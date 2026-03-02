دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أفاد آخر تقرير صادر عن شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط حول الأداء العقاري السكني والتجاري في دبي خلال العام الجاري، إلى أن سوق العقارات في دبي تشهد تحولاً تدريجياً من مرحلة النمو المتسارع التي اتسمت بها السنوات الأخيرة إلى مرحلة نمو أكثر نضجاً يقودها التركيز على الاستدامة. وعلى الرغم من استمرار مستويات النشاط عند معدلات قوية، تشير آخر البيانات إلى تزايد الطلب القائم على الجودة عبر مختلف فئات المشترين، مع تركز ملحوظ للنشاط في الوحدات السكنية الأعلى قيمة، إلى جانب تراجع ديناميكيات العرض من الأصول التجارية المتميزة، ولا سيما المكاتب من الدرجة الأولى.

وفي القطاع السكني، سجلت دبي 15,981 معاملة بيع، بزيادة قدرها 20.8% على أساس سنوي مقارنة مع 13,152 معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية 55.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 55.3% على أساس سنوي، بما يؤكد استمرار تفوق نمو القيمة على نمو الحجم، ويشير إلى تحول مستمر نحو العقارات ذات القيمة العالية والمواقع المتميزة.

ويتجلى هذا الأداء القوي بشكل خاص في الفئة الأعلى قيمة في السوق، حيث سجلت دبي أكثر من 1,000 معاملة عقارية تتجاوز قيمة كل منها 10 ملايين درهم في يناير الماضي، مسجلة بذلك أحد أقوى الأشهر على الإطلاق في نشاط العقارات السكنية الفاخرة. وجاء الطلب مدعوماً بالمجمعات السكنية الفاخرة الجديدة، مثل "ذا أويسيس" و"نخلة جبل علي" و"جميرا جولف إستيتس 2"، بالإضافة إلى المواقع المتميزة المعروفة، مثل "نخلة جميرا" و"ند الشبا"، مما يعكس الاتساع والتنوع المتزايد في العقارات المتميزة. وتواصل السوق إظهار عمق ملحوظ عبر مختلف الفئات، مع استمرار المشاريع الجديدة كمحرك رئيسي للنشاط، فيما تصدرت الشقق السكنية إجمالي حجم المعاملات. كما بقيت أساسيات سوق الإيجارات داعمة، مع ارتفاع متوسط العائد الإجمالي إلى 6.9%، ما يعزز جاذبية دبي أمام المستثمرين الباحثين عن الدخل إلى جانب الطلب من المستخدمين النهائيين.

وفي العديد من المجمعات الرئيسية، حافظت الأسعار على نمو إيجابي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالمكاسب الاستثنائية المسجلة بين عامي 2023 و2025، وهو ما يشير إلى سوق تتجه نحو مسار أكثر استقراراً يتسم بارتفاع فترات الاحتفاظ بالأصول وزيادة التركيز على استراتيجيات الشراء بهدف السكن أو تحقيق العائد الاستثماري.

ودخلت سوق العقارات التجارية في دبي عام 2026 من موقع قوة، مسجلة 1446 معاملة بيع، بزيادة نسبتها 23.7% على أساس سنوي مقارنة مع 1169 معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 17.1 مليار درهم، ما يمثل زيادة سنوية بواقع 82%. وكانت المكاتب ومتاجر التجزئة من المحركات الرئيسية للنشاط، مما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول التجارية الأساسية وثقة المستثمرين المستمرة في أسس طلب المستأجرين على المدى الطويل في الإمارة.

وأظهر قطاع المكاتب الأداء الأبرز ضمن سوق العقارات التجارية، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 133% على أساس سنوي، فيما قفزت القيمة الإجمالية للمكاتب المباعة بنسبة 296%، ما يعكس تزايد الإقبال على الأصول المتميزة ذات المواقع الاستراتيجية. ومع تراجع المعروض الجاهز من مكاتب الدرجة الأولى في المناطق التجارية الرئيسية، باتت السوق تمنح قيمة أكبر لعناصر الجودة واليقين الاستثماري، مع تحول واضح نحو الالتزام المبكر بالمشاريع خلال مراحل التطوير. واستحوذ السوق الأولي على 41.3% من المعاملات التجارية في الفترة الأخيرة، في مؤشر على اتساع المشاركة في مشاريع البيع على المخطط، في ظل الطلب المستمر ومحدودية المعروض من الوحدات الجاهزة من الأصول المتميزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: "تظهر سوق العقارات في دبي سمات دورة أكثر نضجاً، ولا سيما مع تزايد اعتماد الطلب على جودة المعروض وندرته والأسس طويلة الأجل. وفي القطاع السكني، نشهد توسعاً مستمراً في معاملات العقارات المتميزة، إلى جانب اتخاذ قرارات أكثر انتقائية وقائمة على القيمة في جميع أنحاء السوق. أما في القطاع التجاري، فيعكس تسارع معاملات المكاتب وارتفاع قيمها انخفاضاً في عرض الوحدات من الدرجة الأولى، مما يدفع إلى تحول استراتيجي نحو سوق العقارات قيد الإنشاء، حيث تسعى الشركات والمستثمرون إلى ضمان مواقع طويلة الأجل. وتعزز هذه الديناميكيات مكانة دبي كسوق يتميز بالعمق والسيولة والمرونة على المدى الطويل".

وبشكل عام، يؤكد آخر تقرير لشركة إنجل آند فولكرز بأن سوق دبي ما تزال نشطة للغاية، مع ازدياد مستويات التمايز بين الأصول، حيث تستمر الأصول السكنية الأفضل أداء والأصول التجارية المتميزة في إظهار قوة تسعيرية وسيولة عالية وثقة من المستثمرين، مع دخول دبي مرحلة أكثر نضجاً من النمو.

لمحة حول إنجل آند فولكرز:

تعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، على مدار أكثر من 45 عاماً، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,500 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات. www.engelvoelkers.com

لمحة حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالعقارات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة. www.engelvoelkers.com/ae/en

