دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دي إكس سي تكنولوجي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DXC)، الشركة الرائدة ضمن قائمة فورتشن لأكبر 500 مزود تكنولوجيا في العالم، عن افتتاح مساحة مكتبية جديدة لها في دبي بهدف مساعدة العملاء على استغلال كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي، وإدارة أحمال العمل الأكثر أهمية والبنية التحتية والعمليات في السحابة، والحفاظ على بياناتهم آمنة.

وسيعمل مهندسو وخبراء التكنولوجيا في دي إكس سي بمكتب دبي على تسخير معرفتهم العميقة بقطاع التكنولوجيا لتمكين أكبر المؤسسات في القطاعين العام والخاص من الابتكار وتحسين كفاءتها التشغيلية باستخدام أحدث تقنيات الحوسبة السحابية، ودمج الذكاء الاصطناعي في منصات تدعم التطبيقات والحلول، لتحديث عملياتها ومنتجاتها وخدماتها.

ويقع المكتب الجديد في موقع استراتيجي بمدينة دبي للإنترنت، التي تعد مركزاً للأعمال والتكنولوجيا، وهو يضم مساحات عمل مدعومة بالتكنولوجيا قابلة لإعادة التشكيل، لدعم الاتصال، بالإضافة إلى مساحات ذات وظائف متعددة لتلبية الاحتياجات المتطورة للموظفين والعملاء. ويجسد المكتب الجديد مستقبل العمل، وسيكون بمثابة مركز للتعاون مع الهيئات الحكومية والصناعية والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة.

وجدير بالذكر أن دي إكس سي تتمتع بحضور يربو على 30 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عملت خلالها على تقديم خدماتها لمجموعة متميزة من العملاء، إذ يبلغ عدد عملاء الشركة اليوم أكثر من 110 عملاء في العديد من الصناعات المختلفة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والقطاع العام والتصنيع، كما تتمتع الشركة بمنظومة عالمية قوية من الشركاء في مجال التكنولوجيا.

وفي إطار التزامها تجاه المنطقة، انضم الرئيس التنفيذي العالمي لشركة دي إكس سي تكنولوجي، راؤول فرنانديز، بصحبة سيلان ناياغام، رئيس شركة دي إكس سي تكنولوجي في منطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى المدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هشام فايد، لافتتاح المكتب الجديد رسمياً هذا الأسبوع. وحضر الحفل عدد من عملاء الشركة وشركائها ومجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين.

وفي تعليق له، قال سيلان ناياغام، رئيس شركة دي إكس سي تكنولوجي في منطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد دبي رمزاً وتجسيداً حقيقياً للابتكار المدعوم بالتكنولوجيا، ولهذا نحن نعتقد بأن مكتبنا الجديد هنا سيساهم في تعزيز النمو في المنطقة. ولا شك بأن استثمارنا والتزامنا ووجودنا المتجدد في دبي سيعزز مكانتنا العالمية كمزود رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات، ونحن على ثقة بأن هذه المكتب الجديد سيوفر بيئة مثالية يمكن فيها لموظفينا تحقيق النجاح والمساهمة في رؤية البلاد للمستقبل. ومن نافل القول إن شراكاتنا التي تعود لعقود طويلة مع عملائنا في هذه المنطقة، وعلاقات التعاون الجديدة مبنية على الثقة والخبرة المتخصصة، ونحن ملتزمون بتوفير بيئات تساهم في تعزيز مهارات قوانا العاملة في مجالات النمو السريع، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات والأمن السيبراني والاستدامة".

هذا وتتمتع شركة دي إكس سي تكنولوجي بخبرة دولية عريقة تربو على 60 عاماً، ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 130,000 موظفاً ينتشرون في أكثر من 70 دولة حول العالم، كما أن نحو نصف الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 هي من عملاء دي إكس سي.

لمحة عن "دي إكس سي تكنولوجي"

تقوم "دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DXC) بمساعدة الشركات العالميّة على تشغيل أنظمتها وعمليّاتها الخاصة بالمهام الحرجة، إلى جانب تحديث تكنولوجيا المعلومات وتحسين البنى الهندسية للبيانات وضمان الأمن وقابليّة التوسّع في السحابات العامة والخاصّة والهجينة. وبفضل خبرة الشركة التي تمتد على عدة عقود في مجال تحفيز الابتكار، تثق أكبر الشركات في العالم بشركة "دي إكس سي" من أجل نشر حزمة التقنيات المؤسّسية خاصتنا من أجل توفير مستويات جديدة من الأداء والتنافسيّة وتجارب العملاء. يمكنكم الاطّلاع على المزيد من المعلومات حول قصّة "دي إكس سي" وتركيزنا على الأفراد والعملاء والتنفيذ التشغيلي عبر الرابط الإلكتروني التالي: DXC.com.

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