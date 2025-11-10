الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت برسيفيا، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق المبادرة الوطنية للذكاء الصحي خلال ملتقى الصحة العالمي 2025 الذي عُقد في الرياض مؤخراً.

تمثل المبادرة خطوة مهمة في مسيرة المملكة لتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات ورؤى الصحة السكانية في دعم التحول المنشود في قطاع الرعاية الصحية تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.

يُذكر أن شركة برسيفيا قد حصلت مؤخراً على ترخيصٍ من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ما يؤكد التزامها بدعم جهود التوطين ونقل المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية. ومن خلال التعاون الوثيق مع قادة القطاع الصحي والمؤسسات الوطنية، تسعى برسيفيا إلى تسريع انتقال المملكة نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة وبناء منظومة صحية مستدامة معتمدة على البيانات والتحليل الذكي.

وقال الدكتور منصور خان، الرئيس التنفيذي لشركة برسيفيا: "تعمل المملكة العربية السعودية على بناء أحد أكثر أنظمة الرعاية الصحية تطوراً واستشرافاً للمستقبل على مستوى العالم. لا يقتصر هدفنا على تقديم الحلول التكنولوجية فقط، بل نسعى إلى دمج الخبرة السريرية والرؤية الاستراتيجية وسنوات من التجارب الناجحة في مجال الرعاية الصحية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال المبادرة الوطنية للذكاء الصحي، تهدف برسيفيا إلى المساهمة في وضع الأسس اللازمة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتحقيق أفضل النتائج وتعزيز النمو المستدام."

تعتمد المبادرة على محرك الذكاء الاصطناعي الحاصل على براءة اختراع من برسيفيا، وقد تم تصميم إطار العمل الخاص بها لدمج وتحليل البيانات الصحية على نطاق واسع، بما يتيح لصنّاع القرار ومقدمي الرعاية الصحية الوصول إلى رؤى قائمة على الأدلة في الوقت الفعلي لتحسين النتائج، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

ويكمن في صميم هذا الإطار مفهوم "حلقات النمو" الذي ابتكرته برسيفيا ويُعد نموذجاً حيوياً يعمل خلاله التعلّم الاصطناعي وأداء الرعاية الصحية على تعزيز بعضهما البعض بشكل مستمر، ما يمكّن من تطوير نماذج أكثر ذكاءً، وتحقيق مواءمة أفضل للسياسات، وقياس معدلات التقدم عبر جميع مستويات النظام الصحي.

وخلال مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2025، سلّطت برسيفيا الضوء على دور منصات الصحة الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي في تمكين القيادات الوطنية من تحقيق التوازن بين جودة الرعاية والتكلفة وتعزيز الأداء. وعقد الفريق القيادي للشركة المكوّن من الدكتور منصور خان، الرئيس التنفيذي، والدكتورة فوزية خان، الرئيس الطبي، ووليد مطر، الشريك في برسيفيا السعودية، وجيم ويلان، المدير التنفيذي للإيرادات، ومحمد كاشف، المدير التقني، والدكتور شاردول ميهتا وريحان طاهر، اجتماعات استراتيجية مع عدة جهات بارزة شملت وزارة الصحة السعودية، وشركة الصحة القابضة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومجلس الضمان الصحي، وصندوق نيوم للاستثمار. وركزت النقاشات على مواءمة نماذج الذكاء الاصطناعي وأطر التحليل الخاصة بشركة برسيفيا مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالرعاية القائمة على القيمة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي والصحة السكانية.

كذلك، رعت برسيفيا مسابقة NextGen Pitch ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 بهدف تسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين والشركات السعودية الناشئة التي تسهم في صياغة مستقبل الصحة الرقمية في المملكة.

وقال وليد مطر، الشريك في برسيفيا السعودية: "نرى انسجاماً كبيراً بين أهداف رؤية السعودية 2030 ورسالة برسيفيا. يعتمد تواجدنا في المملكة على مبدأ الشراكة، وبناء القدرات المستدامة واستشراف عصر جديد من الذكاء الصحي."

نبذة عن برسيفيا

تساعد شركة برسيفيا مؤسسات الرعاية الصحية على تحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وتحقيق نتائج أفضل من خلال منصتها CareSpace® المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحركها المبتكر الحاصل على براءة الاختراع. وتعمل الشركة مع مزودي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة الصحية العامة لتقديم رؤى عملية، وتعزيز الأداء، ودفع مسيرة التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة. يقع المقر الرئيسي للشركة في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك حالياً فرعاً مرخصاً في المملكة العربية السعودية مكرساً لدعم التحول الصحي من خلال الحلول الذكية والمبتكرة.

