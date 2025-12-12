أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - جنيف، سويسرا – أعلنت اليوم مجموعة "إم بي إم إي" (MBME Group)، وهي المزود الرائد للتكنولوجيا والخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة "زينداتا" (ZENDATA) السويسرية، المتخصصة في الأمن السيبراني، لإطلاق ZENDATA Cyber Defense، وهي شركة جديدة في مجال الأمن السيبراني تركز على تقديم حلول متطوّرة ومتكاملة لحماية المؤسسات والبنى التحتية الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.

ستستفيد ZENDATA Cyber Defense من منظومة المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا واسعة النطاق التي تقدمها مجموعة "إم بي إم إي" (MBME Group) وحضورها الإقليمي القوي، إلى جانب الخبرة العميقة التي تتمتع بها "زينداتا" (ZENDATA) في مجال عمليات الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث، واستخبارات التهديدات السيبرانية المحتملة أو الناشئة. وبصفتها واحدة من أكبر منصات الخدمات الرقمية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخدم مجموعة "إم بي إم إي" (MBME Group) ملايين العملاء من خلال آلاف نقاط الخدمة الذكية، وبالتالي الوصول بشكل سريع وآمن إلى شريحة واسعة من المستخدمين. من جانبها، تعدّ "زينداتا" (ZENDATA) شركة معتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC) لالتزامها بأفضل معايير وممارسات الأمن السيبراني، وحاصلة على اعتماد "كريست" (CREST) الدولي لاختبار الاختراق. تدير الشركة مجموعة من مراكز عمليات الأمن السيبراني العالمية (SOCs) ولها حضور قوي في كلّ من أوروبا وسنغافورة والشرق الأوسط، ما يتيح لها تقديم خدمات مراقبة ورصد التهديدات المحتملة على مدار الساعة واختبارات الاختراق وغيرها من الخدمات الأمنية المدارة وفق أعلى المعايير العالمية.

ستتخذ ZENDATA Cyber Defense من أبوظبي مقراً لها، وستتولى توفير مستوى غير مسبوق من الحماية السيبرانية للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، بالإضافة إلى الأسواق الدولية الرئيسية.

معيار جديد للصمود السيبراني في المنطقة

تقدم ZENDATA Cyber Defense طيفاً واسعاً من الخدمات المتكاملة في مجال الأمن السيبراني، ما يرسخ مكانتها كرائدة إقليمية ويتيح لها وضع معيار جديد في مجال الصمود السيبراني. تشمل هذه الخدمات:

مركز للعمليات الأمنية (SOC) يعمل على مدار الساعة ، باستخدام نموذج Soc-as-a-Code، يقدم حلولاً أمنية مخصّصة لتكنولوجيا المعلومات، وأنظمة تشغيلية قابلة للتخصيص مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الحكومات، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

يعمل على مدار الساعة باستخدام نموذج Soc-as-a-Code، يقدم حلولاً أمنية مخصّصة لتكنولوجيا المعلومات، وأنظمة تشغيلية قابلة للتخصيص مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الحكومات، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. حلول استخبارات التهديدات السيبرانية تسمح بمراقبة وجمع معلومات استخباراتية شاملة من الويب المظلم، والبحث الاستباقي عن التهديدات المحتملة، لتزويد الحكومات والكيانات بخدمات متقدمة في مجال حماية واختبار الأمن السيبراني، تضاهي تلك المعتمدة في مؤتمر DEF CON العالمي للأمن السيبراني.

تسمح بمراقبة وجمع معلومات استخباراتية شاملة من الويب المظلم، والبحث الاستباقي عن التهديدات المحتملة، لتزويد الحكومات والكيانات بخدمات متقدمة في مجال حماية واختبار الأمن السيبراني، تضاهي تلك المعتمدة في مؤتمر العالمي للأمن السيبراني. خدمات الاستجابة الفورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحوادث السيبرانية ، وإدارة الأزمات الناتجة عن الهجمات السيبرانية، وخطط ضمان استمرار الأعمال.

، وإدارة الأزمات الناتجة عن الهجمات السيبرانية، وخطط ضمان استمرار الأعمال. خدمة مراجعة وتقييم المخاطر الأمنية واختبار الاختراق لتعزيز حماية بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية

لتعزيز حماية بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية تصميم البنية الأمنية، والحوكمة، واستشارات ضمان الامتثال (بما في ذلك تقديم الدعم لضمان التوافق مع المعايير الإقليمية والدولية)

من خلال الجمع بين البنية التحتية الرقمية واسعة النطاق التي توفرها مجموعة "إم بي إم إي" (MBME Group) وشبكة علاقاتها القوية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وبين القدرات السيبرانية التقنية والتشغيلية المتقدمة لشركة "زينداتا" (ZENDATA)، سيعمل المشروع المشترك على ترسيخ مكانة ZENDATA Cyber Defense كشريك استراتيجي موثوق لدعم الصمود السيبراني على المستوى الوطني وفي مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، قال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إم بي إم إي" (MBME Group): "لقد تحوّل الأمن السيبراني إلى مطلب اساسي لدعم نمو الاقتصادات الرقمية. مع استمرار ’إم بي إم إي‘ (MBME) في تطوير منصات الدفع والخدمات الرقمية المتقدمة لتلبية احتياجات السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها، تساهم شراكتنا مع ’زينداتا‘ (ZENDATA) في تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية عالمية المستوى ودمجها ضمن خططنا للنمو وتطوير الأعمال. ستسمح ZENDATA Cyber Defense بتمكين الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات من الانتقال من مجرد الاستجابة التفاعلية للهجمات بعد وقوعها إلى اعتماد أساليب الحماية الاستباقية القائمة على المعلومات الاستخباراتية والتحليل."

