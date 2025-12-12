الشركة تلتزم بتوسيع استثماراتها في الوقود البديل والطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

القاهرة : في إطار الالتزام بتعزيز الاستدامة وتطبيق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع قيادات شركة أسمنت سيناء، التابعة لمجموعة فيكا العالمية، لبحث آفاق تعزيز التعاون مع المجموعة الفرنسية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.

واستعرضت الشركة خلال اللقاء خططها الاستثمارية الطموحة في مجالات معالجة وتدوير المخلفات، والتوسع في استخدام الوقود البديل (RDF)، ودمج الطاقة الشمسية في منظومة عملياتها الإنتاجية. كما شددت الشركة على أن الاستثمار في مشاريع الوقود البديل يمثل ركيزة أساسية في جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري، بما يسهم في إدارة أكثر فاعلية واستدامة للمخلفات على المستوى الوطني.

عقد الاجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة بحضور السيد جي سيدوس، رئيس مجموعة فيكا الفرنسية المالكة لشركة أسمنت سيناء، والسيد بياترو كالا، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، والسيد تامر مجدي، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء. وتم بحث مبادرات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ومن جانبه، أكد السيد بياترو كالا، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، على الدور المحوري لشركة أسمنت سيناء في استراتيجية المجموعة العالمية، قائلًا: " يمثل التعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات خطوة أساسية ضمن استراتيجية توسعنا الدولية، التي تضع الاستدامة، وخفض الكربون، والابتكار الصناعي في صلب أولوياتها".

وأضاف " نثمن الدعم الحكومي المقدم لشركاتنا لاعتماد استخدام الوقود البديل وتقليل البصمة الكربونية من إنتاج الأسمنت. بالنسبة لنا، فالاستثمار في الوقود البديل ليس خياراً بيئياً فقط، بل هو ضرورة تشغيلية واقتصادية تضمن تنافسية أسمنت سيناء وتكاملها مع أفضل الممارسات لمجموعتنا حول العالم."

كما أكد السيد تامر مجدي، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء، على ارتباط الريادة البيئية بالنجاح الاقتصادي للشركة قائلًا: " تعكس هذه المباحثات التزامنا الراسخ بكوننا شريكاً استراتيجياً للحكومة المصرية في ملف التنمية المستدامة. هذه الأجندة البيئية هي التي قادتنا إلى تحقيق نمو ملموس في الأداء، حيث بلغت صادراتنا 15% من إجمالي صادرات قطاع الأسمنت المصري".

وأضاف " بالتوازي مع ارتفاع هامش أرباحنا، نعمل باستمرار على تطوير منتجاتنا لتقليل الأثر الكربوني والالتزام بالمعايير الأوروبية والمحلية. إن توسيع استخدام الوقود البديل والمواد الخام الطبيعية (كالبوزولانا) هو جوهر خطتنا لتعزيز عملياتنا الآمنة والصديقة للبيئة، ونتطلع لدعم مبادرات الشراء للمنتجات منخفضة الكربون، ومواصلة المساهمة في المشروعات القومية الكبرى في مصر، مع ضمان جودة منتجاتنا وريادتنا البيئية."

تتبنى شركة أسمنت سيناء، بدعم من مجموعة فيكا، رؤية شاملة للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، تتجاوز الاهتمام بالبيئة لتشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. وقد حددت الشركة مبادئ توجيهية لمسارها المناخي، بهدف تقليل تأثيرها الكربوني والاستجابة للمتطلبات البيئية الجديدة. وتعمل أسمنت سيناء على تحقيق ذلك من خلال التحول نحو الطاقة النظيفة وتحسين معدل استبدال الوقود الأحفوري عبر زيادة استخدام الوقود البديل بطريقة آمنة، والقيام بمبادرات لتحويل النفايات إلى طاقة. وتشجع الشركة على إنتاج منتجات منخفضة الكربون لتقليل انبعاثات CO2 عبر استخدام المواد الخام الطبيعية (كالبوزولانا)، ليتماشى ذلك مع أهداف المجموعة للريادة البيئية.

وتستمر أسمنت سيناء، بقدرتها الإنتاجية التي تبلغ 2.9 مليون طن سنوياً، في لعب دورها المحوري في دعم الاقتصاد القومي من خلال المساهمة بمنتجاتها عالية الجودة في تطوير البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى في مصر، مثل مشروع المتحف المصري الكبير والمونوريل، مؤكدةً بذلك دورها الحيوي في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة.

