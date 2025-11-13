أبرز النتائج:

وقّعت "طاقة" اتفاقية محورية للاستحواذ على كامل شركة " جي إس إينيما " ، الرائدة عالمياً في تحلية ومعالجة المياه، بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي .

عززت الشركة توسعها العالمي من خلال إنجاز صفقة لتمويل مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 3.6 جيجاواط في المملكة العربية السعودية، واتفاقيات جديدة للبنية التحتية للمرافق في المغرب، إلى جانب الاستحواذ على حصة 40% في محطة لتوليد الكهرباء ضمن مجمع "تاليمارجان" للطاقة في أوزبكستان بقدرة 875 ميجاواط .

ميجاواط ووقّعت اتفاقية لمشروع تطوير محطة "الظفرة" لتوليد الكهرباء بقدرة 1 جيجاواط، العاملة بتوربينات الغاز ، والتي ستوفر الدعم لاستراتيجة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

بلغت إيرادات الشركة في الأشهر التسعة الأولى 42.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها ‎%2.9‎ على أساس سنوي، مدعومةً بمساهمة قوية من أعمال المرافق الخاضعة للتنظيم.

حصلت على قرض مؤسسي جديد بقيمة 8.5 مليار درهم إماراتي لتمويل النفقات الرأسمالية المستقبلية.

أعلنت عن توزيع أرباح مرحلية للربع الثالث بقيمة 0.75 فلس للسهم، مع التركيز المتواصل على تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل، وتوسيع نطاق أعمالها، وتمكين التحول في قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "المجموعة" أو "الشركة")، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وقد أحرزت "طاقة" خلال هذه الفترة تقدماً قوياً نحو تحقيق أهدافها للنمو الدولي، حيث نفذت استثمارات رئيسية ضمن سلسلة القيمة لقطاع المياه والكهرباء، وذلك في أسواقها الرئيسية والجديدة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت إيرادات المجموعة 42.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي للإيرادات التمريرية في قطاع النقل والتوزيع.

وبينما ظلَّ نمو الإيرادات صلباً، تأثر الدخل الصافي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بشكل رئيسي بانخفاض مساهمة قطاع أعمال النفط والغاز في "طاقة" نتيجة للانخفاض المتوقع في الإنتاج، واحتساب بعض البنود المحاسبية غير المتكررة. ولذلك، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.2% على أساس سنوي لتصل إلى 16 مليار درهم إماراتي، بينما بلغ الدخل الصافي 6.1 مليار درهم إماراتي، منخفضاً بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الإنجازات الاستراتيجية

واصلت "طاقة" خلال هذه الفترة تعزيز أولوياتها الاستراتيجية من خلال استثمارات مستهدفة وتحسين محفظتها في الأسواق الأساسية وأسواق النمو، وهذه الإنجازات تشمل ما يلي:

وقعت المجموعة اتفاقية للاستحواذ على كامل شركة "جي إس إينيما" بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي تقريباً، ما يعزز موقع "طاقة" على الصعيد العالمي في مجال البنية التحتية للمياه.

أنجزت صفقة بقيمة 4 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة 3.6 جيجاواط، وهما "رُماح 2" و"النعيرية 2" في المملكة العربية السعودية.

أكملت عملية ضم شركة "ترانسميشن إنفستمنت" إلى محفظة أعمالها، بعد أن كانت استحوذت عليها، وهي شركة رائدة في مجال تشغيل الشبكات البحرية لنقل الكهرباء في المملكة المتحدة.

أعلنت عن اتفاقيات جديدة في المغرب مع شركاء من القطاعين الوطني والخاص لمشاريع بنية تحتية تتضمن محطات لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، وتطوير الشبكات لنقل الكهرباء والمياه.

استحوذت بشكل مشترك مع شركة "مبادلة للاستثمار" علىى مجمّع "تاليمارجان" لتوليد الكهرباء في أوزبكستان، وبلغت حصة كلٍّ منهما 40% في محطة توليد الكهرباء العاملة بالغاز بقدرة 875 ميجاواط، وذلك من خلال الشركة الجديدة "تاليمارجان باور بلانت 1". وتمتلك الشركتان أيضاً حصة 40% في شركة "تاليمارجان للتشغيل والصيانة"، التي تم تأسيسها لتشغيل المحطة .

استكملت بيع حصتها في محطة "ليكفيلد" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمكن محفظة المجموعة من المواءمة بشكل أكبر مع استراتيجيتها للنمو.

وقَّعت مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات" اتفاقية لشراء الكهرباء مدتها 24 عاماً لتطوير محطة "الظفرة لتوليد الكهرباء" بقدرة 1 جيجاواط العاملة بتوربينات الغاز، والتي ستوفر قدرة إضافية من الطاقة الكهربائية يمكن التحكم بها لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء من قبل مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات .

