في الحلقة النقاشية لـ Avasant بحضور نخبة من قادة الصناعة العالميين

دبي – أكد سعادة الدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي لموسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF على النمو الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المقتدمة خليجيا خلال العشر أعوام القادمة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 250 مليار دولار خلال العقد القادم، ومدفوعا بالاستمارات الحكومية في هذا القطاع والتي تتصدرها الممكلة العربية السعودية ودولة الإمارات، في حجم الاستمارات في هذا القطاع الضخم لأكثر من 60% من حجم السوق خليجيا .

وأشار الدكتور عبد الظاهر إلى أهمية الاستمارات الكبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم، وذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها مؤسسة " Avasant" ،رائدة الاستشارات العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي ، في برج العرب في دبي، والتي ضمت عدد من كبار الشخصيات وكبار قادة الشركات وصناع القرار المؤثرين من جميع أنحاء الشرق الأوسط في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المقتدمة.



الذكاء الاصطناعي وعصر جديد للعولمة

أدار الجلسة كيفن إس. باريك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Avasant، وهو خبير استراتيجي عالمي وكاتب معروف، بمشاركة عدد من الشركاء الإقليميين وقادة الشركة.

وناقش الحضور دور الذكاء الاصطناعي والتوجهات الرقمية الوطنية والتقنيات الناشئة في إعادة تشكيل الأولويات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، مع إبراز المكانة المتصاعدة لمنطقة الشرق الأوسط كمركز عالمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والصناعات الابتكارية.

مؤكدا على أن دولة الإمارات أصبحت بيئة عالمية جاذبة لكافة المواهب البشرية، بما لديها من أمكانات اقتصادية وثقافية متنوعة.

السعودية والإمارات: محركات النمو الإقليمي

وأشار د. عبد الظاهر إلى أن موجة النمو الحالية تستند إلى إنفاق حكومي واسع النطاق، وتطوير سريع للبنى التحتية الذكية، إلى جانب تدفق متزايد لرؤوس الأموال العالمية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن الإمارات أعلنت في مايو الماضي عن إنشاء مجمّع إماراتي–أميركي للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للحوسبة عالية الأداء.

كما تطرّق إلى إعلان شركة مايكروسوفت الشهر الماضي عن زيادة استثماراتها في الإمارات لتتجاوز 15 مليار دولار بحلول 2029، بعد حصولها على تراخيص أميركية لتزويد مراكز بياناتها في الدولة بشرائح "إنفيديا". وكانت الشركة قد ضخت سابقًا 1.5 مليار دولار للاستحواذ على حصة في شركة G42 في أبوظبي.

وفي ما يتعلق بالسعودية، أوضح د. عبد الظاهر أن المملكة تُعد أسرع الأسواق نموًا في الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، مع استهدافها استثمارات تتجاوز 140 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال شراكات مع شركات عالمية مثل:

Blackstone، BlackRock، Global AI، Nvidia، Amazon

وذلك في إطار استراتيجية وطنية طموحة لبناء اقتصاد رقمي عالي التنافسية.

محاور النقاش الرئيسية في المائدة المستديرة

تركزت نقاشات Avasant على عدة محاور استراتيجية، أبرزها:

التسارع الكبير في مبادرات التحول الرقمي القائمة على الاستراتيجيات الوطنية والاستثمارات السيادية

اتساع نفوذ المنطقة في منظومات التكنولوجيا العالمية

بروز نماذج تشغيل ومنصات رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل الميزة التنافسية

أهمية إعداد كوادر مواكِبة للمستقبل وتطوير مهارات رقمية جديدة في ظل اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب

حول مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي " AIJRF"



مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF هي أول مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، تأسست في عام 2018 في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم الإنسانية.

تدير المؤسسة أكثر من 20 مبادرة عالمية في الذكاء الاصطناعي منها: المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي GAIJI والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات AIU، ومخيم مهارات الذكاء الاصطناعي للطلاب، وتحدي مهارات الذكاء الاصطناعي لشباب الجامعات.

لدى المؤسسة أكثر من 120 برنامج تدريبي، ودبلوم مهني في مجال : صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الذكية، تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة الإعلام، وإعلام الميتافيرس، الذكاء الاصطناعي ومهارات التعليم في أكثر من 20 برنامجا، وغيرها من البرامج التي تهدف لدمج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي .

أصدرت المؤسسة أول دليل مهني وأخلاقي عالمي في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى في العام 2021 بعنوان : (الدليل الأخلاقي لصحافة الذكاء الاصطناعي) والنسخة الثانية في العام 2024 بعنوان : الدليل المهني و الأخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى (AIJEC).

يتركز عمل مؤسسة AIJRF على ثلاثة محاور رئيسية:

تعمل مؤسسة AIJRF على توفر الأبحاث الأكاديمية والعلمية والتقارير والمناهج التعليمية في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي والإعلام. تعمل المؤسسة على تطوير أدوات وتقنيات وتطبيقات وحلول جديدة في صناعة المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي في مجالات: الإعلام والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأكثر ذكاء. تقوم مؤسسة AIJRF بالعمل على تطوير وتحديث المهارات البشرية الديناميكية (DHS) للأفراد والمؤسسات والجامعات والحكومات بما يتماشى مع متطلبات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة ومهارات المستقبل.

