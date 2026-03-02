المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2111 (ISIN BH0005408719) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 4 مارس 2026 وتنتهي في 3 يونيو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %4.99مقارنة بسعر الفائدة 4.92% للإصدار السابق بتاريخ 25 فبراير 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.754 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.714 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %100

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

