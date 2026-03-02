الدكتور سمير سرحان شغل سابقاً منصب رئيس أكوا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إير برودكتس الأمريكية

ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي للشركة منذ مارس 2023، سيشغل منصب مستشار رئيس مجلس الإدارة لضمان انتقال سلس

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة أكوا، وهي أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن تعيين الدكتور/ سمير سرحان رئيساً تنفيذياً اعتباراً من اليوم 1 مارس 2026. واتخذ مجلس إدارة الشركة، المدرجة في السوق المالية السعودية، هذا القرار تماشياً مع التطوّر الطبيعي ضمن دورة القيادة التنفيذية و إطار الحوكمة المنضبط لشركة أكوا، حيث يأتي ذلك في إطار عملية انتقال منظّمة ومدروسة لإدارة الشركة تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة. وقد اتفق مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق/ ماركو أرتشيلي، على تنفيذ عملية الانتقال المخطط لها من أجل ضمان استمرارية أعمال الشركة واستقرارها دون تغيير التوجه طويل الأجل لشركة أكوا

عمل الدكتور/ سمير سرحان مع فريق القيادة في أكوا عن كثب منذ تعيينه خلال العام الماضي رئيساً للشركة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ليصبح بذلك جاهزاً لتولّي مسؤولية منصبه الجديد. كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إير برودكتس الأمريكية، حيث أشرف على العمليات التشغيلية للشركة وتنفيذ المشاريع مع تحمل مسؤولية الأداء التشغيلي والمالي في الأمريكتين وآسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والهند، إضافة إلى ذلك تولى قيادة وظائف تشمل التكنولوجيا والهندسة العالمية والتصنيع والمعدات في شركة إير برودكتس. كما سبق أن شغل منصب رئيس قسم الهيدروجين في شركة براكسير

وفي مرحلة سابقة من مسيرته المهنية ولمدة 14 عاماً، شغل الدكتور/ سمير سرحان مناصب قيادية عليا في مجموعة لينده في الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا كان آخرها منصبه كمدير عام لشركة لينده للهندسة، وهو يتمتّع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود مع سجل حافل في قيادة التحول التشغيلي وتعزيز القدرات المؤسسية وتحقيق نمو منضبط في بيئة تنطوي على استثمارات رأسمالية ضخمة ومعقدة

محمد أبونيّان، مؤسس شركة أكوا ورئيس مجلس إدارتها، صرّح قائلاً

أكوا تتبوّأ اليوم مكانة رائدة في المملكة العربية السعودية وحول العالم في مجال الطاقة المتجدّدة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، ونحن مستمرّون في ترسيخ هذه المكانة. كما أنّنا ممتنّون لقيادة ماركو التي ساهمت في تطوير استراتيجية أكوا وتسريع وتيرة نموّها. يعكس هذا الانتقال المخطط له بعناية، جودة الحوكمة وريادة نموذج أعمال الشركة. وسيبقى توجهّنا الاستراتيجي واضحاً وثابتاً، كما يسرّنا أن نرحّب بالدكتور/ سمير سرحان في منصبه الجديد رئيساً تنفيذياً للشركة

من جهته، قال الدكتور/ سمير سرحان، الرئيس التنفيذي الجديد

كل يوم يمنحنا فرصاً جديدة لمساعدة عملائنا وتلبية الاحتياجات الملحة من الطاقة والمياه في جميع أنحاء العالم. يشرفني أن أقود شركة أكوا في هذه اللحظة المحورية، حيث تُسرّع الشركة نموها العالمي المربح في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وحلول الهيدروجين الأخضر ، بما في ذلك تطوير الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، وتحقيق تأثير مستدام وقابل للتوسع في جميع أنحاء العالم. أتطلع إلى العمل مع فرق أكوا المتميزة حول العالم استكمالا للتقدم الذي أحرزناه ورسم ملامح المرحلة التالية من مسيرتنا

الرئيس التنفيذي لشركة أكوا خلال الفترة الماضية، ماركو أرتشيلي، أوضح بقوله

حجم محفظة أكوا تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية، والشركة الآن على المسار الصحيح لمضاعفته مرة أخرى بحلول العام 2030، الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق أعمالنا وتأثيرنا. فشركة أكوا تنتج حالياً نحو 25% من مياه البحر المحلاة حول العالم، ولقد دخلنا أسواقاً جديدة، بما فيها أذربيجان والصين والكويت والسنغال، بالتوازي مع تعزيز فرص تصدير الطاقة من المملكة العربية السعودية، وترسيخ ريادتنا في مجال الجزيئات منخفضة الكربون. ما حقّقناه يعكس طموحنا اللامحدود، ودقّة التنفيذ، وتفاني موظفينا، إضافة إلى ثقة شركائنا

الجدير بالذكر أنّ أكوا تدعم أمن الطاقة والمياه وموثوقية الإمدادات، وهي من أولويات المرونة الاقتصادية ورفاهية المجتمعات في جميع أنحاء العالم. واليوم، أصبحت الشركة توفّر مياه شرب نظيفة لنحو 34 مليون نسمة، كما توفر الطاقة الكهربائية لنحو 76 مليون نسمة يومياً

عن شركة أكوا

أكوا (رمز تداول: 2082 – شركة أكوا باور)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 111 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 430 مليار ريال سعودي (114.8 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 93 جيجاواط من الطاقة (منها 52 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة)، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط

www.acwapower.com

للتواصل الإعلامي

هالة محسن

مديرة الشؤون الإعلامية والاتصالات الخارجية

hmohsen@acwapower.com

media.inquiries@acwapower.com

-انتهى-

#بياناتشركات