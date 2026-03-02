دبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، عن الإغلاق المؤقت لناسداك دبي، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 2 مارس 2026 وحتى إشعارٍ آخر.

وتُعد ناسداك دبي البورصة المالية الدولية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، حيث توفر منصة للمستثمرين الإقليميين والعالميين لتداول الأسهم والمشتقات والصكوك والسندات التقليدية.

وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، كما تبقى على تواصل منتظم مع الجهات المحلية والإرشادات ذات الصلة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إدارة الاتصال المؤسسي

سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)

الطابق 13، مبنى البوابة – الجناح الغربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: DFSAcorpcomms@dfsa.a

www.dfsa.ae

-انتهى-

#بياناتشركات