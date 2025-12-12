استثمار ضخم بقيمة 24 مليون يورو لإقامة مركز توزيع في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة ضمن خطة دي إتش ال لتوسيع حضورها في مصر وتعزيز قدراتها التشغيلية.

تمتد المنشأة الجديدة على مساحة تتجاوز 13 ألف متر مربع وتعمل وفق أعلى معايير السلامة العالمية ( TAPA A ) لرفع كفاءة خدمات التوصيل والاستلام.

القاهرة: وقّعت دي إتش ال إكسبرس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية والشحن السريع، اتفاقية تعاون مع شركة "ينمو اللوجستي"، احدى شركات مجموعة حسن علام، لإقامة مركز توزيع جديد لشركة دي إتش ال في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة على طريق السويس(ECLP). يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية دي إتش إل لتوسيع بنيتها التحتية وعملياتها التشغيلية في مصر، حيث رصدت استثمارات لهذا المشروع تبلغ 24 مليون يورو.

أقيمت مراسم التوقيع بالمقر الرئيسي لمجموعة حسن علام، وبحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين، وعلى رأسهم السيد/ عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش ال إكسبرس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد/ أسامة إبراهيم، المدير العام لشركة دي إتش ال إكسبرس مصر، والسيد/ هشام نادي، مدير عام العمليات لشركة دي إتش ال إكسبرس مصر، بالإضافة إلى السيدة داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق، والسيد/ كريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة حسن علام للمرافق.

يقام المركز الجديد على مساحة بنائية تبلغ 11,000 متر مربع، بينما يصل إجمالي المساحة إلى 13,000 متر مربع، وتشمل مناطق الخدمات ومواقف السيارات. ومن المنتظر أن يصبح هذا المركز أكبر منشأة لوجستية في مصر مجهز بأعلى معايير السلامة العالمية (TAPA A)، وستتيح المساحة مضاعفة الطاقة التشغيلية من خلال زيادة استيعاب عدد أكبر من مركبات دي اتش ال، مما سيساهم في تمكين المندوبين من تقديم خدمة أسرع للعملاء أثناء عمليات الاستلام والتسليم، بما يدعم خططها المستقبلية لتحقيق نمو في حجم أعمالها يصل إلى 27% بحلول عام 2035.

كما يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق محورية لخطط دي إتش إل من أجل ترسيخ تواجدها الإقليمي وتسريع توسعها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدين من موقع مصر كمركز إقليمي واستراتيجي يمثل بوابة على كافة دول المنطقة. ومن خلال مركز التوزيع، ستتمكن الشركة من رفع كفاءة شبكتها التشغيلية العابرة للحدود (ترانزيت)، بما يعزز دورها كلاعب رئيسي في ربط منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بالأسواق العالمية.

ويتميز مركز التوزيع الجديد موقعه الاستراتيجي بالقرب من الطريق الدائري وطريق السويس، والذي سيساهم في زيادة دقة مواعيد التسليم، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية من أجل عملائنا.

ومن ناحية أخرى ستقوم دي إتش ال بتوسيع منشأة التخليص الجمركي الخاصة بها بالمركز الرئيسي في مطار القاهرة، مع ضخ استثمارات إضافية لدمج مجموعة من الأنظمة وحلول التشغيل الآلي لإدارة الشحنات بهدف تحسين سرعة وكفاءة تدفق الشحنات الواردة والصادرة ورفع كفاءة العمل.

وفي هذا الإطار، صرح السيد/ عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش ال إكسبرس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " يمثل افتتاح المقر الجديد خطوة استراتيجية تتماشى مع النمو المتزايد لحجم الأعمال في مصر، ويؤكد التزامنا بالابتكار والجودة في تقديم خدمات لوجستية رائدة في مصر والعالم. نحن نعمل باستمرار على تطوير بنيتنا التحتية وتعزيز التحول الرقمي في تقنياتنا ومعداتنا التشغيلية لتقديم تجربة متميزة لعملائنا. ويأتي هذا المشروع ليعكس ثقتنا في قوة الاقتصاد المحلي ودوره المتنامي كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة".

من جانبه، قال السيد/ كريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة حسن علام للمرافق: "يسعدنا التعاون مع شركة دي اتش ال في إقامة هذه المنشأة الجديدة والمتطورة، بما يدعم خطط توسعها في مصر. إننا ملتزمون بإقامة بنية لوجستية عالية الجودة لأفضل أداء تشغيلي. في الوقت نفسه يعكس هذا المشروع قدرتنا على تقديم حلول لوجستية متقدمة تلبي احتياجات السوق وتدعم نمو الأعمال، وهو ما يؤكد التزامنا بتطوير القطاع اللوجستي في مصر."

جدير بالذكر أن شركة دي إتش إل إكسبرس تلتزم بتوسيع نطاق أعمالها في مصر بهدف تلبية الاحتياجات المتطورة للتجارة والتداول، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في السوق المحلي. ويُعد هذا المشروع أحد أهم خطوات الشركة في خطط توسعها الاستراتيجية، حيث يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية الوطنية، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح فرصاً أوسع للشركات والأفراد للاستفادة من خدمات لوجستية متكاملة ومتقدمة.

جهة الاتصال الإعلامي:

منى محمدمدير التسويق والاتصال

شركة دي إتش ال إكسبرس مصر

هاتف: +201061714888

البريد الإلكتروني: mona.mohamed@dhl.com

دي إتش ال – شركة الخدمات اللوجستية العالمية

دي إتش ال هي العلامة التجارية العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية. وهي تتضمن مجموعة لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتراوح من توصيل الطرود الوطنية والدولية، وحلول الشحن والتنفيذ للتجارة الإلكترونية، والنقل السريع الدولي، والنقل البري والجوي والبحري إلى إدارة سلسلة التوريد الصناعية. مع ما يقرب من 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم، تعمل "دي إتش ال" على ربط الأشخاص والشركات بشكل آمن وموثوق، مما يتيح تدفقات التجارة العالمية المستدامة. بفضل الحلول المتخصصة التي تقدمها لأسواق النمو والصناعات بما في ذلك: التكنولوجيا، علوم الحياة، الرعاية الصحية، الهندسة، التصنيع، الطاقة، السيارات، التنقل، وتجارة التجزئة. كما تتمتع "دي إتش ال" بمكانة حاسمة باعتبارها "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

"دي إتش ال" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي جزء من مجموعة دي إتش ال، التي حققت إيرادات بلغت حوالي 84.2 مليار يورو في عام 2024. وبفضل ممارسات الأعمال المستدامة والالتزام تجاه المجتمع والبيئة، تقدم المجموعة مساهمة إيجابية للعالم. كما إنها تهدف إلى تحقيق انبعاثات صافية صفرية في الخدمات اللوجستية بحلول عام 2050.

تم إصدار هذا الخبر الصحفي من قبل Influence Public Relations

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

هالة عبد الحميد

هاتف محمول: +201113724883

عنوان البريد الإلكتروني: hala.abdelhamid@influence-me.com

#بياناتشركات

- انتهى -