دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ديم للتمويل"، الشركة التابعة لمجموعة قرقاش وإحدى أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اتفاقية شراكة مع دوري ديزيرت سوبر ليج (DSL) تصبح بموجبها الراعي الرسمي للموسم الثالث عشر من هذه البطولة التي تعتبر أكبر دوري للهواة ونصف المحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه الشراكة، سيحمل الدوري رسميًا اسم "ديم DSL – الموسم 13".

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة هامة تؤكد على التزام ديم للتمويل الدائم بتمكين المجتمع عبر دعم الرياضة، وتعزيز الشمولية والرفاهية المالية.

وفي إطار هذا التعاون، أعلنت ديم عن إطلاق فريق كريكيت مجتمعي هو الأول من نوعه في الدولة تحت اسم "فريق ديم"، والذي جرى تشكيله عبر تجارب أداء مفتوحة، وبإشراف مدربي DSL المحترفين. حيث سيجمع هذا الفريق لاعبين موهوبين من مختلف الجنسيات والخلفيات للتنافس في الدوري برعاية كاملة من ديم للتمويل.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال كريستوفر تايلور، الرئيس التنفيذي لديم للتمويل: "لا تمثل هذه الشراكة مجرد عقد رعاية فحسب، بل هي رسالة هادفة. نحن فخورون للغاية بأن نتيح الفرصة للاعبي الكريكيت الواعدين الذين قد لا تتاح لهم تجربة اللعب على مستوى احترافي، ونؤكد من خلال ذلك على إيماننا العميق بالدور الهام الذي تلعبه الرياضة في تعزيز الشمولية والوحدة وإطلاق الطاقات الكامنة."

من جانبه، قال عمر حيات، مؤسس دوري ديزيرت سوبر ليج (DSL): "لطالما كان هدف دوري ديزيرت سوبر ليج (DSL) تقديم الدعم المواهب الواعدة والمساهمة في بناء المجتمعات. وتمثل شراكتنا مع ديم للتمويل كراعٍ رسمي ورؤية الشركة لإطلاق ‘فريق ديم’ نقلة نوعية هامة تقدم مثالاً يحتذى لما يمكن أن تحققه الشراكات بين العلامات التجارية والرياضة المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وستتجلى هذه الشراكة من خلال الحضور البارز لعلامة ديم التجارية على قمصان الفرق، واللافتات داخل الملاعب، والكؤوس، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية والرقمية طوال الموسم. ومع أكثر من 150,000 متابع عبر المنصات التابعة لدوري DSL ومختلف المنصات المهتمة بالكريكيت في الإمارات، من المتوقع أن يصل دوري "ديم DSL – الموسم 13" إلى ملايين المشاهدين على مدار البطولة الممتدة لثمانية أشهر.

علاوة على ذلك، يعكس هذا التعاون توافقًا أعمق في القيم المشتركة بين ديم للتمويل ودوري ديزيرت سوبر ليج (DSL)، إذ ستطلق ديم للتمويل مجموعة من برامج التمكين المالي المجتمعية، ومبادرات الصحة والرفاهية للموظفين، وأنشطة مسؤولة اجتماعيًا ضمن استراتيجيتها الشاملة للمسؤولية الاجتماعية، والتي سيتم الإعلان عنها تدريجيًا خلال فترة البطولة.

نبذة عن ديم للتمويل

تأسست ديم للتمويل ذ.م.م في عام 2008، وهي مؤسسة مالية رقمية رائدة تخضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وفي سبتمبر 2021، استحوذت عليها مجموعة قرقاش، إحدى أبرز المجموعات التجارية في الدولة. تلتزم ديم بالابتكار وتقديم مجموعة متكاملة من الحلول المالية للأفراد والشركات، تشمل بطاقات الائتمان، القروض الشخصية، تمويل التجار، قروض السيارات، والاستثمارات المؤسسية.

نبذة عن دوري ديزيرت سوبر ليج (DSL):

يُعد دوري ديزيرت سوبر ليج (DSL) أكبر دوري للهواة في الإمارات وأكثرها تنافسية، إذ يوفر منصة بمستوى احترافي للاعبي الكريكيت الهواة ونصف المحترفين من مختلف الجنسيات. ويشتهر الدوري بجذوره المجتمعية القوية، وتنوعه، وانتشاره الواسع عبر شرائح المجتمع المختلفة.

-انتهى-

#بياناتشركات