وقّعت مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات" على عقد لتمديد اتفاقية شراء الكهرباء لمشروع محطة "الشويهات 1". وبموجب شروط الاتفاقية، سيتم تحويل المحطة من منشأة للتوليد المشترك للكهرباء وتحلية المياه إلى محطة مخصصة لتوليد الكهرباء فقط.

تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال "مصدر"

واصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، التي تمتلك "طاقة" فيها حصة 43%، تنفيذ المهمة الموكلة إليها، والمتعلقة بمشاريع الطاقة النظيفة على الصعيد العالمي. ومن أبرز إنجازاتها خلال هذه الفترة:

إنجاز صفقة لتمويل مشروع محطة "الصداوي" في المملكة العربية السعودية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والتي ستصبح واحدة من أكبر المحطات من نوعها في العالم عند تشغيلها .

الاستثمار المشترك في مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية "إيست أنجليا ثري" في المملكة المتحدة بقدرة 1.4 جيجاواط، مع تأمين مبلغ 4.1 مليار يورو لتمويل المشروع.

استكملت "مصدر" استحواذها على شركة "تيرنا إنرجي"، الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في اليونان، والتي لم تعد مدرجة في بورصة أثينا.

، الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في اليونان، والتي لم تعد مدرجة في بورصة أثينا إصدار سندات خضراء بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية وفق إطار عمل التمويل الأخضر.

بيع حصتها في محطة توليد الكهرباء من النفايات في إمارة الشارقة، ما يُتيح لـها تركيز جهودها على التوسع العالمي في مشاريع الطاقة المتجددة .

أبرز النتائج المالية وتدفقات السيولة

سجلت "طاقة" إيرادات على مستوى المجوعة بلغت 42.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات التي يتم تمريرها في قطاع أعمال النقل والتوزيع .

وبينما ظلَّ نمو الإيرادات صلباً، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 5.2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مساهمة أعمال النفط والغاز نتيجة تراجع الإنتاج. وبلغ الدخل الصافي العائد إلى شركة "طاقة" 6.1 مليار درهم إماراتي، منخفضاً بنسبة 3.8% مقارنةً بالفترة السابقة.

كانت التدفقات النقدية الحرة خلال فترة الأشهر التسعة الماضية 7.3 مليار درهم إماراتي.

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 47% لتصل إلى 8.9 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بالتحسينات في شبكات النقل والتوزيع والمشاريع الخاصة، والتقدم في أعمال مشروع محطة "الظفرة" الحرارية لتوليد الكهرباء بقدرة 1 جيجاواط، وأعمال إعادة تأهيل مشاريع حلول المياه؛ وقد قابل ذلك جزئياً نفقات رأسمالية أقل في قطاع أعمال النفط والغاز نتيجة لعمليات إيقاف التشغيل لأصول في المملكة المتحدة وتراجع الأنشطة في أمريكا الشمالية.

حافظت "طاقة" على مركز مالي قوي، حيث بلغ معدل صافي الدين/ رأس المال 34%. وبلغ إجمالي السيولة المتاحة 26.5 مليار درهم إماراتي، وتشمل 7.4 مليار درهم إماراتي سيولة نقدية صافية و19.1 مليار درهم إماراتي سيولة نقدية من تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة .

حصلت "طاقة" على قرض مؤسسي جديد بقيمة 8.5 مليار درهم إماراتي لدعم استثمارات رأس المال المستقبلية. وبلغ إجمالي الديون التي سددتها الشركة خلال الفترة 5.1 مليار درهم إماراتي، شملت سندات مؤسسية مستحقة بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتي، ودفعات مجدولة لتمويل مشاريع بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي.

وافق مجلس إدارة "طاقة " على توزيع أرباح نقدية مرحلية للربع الثالث بقيمة 0.75 فلساً للسهم وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "طاقة": "حققنا خلال الربع الثالث من العام، تقدماً ملحوظاً في مسيرتنا نحو تنفيذ استراتيجيتنا للنمو 2030، وبالأخص على الصعيد الدولي من خلال الاستحواذ على شركة "جي إس إينيما"، وإنجاز صفقة لتمويل مشروع محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة 3.6 جيجاواط في المملكة العربية السعودية. وتتواصل وتيرة التقدم هذه في الربع الحالي مع التقدم السريع الذي ننجزه في أعمال إنشاء البنية التحتية للطاقة لدعم التوسع في مشاريع الدولة للذكاء الاصطناعي، وترسيخ موقع "طاقة" لتؤدي دوراً رائداً في ضمان أمن المياه، هنا داخل الدولة وحول العالم".

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة":

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز:TAQA) ). تملك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج، ونقل وتخزين النفط والغاز. وتمتلك "طاقة" وتدير أصولاً في 25 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.taqa.com ، ومتابعة صفحاتنا عبر وسم @TAQAGroup على منصّات "لينكدإن" و"تويتر" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

