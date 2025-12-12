هورهي بلاتا سيرتكز على عقود من الخبرات القيادية في المبيعات ضمن واحد من أكثر أسواق ’جنرال موتورز‘ تنافسيةً

دبي – أعلنت ’جنرال موتورز‘ عن تغييرات قيادية ضمن عملياتها في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك مع مضي الشركة على درب الريادة في طرح تقنيات الاستقلال الذاتي والخدمات الرقمية والمتاحة عبر مركبات عالمية المستوى من علامات تجارية مرموقة تحظى بإعجاب وثقة العملاء بشكل كبير.

بناءً عليه، سوف يتولّى هورهي بلاتا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط بدءً من 1 مارس 2026، منتقلاً من دوره الحالي كنائب لرئيس المبيعات والخدمات والتسويق لدى ’جنرال موتورز‘ في المكسيك، وسط أمريكا ومنطقة الكاريبي.

وسيخلف بلاتا من خلال منصبه الجديد جاك أوبال الذي سينتقل إلى كندا لتولّي مهام الرئيس والمدير التنفيذي لدى ’جنرال موتورز كندا‘، وذلك بعد ثلاث سنوات من العمل في قيادة عمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط.

حول هذا، أكّد مايكل ماكفي، رئيس ’جنرال موتورز‘ في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة أستراليا ونيوزيلندا، أن بلاتا قد تميّز خلال عمله لدى ’جنرال موتورز المكسيك‘ بقيادة استراتيجية الشركة لضمان بقاء ’جنرال موتورز‘ لاعباً رائداً في واحد من أكثر الأسواق ديناميكيةً في العالم.

وأوضح قائلاً: "يتمتّع بلاتا بسجلّ حافل من التركيز على العملاء، والحفاظ على مكانة العلامات التجارية الموثوقة، وبناء شراكات متينة، بحيث تتمكّن ’جنرال موتورز‘ من المنافَسة بقوّة أمام مجموعة من المنافسين القدماء وكذلك الأسماء التي تدخل حديثاً إلى السوق."

وأضاف: "مع استعداد ’جنرال موتورز‘ للاحتفال بمئويتها الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا، نؤكّد على التزامنا بالارتقاء بعلاقاتنا الوطيدة مع العملاء والشركاء والحكومات على السواء، وذلك بهدف رسم معالم الدرب الذي تسلكه ’جنرال موتورز‘ خلال القرن القادم في المنطقة."

من جهته، قال بلاتا: "إنه وقت رائع لقيادة عمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط. فلدينا مجموعة عالمية المستوى من المركبات المتصلة، كما إننا الروّاد في المنطقة عبر تقنيات جديدة مثل ’سوبر كروز‘ التي تتيح القيادة بدون استخدام الأيدي مع إبقاء النظر مركَّزاً على الطريق."

وتابع بقوله: "أتطلّع بشوق للعمل مع وكلائنا وشركائنا، وبالطبع مع فريقنا الموهوب في ’جنرال موتورز‘، وذلك لأجل صياغة مستقبل التنقّل في المنطقة. وأودّ التأكيد على أني أشعر بالحيوية والحماسة بفضل الطموحات الجريئة في هذه المنطقة والمشهد الديناميكي العام السائد فيها، وبالتالي فإن ’جنرال موتورز‘ ترى فرصاً كبيرة ومستقبلاً واعداً في الشرق الأوسط وأفريقيا."

ولقد تقدّم ماكفي بالشكر إلى جاك أوبال لتميّزه في قيادة عمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط، وتنمّى له التوفيق في منصبه الجديد، حيث قال: "إن جاك لم يحقّق نمواً ثابتاً فحسب، بل طوّر علاقات قوية في مختلف أنحاء المنطقة وقاد الاستراتيجية بهدف توفير المزيد من الخيارات والتقنيات لصالح عملائنا – وذلك فيما يتعلّق بالنطاقات السعرية وأنظمة الدفع. كما قاد التحوّل ضمن أعمال ’جنرال موتورز مصر‘، حيث أعاد ’شفروليه‘ إلى موقع الريادة في السوق."

بدوره، قال أوبال: "إن تولّي منصب الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية شكّل تجربة مجزية جداً بالنسبة لي. فمعاً، قمنا بتوفير مركبات لاقت إعجاب واستحسان العملاء ولقد حقّقنا هذا بالتعاون مع فريق موهوب بشكل استثنائي. وبالنسبة إلى هورهي، وبفضل خبراته الواسعة، فإنه يتمتّع بموقع جيد جداً للحفاظ على هذا الزخم وقيادة المنطقة نحو المزيد من النجاح المستمر."

