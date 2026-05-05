دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دي إتش جي للعقارات، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لمجموعة التطوير العقاري البناء السويسرية دي إتش جي، رسمياً عن إطلاق هيلفيتيا فيردي، مشروع التطوير السكني الثاني للشركة في دبي. وبدأت الشركة بأعمال التأسيس في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تشييد المبنى الشاهق المؤلف من 20 طابقاً في منطقة ميدان هورايزون، مما يمثل خطوة مهمة لتسليم المشروع للمُلاك والمستثمرين في الموعد المحدد خلال الربع الأول من عام 2028.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي ضمن ميدان هورايزون، المنطقة السكنية والتجارية والترفيهية الرائدة والتي تشهد حالياً إحدى أكثر عمليات التجديد العقاري طموحاً في دبي، حيث تم بيع %60 من وحداته، مما يعكس الزخم القوي والمستدام في سوق العقارات بدبي، مدعوماً بمجموعة واسعة من مشاريع تطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك مشروع الخط الذهبي لمترو دبي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً ومن المتوقع أن يسهم في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بنسبة تصل إلى %30 في المناطق الواقعة على طول مساره[1]، والخط الأزرق لمترو دبي المرتقب إلى جانب أعمال التوسع المستقبلية للخط الأخضر، مما يعزز الربط بين مختلف المناطق الحيوية في دبي.

ويمتد مشروع هيلفيتيا فيردي على مساحة بناء إجمالية تبلغ 21,807 أمتار مربعة، ويتميز بتصميم معماري عصري وأنيق يضفي حضوراً استثنائياً على أفق منطقة ميدان هورايزون المتنامية. ويضم المشروع 108 وحدات سكنية ضمن بناء شاهق مؤلف من طابق أرضي وطابقين علويين و17 طابقاً سكنياً، تتنوع بين شقق بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، بالإضافة إلى عدد محدود من الشقق المزودة بحدائق خاصة وشقق بنتهاوس حصرية في الطابق العلوي بإطلالات بانورامية خلابة على وسط مدينة دبي ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية. ويضم البرج ثلاث إلى سبع وحدات سكنية في الطابق الواحد، مما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والتميز، والتي تتكامل مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من المرافق، بما فيها البحيرة والمسارات المظللة والمتنزهات، والمقاهي والمطاعم والمتاجر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة دي إتش جي: "يمثل إطلاق مشروع هيلفيتيا فيردي نقلة نوعية في مسيرتنا بدولة الإمارات، وتجسيداً لمنهجيتنا في التطوير العقاري المرتبطة بأرقى معايير الدقة السويسرية والرؤية المستقبلية لدبي، والتي تضفي طابعها الخاص على واحدة من أكثر المناطق الحيوية الواعدة في دبي. كما تعكس هذه الخطوة فلسفة نمونا في السوق من خلال توسيع نطاق حضورنا ومواكبة أعلى مستويات الجودة والعناية بأدق التفاصيل في جميع مشاريعنا، بما فيها مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية الذي يشارف على الانتهاء، ومشروعنا الثالث في جزر دبي المقرر إطلاق أعماله الإنشائية في نهاية مايو 2026. وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 1.3 مليار درهم إماراتي والتي تم تحقيقها خلال فترة قصيرة، كما تعكس استمرارنا في تنفيذ استراتيجية تركز على النمو في دولة الإمارات، ونهدف من خلالها إلى ترسيخ حضور علامة هيلفيتيا ضمن أبرز مناطق النمو في دبي".

ومن جانبه قال ميلوش أنتيتش، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة مجموعة دي إتش جي للعقارات: "تعتبر منطقة ميدان هورايزون إحدى أبرز المناطق السكنية الواعدة في دبي، مدعومة باستثمارات قوية في البنية التحتية والتخطيط العمراني طويل الأمد. وتسهم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية في تقريب المنطقة من مسارات النقل المستقبلية في دبي، مما يعزز جاذبيتها لمشاريع التطوير قيد الإنشاء. أما بالنسبة للمستثمرين، يمكن تحويل ذلك إلى قيمة عالية طويلة الأمد، بينما يتيح للسكان الوصول بسهولة إلى مختلف أنحاء الإمارة. ويراعي تصميم مشروع هيلفيتيا فيردي هذا التوجه، وتعكس عملية الإطلاق اليوم ثقتنا الكبيرة في هذه المنطقة وفي علامة هيلفيتيا ضمن سوق دولة الإمارات".

ومع انطلاق عمليات البناء رسمياً في هيلفيتيا فيردي، تواصل دي إتش جي للعقارات توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات بعد نجاحها في بيع جميع وحدات هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية، المشروع الأول للشركة في دبي والذي يسير وفق الجدول الزمني المحدد لإنجازه في يونيو 2026، بينما من المقرر بدء أعمال البناء في مشروع هيلفيتيا مارين في جزر دبي مع نهاية مايو 2026، مما يعكس التزام دي إتش جي للعقارات بتقديم عقارات عصرية مبتكرة وفق أرقى مستويات الجودة السويسرية في دولة الإمارات.

لمحة حول دي إتش جي:

دي إتش جي للعقارات هي شركة تطوير عقاري تنشط في دبي وتتبع لمجموعة دي إتش جي ومقرها الرئيسي في سويسرا، وتمتلك سجلاً حافلاً يمتد إلى 30 عاماً من المشاريع الرائدة، بما في ذلك أكثر من 300 مشروع تم تسليمه في سويسرا وصربيا ودولة الإمارات. وبفضل إدارة مالكها ورئيسها التنفيذي بلاجوي آنتيتش، نجحت المجموعة في تنفيذ استراتيجية توسعها العالمي طويل الأمد. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح والتوسع إلى السوق الإماراتية، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة والحيوية في الدولة ببصمتها السويسرية المتميزة والموثوقة.

