تقدم المرحلة الثانية من "بارك فايف" أكثر من 343 وحدة سكنية ستغير تجارب العائلات في مدينة دبي للإنتاج. تقع في موقع استراتيجي بالقرب من المراكز الحضرية الرئيسية والمساحات الخضراء والمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية .

وحدة سكنية ستغير تجارب العائلات في مدينة دبي للإنتاج. تقع في موقع استراتيجي بالقرب من المراكز الحضرية الرئيسية والمساحات الخضراء والمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية تقدم المرحلة الثانية مجموعة من الوحدات السكنية ، استوديو، غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، مصممة لتلبية احتياجات العائلات الحضرية المعاصرة .

دبي، الإمارات العربية المتحدة : بعد النجاح اللافت للمرحلة الأولى، أعلنت شركة ديار للتطوير العقاري ، المطور العقاري الرائد، عن إطلاق المرحلة الثانية من "بارك فايف"، وهو مجمّع سكني فاخر يركز على الرفاهية في مدينة دبي للإنتاج. ستشهد المرحلة الثانية إطلاق أكثر من 343 وحدة سكنية من المؤكد أنها ستقدّم تجارب عيش حضرية متميّزة للعائلات في دبي.

تقدم المرحلة الثانية مجموعة مبتكرة من الوحدات السكنية من استديو ، غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، مصمّمة لتلبية احتياجات العائلات بشكل حضري و معاصر. تخلق هذه المساحات المعيشية أجواءً مثالية للراحة مع تصاميم تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجمّعات السكنية المبتكرة.

و على خلفية إطلاق المرحلة الثانية لبارك فايف، صرّح سعيد محمد القطامي الرئيس التنفيذي بشركة ديار للتطوير: "مع إطلاق المرحلة الثانية من "بارك فايف"، تواصل ديار صياغة أنظمة مجتمعية تساعد العائلات على الازدهار والتواصل وخلق ذكريات دائمة. كل وحدة سكنية هي شهادة على التزامنا بالعيش الحضري الذكي والشامل. يطمح "بارك فايف" إلى أن يكون أكثر من مجرد مشروع تطوير؛ إنه نموذج لمجتمع الحياة الحضرية المثالية ، ويعكس رؤية الدولة في خلق مساحات حضرية تعزز جودة الحياة للسكان و تشجع التلاحم المجتمعي. و يشكل "بارك فايف" التزامنا بتقديم مشاريع عالمية المستوى ومستدامة، مع الاستجابة لاهتمامات المستثمرين العالميين."

يقع "بارك فايف" في موقع استراتيجي في مدينة دبي للإنتاج، مما يوفر للسكان وصولاً سلساً إلى المرافق الأساسية، بما في ذلك التسوق و سلسلات المطاعم من الطراز العالمي، إضافة إلى الحدائق الخضراء، ونوادي الجولف، والمدارس الرائدة، والمستشفيات المشهورة خلال دقائق. و يقع المشروع بالقرب من طريق الشيخ محمد بن زايد وطريق الخيل، حيث يبعد بدقائق فقط عن سيتي سنتر معيصم ، إضافة إلى قربه من المواقع الرئيسية، بما في ذلك مركز دبي للمعارض، ومطار آل مكتوم الدولي، ودبي إكسبو 2020، و مطار دبي الدولي الذي يبعد بحوالي 30 دقيقة بالسيارة.

مع المرحلة الثانية، سيستفيد السكان من المساحات الخضراء الغنية، والسُكك التقليدية، والمساحات المجتمعية المتنوعة التي تشجع على التفاعل الاجتماعي وأنماط الحياة النشطة. تشمل المرافق المميزة حدائق اليوغا، ومساحات العمل المشتركة الخارجية، ومراكز اللياقة البدنية، ومناطق لعب مخصصة للأطفال. يدمج التصميم الذي يركز على الاستدامة أنظمة موفرة للطاقة، ويعظم من الاستفادة من الضوء الطبيعي، ويجمع بين المساحات المجتمعية الداخلية والخارجية لتعزيز الرفاهية البيئية والشخصية. يمكن للسكان الاسترخاء في أجواء هادئة مثل حديقة الأرجوحة و السينما الخارجية المظللة. يدعم بارك فايف أنماط الحياة النشطة مع مجموعة كبيرة من المرافق بما في ذلك ملاعب رياضية متعددة الأغراض، وملاعب كرة على السطح، وحمامات سباحة على طراز المنتجعات مع مناطق للجلوس بالإضافة إلى حمامات سباحة للأطفال. و من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية في صيف 2027.

يهدف مشروع "بارك فايف" إلى توفير احتياجات شريحة واسعة من السكان و المستثمرين من خلال خطط دفع جذابة. و يتميّز المشروع بتركيزه على عنصر الرفاهية مع التركيز على الاستدامة، مما يجعله خيارًا مميزًا لإعادة صياغة مفهوم الحياة الحضرية في دبي. في ظل تزايد الإقبال على أنماط الحياة التي تركز على الرفاهية والراحة، يُعتبر "بارك فايف" الاختيار المثالي للمستثمرين والعائلات الذين يسعون لتجربة معيشية ديناميكية ومريحة في الوقت نفسه.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار درهم إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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