من جانبها، قالت إيزابيل ماير، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة "زينداتا" (ZENDATA): "شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة ومقلقة في حجم ومستوى تقّدم الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والخدمات المالية والخدمات العامة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. بالتالي، وبفضل تعاوننا مع مجموعة ’إم بي إم إي‘ (MBME)، سنتمكن من إنشاء كيان رائد في مجال الدفاع السيبراني قائم على الخبرات العالمية ويركز على المنطقة، ومصمم لدعم برامج التحول الرقمي الوطنية. تعدّ شركة ZENDATA Cyber Defense بمثابة فريق التدخّل السيبراني السريع (SWAT)، الذي يضمّ نخبة من المهندسين المتخصصين يجمعون بين سنوات من الخبرة العملية والمعرفة المتعمقة في الأمن السيبراني."

دعم التحول الرقمي الوطني وعلى مستوى القطاعات المختلفة

يأتي إطلاق شركة ZENDATA Cyber Defense متوافقاً مع الخطط الوطنية والإقليمية التي تولي أهمية قصوى لدعم التحول الرقمي الآمن، وتعزيز سيادة البيانات المحلية وحمايتها، وضمان حماية البنية التحتية الحيوية. واستناداً إلى النجاح الذي أحرزته مجموعة "إم بي إم إي" (MBME Group) في تمكين عمليات الدفع الرقمي والخدمات الرقمية للجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، تستعد الشركة الجديدة لدمج الأمن السيبراني في المنصات الرقمية منذ مرحلة التصميم. يشمل ذلك الخدمات المقدّمة للمواطنين والبوابات الحكومية الإلكترونية، وصولاً إلى الأنظمة المالية واسعة النطاق.

ستركز شركة ZENDATA Cyber Defense على ما يلي:

إنشاء أول مركز للعمليات الأمنية (SOC) في الدولة يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومتوافق بالكامل مع التشريعات الإماراتية ومتطلبات البنك المركزي.

تقديم حلول محددة ومخصّصة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، بما في ذلك المالية، والطاقة، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والمدن الذكية

ومخصّصة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، بما في ذلك المالية، والطاقة، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والمدن الذكية إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون والهيئات الصناعية لتعزيز مستوى النضج السيبراني في مختلف أنحاء المنطقة.

لمحة عن مجموعة "إم بي إم إي" (MBME Group):

تعدّ مجموعة "إم بي إم إي" (MBME Group P.J.S.C.) شركة قابضة مقرها الإمارات العربية المتحدة، تتمتع بنظام بيئي فريد من نوعه للتكنولوجيا المالية يدعم الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. تقدم المجموعة خدمات متخصّصة تشمل التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الرقمية، وإدارة المنتجات، والاستثمارات الاستراتيجية في قطاع التكنولوجيا، فضلاً عن مجموعة متكاملة من منتجات التكنولوجيا المالية. بصفتها شركة إماراتية، تضمن الخبرة المحلّية العميقة التي تتمتع بها "إم بي إم إي" (MBME) تقديم مجموعة من الحلول المخصّصة لتلبية الاحتياجات الإقليمية بدقة وفعالية. تملك المجموعة أكثر من 770 واجهة برمجة تطبيقات (APIs) مطوّرة داخلياً وأكثر من 4،000 نقطة اتصال ذكية موزّعة في جميع أنحاء الإمارات، لتخدم أكثر من 3.2 مليون عميل، ما يجعلها شريكاً موثوقاً في مجال الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع في الإمارات.

للمزيد من المعلومات، تفضّلوا بزيارة الموقع الالكتروني الرسمي لمجموعة "إم بي إم إي" (MBME Group) على الرابط التالي: www.mbmegroup.ae.

لمحة عن "زينداتا" (ZENDATA):

تعدّ ZENDATA Cybersecurity شركة رائدة، حاصلة على اعتماد مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC)، واعتماد "كريست" (CREST) الدولي لاختبار الاختراق، يقع مقرّها في سويسرا، ولها مراكز نشطة في كلّ من منطقة الشرق الأوسط وآسيا. تعمل "زينداتا" (ZENDATA) في عدد من التخصصات، بما في ذلك خدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني (SOC) العالمية (إذ تدير خمسة مراكز عمليات حول العالم)، وفي مجال الاستجابة للحوادث السيبرانية، واختبار الاختراق، وخدمات الأمن المدار، ما يتيح لها حماية الشركات والحكومات والبنية التحتية الحيوية من التهديدات السيبرانية المتطورة والناشئة. تعمل "زينداتا" (ZENDATA) مع جهات مرموقة مثل فريق الاستجابة لحوادث الحاسوب الحكومي (Gov-Cert)، ووكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والإنتربول (Interpol)، ولها مراكز بارزة في سويسرا والبحرين وسنغافورة وأبوظبي. توفر "زينداتا" (ZENDATA) قدرات المراقبة والاستجابة للحوادث السيبرانية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مدعومة بمعلومات استخباراتية متقدمة حول التهديدات المحتملة وبفريق من المحللين ذوي الخبرة العالية. كما تتخصص في حماية البيئات الحرجة والقطاعات الصناعية والمصرفية. يساهم نموذج SOC-as-a-Code الفريد من نوعه في تمكن الشركة تقديم حلول مرنة في مجال الأمن السيبراني، تتميز بكونها قابلة للتكييف مع متطلبات واحتياجات الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. كما تقدم الشركة استشارات استراتيجية في مجال الأمن السيبراني، ودعماً لجهود الحوكمة والامتثال، ومبادرات مبتكرة التوعية والتعليم حول الأمن السيبراني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لشرركة "زينداتا" (ZENDATA) عبر الرابط التالي: www.zendata.security.

