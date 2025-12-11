أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون استراتيجي مع "برودنشال فاينانشل - Prudential Financial" في الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الحلول المالية وإدارة الاستثمارات، بهدف تطوير مجالات الادخار التقاعدي طويل الأجل وحلول الدخل وإعادة التأمين في إمارة أبوظبي. وتم الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، حيث تنضم "برودنشال فاينانشال " إلى مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) المجمع الاستراتيجي الذي يقود جهود إنشائه كل من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار لدفع جهود تعزيز المنظومة المالية في أبوظبي.

ويرتكز هذا التعاون على تطوير مجالي التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى إطلاق أدوات جديدة لإدارة الاستثمارات ومدخرات التقاعد وحلول الدخل لخدمة المؤسسات والأفراد على حدّ سواء. وتمتلك "برودنشال" سجلًا عالميًا حافلًا في مجال إدارة الأصول عبر ذراعها العالمي لإدارة الاستثمارات "بي جي أي إم – PGIM" إلى جانب قدراتها الرائدة في مجال التأمين على الحياة والتقاعد وإدارة المخاطر عبر الشركات التابعة لها في قطاع التأمين. وتشمل قاعدة عملاء "برودنشال فاينانشال" شركات صغيرة ومتوسطة ومستثمرين وشركات عالمية وصناديق معاشات. وسيسمح التعاون للشركة توسيع حضورها في أبوظبي، مستفيدةً من البيئة التنظيمية الحديثة والعملية في الإمارة، بالإضافة إلى شراكاتها العالمية مع رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية.

وسيعمل كلٌ من مكتب أبوظبي للاستثمار و"برودنشال" معًا على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية لتطوير حلول مالية مصمّمة لتلبية احتياجات المنطقة، بما في ذلك حلول الاستثمار والتقاعد القابلة للتوسع والمخصّصة لدولة الإمارات ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي بوجه عام. كما سيدعم هذا التعاون وضع استراتيجيات للادخار وإعادة التأمين تسهم في تبنّي أفضل الممارسات العالمية.

وتعليقا على هذا التعاون، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "سيسهم تعاوننا مع "برودنشال فاينانشال " في تطوير حلول الادخار وإعادة التأمين المتقدمة، وتعزيز الأطر المالية الداعمة للاقتصاد. ومن خلال مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) سنسهم في بناء منظومة مالية مبتكرة تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات العالمية والجامعات والمبتكرين، بما يدعم رؤية "اقتصاد الصقر" وتحقيق تأثيرًا طويل الأمد في المنطقة ، لضمان ترسيخ ريادة أبوظبي في القطاع المالي العالمي وتطوير الحلول المالية التي تدعم التحوّل الاقتصادي للإمارة."

وبموجب الاتفاقية، سيعمل كلُ من مكتب أبوظبي للاستثمار مع "برودنشال فاينانشل" على بناء الخبرات في قطاع الخدمات المالية في أبوظبي. وستُسهم جهودهما المشتركة مع الجامعات المحلية والمؤسسات البحثية في تنمية المواهب في مجالات التأمين وإدارة المخاطر والتخطيط المالي، وهي مجالات أساسية لتعزيز مرونة القطاع على المدى الطويل ورفع تنافسيته.

وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية الهدف الي توسيع آفاق التعاون المشترك، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار في قطاع التأمين على المستويين الإقليمي والدولي. ومن خلال الاستفادة من الخبرات العالمية لشركة "برودنشال فاينانشل" في مجالات التقاعد والتأمين وإعادة التأمين وإدارة الأصول، تسعى الشراكة إلى توسيع نطاق تبادل أفضل الممارسات الدولية وتمكين أبوظبي من تعزيز نمو صادراتها من الخدمات المالية وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية

ومن جهته، قال ديلان تايسون، رئيس مركز التميّز العالمي للتقاعد في "برودنشال فاينانشل": "فخورون بهذه الفرصة للشراكة والمساهمة في تعزيز رؤية أبوظبي المتقدمة للابتكار المالي، وربط إرث "برودنشال" العالمي في ريادة الأسواق الأمريكية في الغرب بقوة أعمالنا في اليابان في الشرق. وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، تلتزم أعمال "برودنشال" في مجالي التقاعد وإعادة التأمين وذلك من خلال العمل مع شركة "بي جي أي إم" على تطوير أنظمة وحلول تدعم الأسر والمؤسسات والاقتصادات لأجيال قادمة."

وقال محمد عبد الملك، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة "بي جي أي إم": "واثقون بأن هذا العمل المميز، الذي يستفيد من المجموعة الكاملة لقدرات "برودنشال" إلى جانب خبرات "بي جي أي إم" في إدارة الأصول وأعمالنا الحالية في المنطقة، سيسهم في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية والأمن المالي في أبوظبي. وبالاستناد إلى شراكتنا الحالية مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومنصّة الابتكار RealAssetX، فإن هذا التعاون يؤكد التزامنا بتعميق الشراكات وتقديم حلول مبتكرة تعزّز منظومة القطاع المالي في الإمارة."

ويعزّز هذا التعاون الاستراتيجي الدور الاستراتيجي لمجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في صياغة مستقبل القطاع المالي في أبوظبي. ومن خلال التركيز على المجالات عالية التأثير مثل الادخار طويل الأمد والتأمين وإعادة التأمين، يسهم هذا التعاون في دعم تحقيق مستهدفات المجمّع، والذي من المتوقع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنحو 56 مليار درهم وتوفير 8 آلاف فرصة عمل في وظائف مهارية واستقطاب استثمارات بما لا يقل عن 17 مليار درهم.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO):

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيداً من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

ADIO@edelman.com

+971 50 542 2125

#بياناتشركات

- انتهى -