الدكتور محمد عبد الظاهر: المبادرة تهدف إلى تبني دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في كافة عمليات الاتصال الحكومي للجهات المشاركة

برنامج تدريبي مجاني لأكثر من ألف مسؤول اتصال حكومي عربي

مشاركة 10 جهات حكومية لدعم المبادرة في المرحلة الأولى

حث الجامعات والمؤسسات التعليمية لتبني برامج اتصال حكومي مُتكاملة مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

دبي – أعلنت مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF) ، المؤسسة العلمية والتطبيقية الرائدة في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، عن إطلاق أول مبادرة عربية متخصصة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في كافة مراحل عملية الاتصال الحكومي، تحت اسم مبادرة : الاتصال الحكومي المُعزز بالذكاء الاصطناعي" (AIGC)، AI-Powered GovComms Initiative (AIGC)

، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والتي تستهدف تأهيل أكثر من ألف مسؤول اتصال حكومي في المنطقة العربية خلال العام الأول، لتبني تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي و والتكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الحكومية.

وقال سعادة الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة AIJRF ، إن المبادرة تمثل "خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات مسؤولي الاتصال الحكومي في العالم العربي على تبني أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الاتصال الحكومي على عدة محاور منها: عمليات التخطيط، والرصد الإعلامي، وإدارة الأزمات، وصناعة المحتوى الآلي متعدد اللغات، إضافة إلى دعم جهود بناء سمعة المؤسسات الحكومية".

وأضاف الدكتور عبد الظاهر: "المبادرة تمثل نقطة تحول في منظومة الاتصال الحكومي العربي، كونها تفتح المجال أمام مؤسساتنا لاستخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط في إدارة الأزمات أو الرصد، بل في بناء أنظمة تواصل حكومية أكثر ابتكارًا واستدامة".

ومن جانبه أضاف سعادة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام بمصر: " المبادرة تهدف إلى تعزيز الاتصال الحكومي الأكثر ذكاء، وسوف نستعرض من خلال المبادرة تجربة الوزارة التي بدأت منذ عام في بناء منظومة اتصال حكومي رائدة، من حيث انتاج المحتوى، وإدارة كافة عمليات الاتصال بالذكاء الاصطناعي".



برنامج تدريبي مجاني

وتهدف المبادرة إلى تأسيس منظومات حكومية للاتصال المؤسسي قائمة على الذكاء الاصطناعي، وإطلاق شبكة إقليمية لمسؤولي الاتصال الحكومي (AIPG Network) لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب إنتاج أدلة تدريبية وتطبيقية متخصصة. كما ستسهم المبادرة في دعم التحول الرقمي الحكومي، ومواءمة السياسات الإعلامية الحكومية، مع تقنيات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة.

وتتضمن المبادرة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا، على عدة مراحل خلال العام، ويغطي محاور متعددة أبرزها:

1- أسس الاتصال الحكومي المتطور والذكاء الاصطناعي.

2- تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الحكومي الأكثر ذكاء.

3- إدارة وكتابة البيانات الصحفية والقصص الحكومية المُبدعة بالذكاء الاصطناعي.

4- إنتاج الفيديوهات والرسوم المعلوماتية والصور

5- كيف يمكن بناء منظومة حكومية متكاملة بالذكاء الاصطناعي.

وتستهدف المبادرة فئات متعددة من مسؤولي الاتصال الحكومي :

- مدراء فرق الاتصال الحكومي

- المتحدثون الرسميون

- صانعو استراتيجيات وخطط الاتصال الحكومي

- صُناع المحتوى والقصة الحكومية بمختلف أنواعهم.

المخرجات الرئيسية للبرنامج:

- تدريب ألف مسؤول عربي خلال العام الأول.

- إطلاق منصة معرفية متخصصة لدمج الاتصال الحكومي بالذكاء الاصطناعي (AIGC Hub)

- إصدار تقرير سنوي حول جاهزية الاتصال الحكومي المعزز بالذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية.

- طرح 50 مشروعًا تطبيقيًا من مؤسسات حكومية عربية لتبني أفضل الممارسات في دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات الاتصال الحكومي.

-انتهى-

#بياناتحكومية

حول مؤسسة AIJRF

مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF هي أول مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، تأسست في عام 2018 في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم الإنسانية.

تدير المؤسسة أكثر من 20 مبادرة عالمية في الذكاء الاصطناعي منها: المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي GAIJI والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات AIU، ومخيم مهارات الذكاء الاصطناعي للطلاب، وتحدي مهارات الذكاء الاصطناعي لشباب الجامعات.

لدى المؤسسة أكثر من 120 برنامج تدريبي، ودبلوم مهني في مجال : صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الذكية، تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة الإعلام، وإعلام الميتافيرس، الذكاء الاصطناعي ومهارات التعليم في أكثر من 20 برنامجا، وغيرها من البرامج التي تهدف لدمج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي .

أصدرت المؤسسة أول دليل مهني وأخلاقي عالمي في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى في العام 2021 بعنوان : (الدليل الأخلاقي لصحافة الذكاء الاصطناعي) والنسخة الثانية في العام 2024 بعنوان : الدليل المهني و الأخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى (AIJEC).

يتركز عمل مؤسسة AIJRF على ثلاثة محاور رئيسية:

تعمل مؤسسة AIJRF على توفر الأبحاث الأكاديمية والعلمية والتقارير والمناهج التعليمية في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي والإعلام. تعمل المؤسسة على تطوير أدوات وتقنيات وتطبيقات وحلول جديدة في صناعة المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي في مجالات: الإعلام والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأكثر ذكاء. تقوم مؤسسة AIJRF بالعمل على تطوير وتحديث المهارات البشرية الديناميكية (DHS) للأفراد والمؤسسات والجامعات والحكومات بما يتماشى مع متطلبات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة ومهارات المستقبل.