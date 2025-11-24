مجموعة لاندمارك تنضم إلى برنامج GoGreen Plus من "دي إتش ال" لخفض انبعاثات النطاق الثالث باستخدام وقود الطيران المستدام (SAF)

من "دي إتش ال" لخفض انبعاثات النطاق الثالث باستخدام وقود الطيران المستدام الشراكة تدعم مستهدفات الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتلبي الطلب المتزايد على حلول لوجستية منخفضة الكربون

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دي إتش ال" إكسبرس، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية في مجال الاستدامة مع مجموعة لاندمارك، في خطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو تقديم خدمات لوجستية محايدة كربونيًا عبر مسارات التجارة العالمية.

وبموجب الشراكة، ستعتمد مجموعة لاندمارك – التي تدير أكثر من 2,200 متجر تجزئة في 21 دولة ويعمل لديها ما يزيد عن 50,000 موظف إقليميًا – برنامج GoGreen Plus من "دي إتش ال" لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات الشحن الجوي الدولي عبر استخدام وقود الطيران المستدام.

ويمثل برنامج GoGreen Plus تحولًا جوهريًا عن نماذج التعويض الكربوني التقليدية، إذ يتيح خفض الانبعاثات مباشرة داخل سلسلة الإمداد من خلال استبدال الوقود الأحفوري للطائرات بوقود مستدام يتم إنتاجه من مواد خام متجددة.

ويسهم كل طن من وقود الطيران المستدام المستخدم عبر البرنامج في تقليل الانبعاثات الكربونية طوال دورة حياته بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالوقود التقليدي. ويتم التحقق من وفورات الكربون بشكل مستقل واعتمادها من قبل طرف ثالث، شركة Société Générale de Surveillanceالمتخصصة في خدمات الاختبار والتدقيق، لضمان الشفافية والمصداقية الكاملة للعملاء.

وجرى توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسي لشركة "دي إتش ال" في دبي، بحضور محمود حاج حسين مدير عام دي إتش ال إكسبرس الإمارات، وراجيش غارغ الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لدى مجموعة لاندمارك.

وبهذه المناسبة، قال محمود حاج حسين المدير العام لشركة دي إتش ال إكسبرس الإمارات: "تلتزم "دي إتش ال" باستثمار 7 مليارات يورو في حلول النقل المحايدة كربونيًا بأنحاء العالم، وذلك بحلول عام 2030. وتمثل هذه الشراكة مثالًا عمليًا على ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة. إن انضمام مجموعة لاندمارك إلى برنامج GoGreen Plus يعكس حرص الشركات الرائدة على دفع القطاع نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات. ونحن فخورون بدعم أهدافهم البيئية عبر تقديم حلول لوجستية قائمة على الشفافية والمصداقية والأثر الفعلي."

ومن جانبه، قال راجـيش غارغ الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة لاندمارك: "نحرص في مجموعة لاندمارك على دمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا وسلسلة التوريد الخاصة بنا. وتمثل شراكتنا مع "دي إتش ال" خطوة مهمة نحو تقليل انبعاثات النطاق الثالث وتحقيق أهدافنا البيئية من خلال حلول موثوقة مثل: وقود الطيران المستدام. فالتعاون مع شركاء ذوي رؤية مستقبلية يعد عنصرًا أساسيًا في مسيرة التحول نحو الحياد الكربوني."

وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية في العمل المناخي والتنمية المستدامة. وتسهم المؤسستان في إحداث تحول هيكلي يعزز الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق الأهداف المناخية المشترك، عن طريق الحد من انبعاثات النطاق الثالث، وهي الفئة الأكثر تعقيدًا في قياس الانبعاثات.

