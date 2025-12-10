دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن ترسية عقد تنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية لمشروع "فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي" على شركة "ادرافور الإمارات"، في خطوة تمثل إنجازاً رئيسياً في تقدم بناء هذا المشروع البارز على شارع الشيخ زايد عند مدخل وسط مدينة دبي.

تم الإعلان عن إطلاق "فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي" في أبريل من هذا العام، ومن المتوقع أن يصبح معلماً عالمياً جديداً، يجمع بين أرقى مستويات الضيافة العالمية والمعيشة السكنية الفاخرة، و"ذا ترامب" - وهو نادٍ خاص للأعضاء فقط مصمم خصيصاً لمجتمع مختار من السكان العالميين المميزين. يتألف البرج من 80 طابقاً ويبلغ ارتفاعه 350 متراً، ويضم أعلى مسبح خارجي في دبي، وشقتين بنتهاوس متميزتين مستوحاتين من "برج ترامب" في الجادة الخامسة بنيويورك، ويتميز بإطلالات بانورامية خلابة على برج خليفة.

وستتولى شركة "ادرافور الإمارات" أعمال التجهيزات والتأسيس اللازمة لتجهيز الموقع للبناء الكامل. يشمل نطاق العمل هندسة الأرض، وأنظمة أعمال التجهيز العميقة، والتعبئة اللوجستية لضمان أعلى معايير الجودة اللازمة لمشروع بهذا الحجم والفخامة.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "تواصل دبي استقطاب المستثمرين العالميين الباحثين عن التميز المعماري والضيافة العالمية، ويجسد ’فندق وبرج ترامب إنترناشيونال‘ هذه الصفات. ويُعد الانتقال إلى مرحلة تنفيذ الأعمال في موقع البناء خطوة مهمة، ما يعزز التزامنا بتقديم أحد المشاريع البارزة الذي سيصبح من بين أرقى الوجهات في المنطقة".

من جانبه، قال بيير فياض، المدير العام لشركة "ادرافور الإمارات": "يسعدنا أن يتم اختيارنا لتنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية لهذا المشروع المتميز. ويعد ’فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي‘، من أكثر المشاريع طموحاً في المدينة، ونحن ملتزمون بتنفيذ أعمال التأسيس وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يضمن انطلاقة دقيقة وفي الوقت المحدد لرحلة بناء المشروع. بفضل خبرتنا الفنية وسجلنا الحافل في تطوير المشاريع الإقليمية المعقدة، ستكفل "ادرافور الإمارات" انطلاقة دقيقة وفي الوقت المحدد لرحلة البناء، مما يرسي معياراً صلباً للأعمال اللاحقة".

ومع بدء شركة "ادرافور الإمارات" تنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية في الموقع، ستواصل "دار جلوبال" أعمال البناء وإصدار آخر المستجدات حول المشروع بما يتماشى مع أهم الإنجازات. يهدف تصميم البرج إلى تعزيز مشهد العقارات والضيافة الفاخرة في دبي، بما يجذب المستثمرين العالميين والمقيمين الدوليين والأعضاء الباحثين عن مستوى لا مثيل له الخصوصية والتفرد.

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"فندي"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال محفظة تضم مشاريع تطويرية تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار أمريكي، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية وتعزيز الجاذبية العالمية لكل وجهة.

تتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk .

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

ريم التاجر | مصطفى الطايش

بيرسون

reem.tajer@bursonglobal.com | mustapha.altayech@bursonglobal.com



حول إدرافور الإمارات

تُعد "إدرافور الإمارات" شركة رائدة إقليمياً في مجالات الأعمال الجيوتقنية والأساسات وأعمال التمكين، حيث تقدم حلولاً هندسية عالية الجودة عبر المشاريع التجارية والسكنية ومشاريع البنية التحتية الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي ككل.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

آن ماري فياض

Anne-marie.fayad@edrafor.com

