاي فيلا" على مساحة تزيد عن 43,000 قدم مربع، مما يجعلها فريدة من نوعها في السوق من حيث المساحة والتصميم.

وبهذه المناسبة قال شوبام أجروال، رئيس مجلس الإدارة والمالك المشارك لشركة ذا لوكس ديفلوبرز: "يُبرز بيع كامل وحدات مشروع أوشيانو السكني الإقبال العالمي على التصميمات الراقية والمعيشة التي تُولي الخصوصية أهميةً قصوى، كما يُبرز تطور جزيرة المرجان ورأس الخيمة كوجهةٍ مثاليةٍ لأسلوب حياةٍ فاخر، حيث كان أوشيانو أول مشروعٍ لنا، وهو الأول من نوعه في جزيرة المرجان، في رسم ملامح مستقبلٍ مشرقٍ من حيث تصميمه الأيقوني وتفاصيله الفاخرة".

وأضاف أجروال قائلاً: "نحن ملتزمون بوضع معايير جديدة للتألق المعماري، وتكامل المرافق، والتميز في الخدمة، ولذلك كان مشروع أوشيانو الخيار الأمثل للمستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة، وهو ما سيتضح عند تسليم المشروع العام المقبل".

في أوشيانو، تُتيح وسائل الراحة المُصممة خصيصًا للسكان الوصول إلى ردهة سيجار ومكتبة وصالة رجال أعمال، بالإضافة إلى طابق مُخصص للتجزئة يضم أفضل ما في قطاع الضيافة والمأكولات والمشروبات والترفيه، كما يُعزز شاطئ خاص ومنطقة لعب للأطفال ومنطقة مسبح تركيز المشروع على العائلات.

وقد تم تصميم مشروع أوشيانو بالتعاون مع شركة ديوان للهندسة المعمارية والهندسة، ويتميز بتصميمات داخلية من تصميم شركة التصميم العالمية الرائدة هيرش بيدنر أسوشيتس، حيث يقع المشروع على قطعة أرض زاوية فريدة من نوعها في جزيرة المرجان، ويتميز بتصميم برجين توأمين مميزين متصلين بمسبح لا متناهي من نوع إنفنيتي، وواجهات زجاجية واسعة، وإطلالات بانورامية على الخليج العربي، ومجموعة من المرافق الفاخرة، تُضاهي أفخم المنتجعات العالمية.

ويتمتع مشروع أوشيانو بموقع استراتيجي بالقرب من منتجع وين المرجان، المقرر افتتاحه في عام 2027، مما يتيح له الاستفادة من التدفق المتزايد للاستثمارات الإقليمية والدولية إلى قطاع العقارات الفاخرة في رأس الخيمة.

وتتقدم أعمال البناء في مشروع أوسيانو بوتيرة متسارعة، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال التأسيس، بما في ذلك أعمال التدعيم والحفر والأساسات، وقد عُيّنت شركة هندسة البناء الحكومية الصينية - الشرق الأوسط مقاولاً رئيسياً في أكتوبر 2024، وتركز الشركة على تحقيق رؤية "ذا لوكس ديفلوبرز" المتمثلة في إنشاء معلم معماري بارز، وينتقل البناء حالياً إلى الأعمال المدنية المتقدمة ومرحلة البناء العمودي.

من جهته علق سيدهارتا بانيرجي، المدير التنفيذي والمالك الشريك لشركة ذا لوكس ديفيلوبرز قائلاً:"تتمثل استراتيجيتنا في إنشاء مساحات خالدة تُلهم وتُحافظ على قيمة استثمارية طويلة الأمد، حيث يُثبت مشروع أوشيانو أن المشاريع الفاخرة للغاية في الأسواق الناشئة مثل رأس الخيمة تحظى بإقبال كبير، تمامًا مثل تلك الموجودة في المراكز الحضرية العالمية".

وأضاف قائلاً: "بدعم من فريق من المحترفين ذوي الخبرة، وضعت شركة ذا لوكس ديفلوبرز معايير جديدة لإمارة رأس الخيمة من خلال مشروعنا الرائد، أوشيانو، ونحن ملتزمون ببناء معالم مستقبلية مصممة لرفع مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع العقارات العالمي".

لا تزال إمارة رأس الخيمة تشهد اهتمامًا متزايدًا من أصحاب الثروات الطائلة إقليميًا ودوليًا، ومع بيع أغلى مساكنها، تحافظ الإمارة على مكانتها في سوق العقارات الفاخرة الأكثر رسوخًا في الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.theluxedevelopers.ae.

نبذة عن شركة ذا لوكس ديفيلوبرز:

ذا لوكس ديفيلوبرز هي شركة تطوير عقاري رائدة متخصصة في صياغة المساحات ذات التصميمات الداخلية الفخمة.

تؤمن الشركة بأن مساحات المعيشة الاستثنائية يمكن أن تلهم وتغير الحياة وهي متحمسة لخلق روائع معمارية تعيد تعريف مفهوم الرفاهية وتوفر تجربة معيشية لا مثيل لها مع الالتزام بالتميز والاهتمام بالتفاصيل التي تضمن لكل مشروع تتعهد الشركة بوضع معيار جديد في الحياة الحضرية.

بدءًا من الاهتمام المذهل بالتفاصيل وتوريد أجود المواد إلى البحث عن أمهر الحرفيين في العالم واختيار أفضل المهندسين المعماريين والمصممين في فئتهم، حيث تتمثل رؤية الشركة في توفير مساحات ترتقي بالتجربة البشرية مع الإيمان بأن الجودة والرفاهية غير العادية ترتقي الحرفية بكل لحظة معيشية.

يهدف ذا لوكس ديفيلوبرز إلى إضفاء حس الفردية على كل مشروع وبناء الهياكل التي تتحول لاحقاً إلى معالم الغد.

نبذة عن المرجان:

مرجان هو المطور الرئيسي لعقار التملك الحر في رأس الخيمة (عاصمة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي) =، وهو المسؤول عن التطورات الرائدة التي تهدف إلى وضع رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة، حيث تم تكليفه بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية مثل جزيرة المرجان التي ستضيف إلى القدرة التنافسية للإمارة، ويتمثل نهج التخطيط الرئيسي الاستراتيجي في مرجان في الاستفادة من الأصول الطبيعية لإمارة رأس الخيمة وإرساء أسس التوسعات المستقبلية للإمارة. من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي المخطط لها في رأس الخيمة، حيث تجذب مرجان الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين وتضع الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

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